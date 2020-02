O DA! OVO ĆE VAS ŠOKIRATI! Tko je najmoralnija hrvatska političarka koja je s Bandićem izmjenjivala GUP?

Jedna od glavnih protivnica kontroverznog Bandićeva GUP-a njegova je nekadašnja supranica na lokalnim izborima, riječ je o bivšoj HNS-ovoj ministrici graditeljstva, ali i aktualnoj predsjednici Glasa Anki Mrak-Taritaš koja ne propušta priliku da kritizira prijedlog zagrebačkog Generalno urbanističkog plana, pri čemu ne štedi niti koaliciju zagrebačkog gradonačelnika i HDZ-a.

“GUP je loš dokument”, kazala je među ostalim ovih dana bivša ministrica koja s Bandićem i izmjenama GUP-a ima dublji doticaj. Naime, davne 2003.godine upravo je Mrak Taritaš bila pročelnica Zavoda za planiranje i razvoj grada Zagreba te je u foj funkciji potpisala ispravak u GUP-u koji se ticao odluke uređenja projekta Sava-Vukovarska. Radi se o čuvenom Hoto poslovnom tornju, odnosno izmjenama GUP-a zbog kojega se prozivalo Bandića. To joj je svojedobno spočitavao i Bandićev suradnik Pavle Kalinić, i to nakon Bandićeva uhićenja. “Moram reći gospodinu koji je tako brižan za pravno funkcioniranje, da je prvu spornu ispravku Generalnog urbanističkog plana koja je sada na sudu potpisala ministrica Anka Mrak-TaritašOna je to prva potpisala. Je li to inkriminacija, to ćemo vidjeti. Da je ona u ekipi Milana Bandića, onda bi gospodin Kolman rekao da je odmah treba smijeniti. Međutim, ona je u vladi HNS-a”, izjavio je Kalinić tada, Mrak Taritaš promtni je reagirala opovrgnuvši tezu da je za vrijeme izmjena Guš-a bila pročeln ica, no vrlo brzo objavljene su službene bilješke iz te 2003.godine na kojima je bilo vidljivo kako je upravo ona potpisalča tekstovni ispravak GUP-a.