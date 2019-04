O ne! Jedan detalj s dočeka Kineza posramio Tolušića! Promotrite ono što je SOA-i promaklo

Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede navodno do dočeka kineskog premijera Lija Keqianga ispred Banskih dvora nikada nije nosio zaobljene cipele. Zbog toga je i afera u kojoj su pokušali kompromitirati ministra kurvama i kokainom proglašena “aferom špic papak”, a ministar je dobio alibi.

Uglednog gosta iz Kine dočekao je obuvši upravo cipele oblika kakve su mu bile podmetnute u sex aferi. Diplomirani pravnik i prvi čovjek poljoprivrede u Hrvatskoj demantirao je Nacionalovu podmetnutu aferu “vadeći” se na Nacionalovu fotomontažu, piše portal Startnews.

‘Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede u Vladi Republike Hrvatske nije snimljen s prostitutkom i kokainom u apartmanu u Beogradu!’ Bio je to epilog afere koju je objavio Nacional, a kojom se pedantno bavila i Vlada RH, ali i hrvatske sigurnosne službe. Kao jedan od alibija za ministra Tolušića SOA je istakla i kako on nikada nije i ne nosi cipele koje imaju obli prednji kraj, već isključivo one špičaste. Upravo po obliku ministrovih cipela i cijele je afera nazvana “špic papak! Je li ministar odlučio promijeniti svoj stil?

Tjednik Nacional je početkom ove godine objavio priču o navodnom udaru paraobavještajnog podzemlja na Tolušića kojim su mu željeli naštetiti, objavljujući montirane fotografije. U cijelu se priču uključila i SOA-a koja je utvrdila kako se radi o fotomontažama, a ne stvarnim fotografijama ministra Tolušića. Jedan od argumenata da se zaista radi o fotomontaži bio je i taj što Tolušić uvijek nosi špicaste, a ne zaobljene cipele, dok je lik na fotografijama s prostitutkom imao upravo zaobljene cipele.

Sam ministar redovito je naglašavao da su fotografije montirane Do dolaska kineskog premijera ministar Tolušić nikada nije javno snimljen u zaobljenim cipelama.

“Osoba koja se nalazi na predmetnim fotografijama kompromitirajućeg sadržaja nije gospodin Tomislav Tolušić, a što je SOA potvrdila navodeći da je riječ o vrhunskim montažama” , stajalo je u dopisu Tolušićeva pravnog zastupnika Zvonimira Baruna.

Nacional je “podmetnuo” delikatne fotografije na kojima muškarac ministrova stasa drži u krilu polugolu djevojku s kokainom. Iz svega toga Tomislav Tolušić se izvukao neokrznut i stoga što je dokazano i cipelama da je riječ o montiranoj Nacionalovoj slici na kojoj sigurno nije on.