NOVO IME ‘RIMAC HOBOTNICE’: Poruke otkrile da je u malverzaciji sudjelovala i Ankica Mamić?

Autor: Dnevno

Proširenjem istrage protiv Josipe Rimac, Uskok je proširio popis osumnjičenih, a jedan od njih, kako smo ranije pisali i Domagoj je Validžić, sada već bivši pomoćnik ministra. Uz pomoć njega, Rimac je nastojala tvrtci C.E.M.P. osigurati skuplju prodaju električne energije iz vjetroparka Krš Pađene. No, Rimac je uhićena prije nego joj je naum uspio.

Ipak, kraj muljaži ne staje tek tu jer, kako doznaje Telegram, u priču je uključeno još nekoliko ključnih igrača. Tako navode kako je Validžić planirao u sve uključiti kolegu Ivu Miletića, a s druge strane, Rimac je s Validžićem povezala direktora C.E.M.P.-a Dragana Stipića te vlasnika te tvrtke Milenka Bašića.

Upravo zbog njih čitava priča i dobiva zaplet. Naime, oni gube na natječaju HROTE-a jer im se dokumentacija koju su predali čini šupljom pa ulažu žalbu na samu odluku. No, kako ni to ne prolati, Rimac opet kontaktira Validžića i govori da tamo postoji žena koja “mudruje”. Uskok vjeruje da je tu riječ o voditeljici Odjela obračuna i planiranja sustava poticaja i premija HROTE, Senki Klepo. Validžić joj odgovara da je “ona teška”.

Stoga se Rimac pokušava domoći “pravde” drugim putem. Kontaktira pritom samog šefa HROTE-a Borisa Abramovića za kojeg kasnije javlja Validžiću. “Prijatelj je bio s njim, pa je sada puno razumniji”, navela je. No, kako se čini po opsežnoj komunikaciji na kojoj Uskok provodi istragu, Rimac se sastala i sa samim Tomislavom Ćorićem.

“Bila sam s Domagojem, a bila sam mu i sa šefom”, poslala je Stipiću te navela kako saznaje da razmišljaju hoće li nakon žalbe C.E.M.P.-a “njihov predmet vratiti u HROTE ili će oni sami kao drugostupanjsko tijelo donijeti odluku”. Spominje pritom i određenu “tetu Kiki” koja bi svojim potpisom trebala potvrditi odluku. “Ako je teta Kiki, znam tko je dobar s njom”, piše Stipić Josipi Rimac.

Sudeći prema komunikaciji, ta osoba bila je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić. “Koji k…. Mamićka ide kod Ive Milatića??? Ako misliš da ona može tamo nešto, a ja ne, zajebali ste se… neću opstruirati, ali nek ona nadalje rješava”, piše Rimac Stipiću. On potvrđuje da je Mamić dobra s Kristinom i da “Kristinu treba riješiti”.

Desetak dana kasnije, Josipa Rimac snimljena je kako Milenku Bašiću javlja da su u Ministarstvu navodno “našli pravni temelj” kojim bi dokazali potpis odluke koja će ići njima u korist, a pritom je Bašić moli da požuri.

“Objasnit ćemo ovom vinaru da su izbori i da je važno to sad riješiti, i da je njemu važno pozicionirati se, i da ga se neće zaobići i zaboraviti, svašta nešto, i da to brzinom munje riješi”, navodi Rimac, sumnja se o Milatiću kojeg je u ranijoj korespodenciji povezivala s prodajom vina.

On je trebao potpisati spornu odluku, no nikada to nije učinio jer je Rimac uhićena.