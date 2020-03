NOVO SUĐENJE MAMIĆU U ODSUTNOSTI: Cifre koje izazivaju vrtoglavicu! Evo detalja

Zdravku Mamiću suditi će se u odsutstvu prema dvjema preostalim optužnicama, koje su spojene u jedan predmet. Proizlazi to iz odluke osječkog Županijskog vijeća, čije je sudačko vijeće nakon razmatranja spisa utvdilo da su ispunjene zakonske pretpostavke da se Mamiću sudi u odsutnosti, premda su protiv njega raspisane i međunarodna tjeralica i europski uhibbeni nalog, a on i dalje niti je uhićen, niti je izručen Hrvatskoj, budući da Bosna i Hercegovina u kojoj boravi to odbija učiniti.

– Optuženik uz hrvatsko državljanstvo ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine, gdje se trenutačno nalazi, a nadležno pravosudno tijelo u BiH je utvrdilo da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Zdravka Mamića pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, zbog čega nije moguće optuženikovo izručenje radi kaznenog progona – stoji u rješenju sudsko vijeće Županijskog suda u Osijek u kojem predsjednik Vijeća sudac Mario Kovač u rješenju kao osobito važne razloge za suđenje u odsutnosti nalazi u činjenici da je Mamić optužen za kaznena djela počinjena od zločinačke organizacije koju je formirao i vodio dulje od deset godina. Kaznena djela počinjena su na štetu Dinama, a tereti ga se i za stjecanje izrazito velike imovinske koristi na štetu zagrebačkog nogometnog kluba. To je izazovalo veliki revolt i nemire u javnosti, zbog čega je ujedno i neupitna zainteresiranost javnosti u Hrvatskoj za suđenje u navedenom predmetu. – Kraj takvog stanja stvari, imajući u vidu postojanje osobito važnih razloga za suđenje u odsutnosti, kao i okolnost da optuženik nije dostižan tijelima kaznenog progona Republike Hrvatske i da ga nije moguće izručiti iz BiH, čiji je državljanin i gdje se duže vrijeme nalazi, vijeće nalazi da su ispunjeni svi zakonski uvjeti da se Zdravku Mamiću sudi u odsutnosti – navodi sudsko vijeće.

Inače, druga optužnica tereti braću Zdravka i Zorana Mamića, Zdravkova sina Marija Mamića, Damira Vrbanovića, Nikkyja Antonija Vuksana, Sandra Stipančića i Igora Krotu da su preko tzv.off shore računa oiz Dinama izvukli oko 200 milijuna kuna, a trećom optužnicom Mamića se tereti da je kao Dinamov izvršni direktor otvorio račun u banci u Klagenfurtu, te je u sve ugovore koje je pravio s nogomentnim klubovima u koje su prelazili igrači uklakulirao obvezu da se odštete za igrače uplaćuju na taj račun, s kojim Dinamo nije bio upoznat. Na taj se način domogao 2,2 milijuna eura.