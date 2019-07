NOVINAR PUPOVČEVIH NOVOSTI O ŠKORI I DESNICI: Nevjerojatno što je izgovorio

Novinar tjednika srpske nacionalne manjine “Novosti” Hrvoje Šimičević gostujući na N1 televiziji pretresao je društveno-političke aktualnosti, pa se tako između ostaloga dotakao izjave HDZ-ova Roberta Kopala koji je konstatirao kako su ministri izloženi medijskom linču.

“Smisao je novinarstva da se piše istina, a ne lijepe i ružne stvari. Ukoliko želi da nešto ljepše bude u medijima i javnosti, onda bi trebao poslodavcima dati do znanja da budu manje pohlepni po pitanju imovine”, kazao je, dodajući da ga je iznenadilo to što su ministri podnijeli ostavke, jer je postalo uobičajeno da HDZ-ovci ostaju na funkciji usprkos aferama.

“Mislim da Plenković želi retuširati svoju sliku u javnosti koja je sve gora. HDZ je u silaznoj putanji i on je morao preventivno djelovati”, rekao je Šimičević koji se potom dotakao aktualne predsjednice države Kolinde Grabar-Kitarović odgovarajući na pitanje zašto odugovlači s objavom kandidature za još jedan mandat. . “U svakom slučaju je jako neobično da na ovakav način postupa”, smatra Šimičević koji je prokomentirao i hrvatsku desnicu.

“Desnica je reagirala kao nekakvo antitijelo organizmu koje se odmah pobunilo protiv onoga što je napravila. Činjenica je da su je na početku podržali ekstremni desničari i da se postupno odmicala od njih jer je shvatila da se drugi mandat ne može dobiti samo uz njihovu potporu”, dodao je pa se dotakao i šansi Miroslava Škore u utrci za predsjednika.

“Ne znam, to je zbilja teško pitanje. Pojavio se iznenada preko nekakve ankete koja je puštena na javnoj televiziji. Nisam siguran koliko je realno da on uđe u neku ozbiljniju kombinaciju”, komentirao je novinar koji drži da je riječ o čovjeku koji je utemeljenje establišmenta i da je ta njegova izjava da je on antiestablišmentski kandidat valjda najurnebesnija izjava ove godine.

“U izvješću državne revizije je jasno naznačeno da je Miroslav Škoro dobio otpremninu i jasno stoji da ju nije trebao dobiti jer je razriješen na vlastiti zahtjev”, rekao je Šimičević te nastavio: “Tu je i povlašteni kredit. Radnici HRT-a koji su dobivali kredite su dobivali od 1, 2, 5 posto kamata, a obični građani su imali po 10 do 15 posto. Najvećim dijelom su ti krediti davani mladim i neiskusnim novinarima koji su dovedeni za vrijeme Tuđmanova režima”. Uz to napomenuo je da je Škorina IT tvrtka najviše novca zarađuje od poslovanja s državom, na što nisu dobili komentar.

“Njegovi Facebook postovi otkrivaju jednog pravog desničara koji prosipa frazetine. To je jedan Trump iz našeg sokaka”, smatra Šimičević te dodaje kako su u prvom njegovom videu tupe i banalne fraze, a ne nekakav ozbiljni politički program, zaključio je Šimičević.