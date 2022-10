NOVI VELIKI SUKOB NA POMOLU: Milanović je spreman na završni udarac, Plenković vadi novog asa iz rukava: ‘Bit će mu puno tvrđi orah od Baneta’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Već je pomalo zaboravljena velika migrantska kriza koja je ponukana krvavim ratom u Siriji potjerala milijune da potraže svjetlo pod suncem na Zapadu.

Ipak, migracije su dobrano u tijeku, a ruska invazija na Ukrajinu koja polako prerasta u sukob civilizacija čini se stavlja sve veći pritisak na krajnje granice Europske unije.

Prema dostupnim podacima, najviše migranata u Europu trenutno pokušava ući preko Mediterana, kanalom La Manche u Veliku Britaniju te zapadnobalkanskom rutom preko Srbije. Srbiju na takozvanoj zapadnobalkanskoj ruti Austrija, Mađarska i Europska komisija smatraju najvećim problemom.





I dalje najaktivnija

Prema podacima Frontexa, agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, ova ruta je i najaktivnija migracijska ruta. Njome je u prvih devet mjeseci s područja zapadnog Balkana u Europsku uniju ušlo više od 106.000 ljudi, što je tri puta više nego prošle godine.

U rujnu je na ovoj ruti zabilježeno više od čak 19 tisuća ilegalnih prelazaka granice. Broj migranata koji je ove godine prošao samo kroz Srbiju u odnosu na prošlu godinu je udvostručen te više od 60 posto migranata koji dolaze na granice EU prođe kroz tu zemlju. U najvećem broju riječ je o državljanima Tunisa, Indije, Burundija, Pakistana i Afganistana.

Takvu popularnost Srbije među migrantima omogućuje njezin vizni režim te državljani Tunisa, Indije i Burundija u nju mogu ući bez vize.

Vlada Srbije prije nekoliko dana pak obećala je da će uvesti vize za Tunis i Burundi, ali ne i za Indiju. Članice EU suočene s ratom u Ukrajini i gospodarskom krizom ne posvećuju previše vremena i energije novoj migrantskoj krizi, koja se u tišini valja Europom. U nedostatku zajedničke politike, zemlje članice povlače pojedinačne, vatrogasne mjere.

A gdje je u svemu Hrvatska?

Austrija, Slovačka i Češka ponovo uspostavile kontrolu vozila na svim graničnim prijelazima, dok Mađarska uvodi civilne patrole uz granicu i dodatno podiže ogradu prema Srbiji. Prema navodima portala Politico, Češka kao predsjedavajuća EU priprema dokument “Put naprijed u vezi s migracijskom solidarnosti EU i mehanizmom odgovora na krize”.

Pozivaju se države članice da razmotre minimalni godišnji prag za prihvat 5 ili 10 tisuća migranata koji su podnijeli zahtjev za azil u nekoj od članica EU.









No, ono što ove zime mijenja cijelu situaciju jest potencijalni veliki val izbjeglica iz Ukrajine koje će pod navalom hladnoće, nedostatka struje, grijanja i vode nagrnuti u Europu tražeći slamku spasa i bijeg od granata i ubojitih dronova.

Hrvatska je, već smo to vidjeli, tranzitna zemlja za migrante. Ipak, Ukrajinci već sada ostaju i u našoj zemlji i redovito se asimiliraju u hrvatsko društvo i traže poslove kako bi nastavili sa svojim životima.

Sve se to promatra i među vladajućima, a spreman je na sve i predsjednik i vrhovni zapovjednik hrvatske vojske Zoran Milanović.









Mjesecima svjedočimo o sukobima i prepucavanjima na relaciji Pantovčak – Banski dvori, a pisali smo o problemima oko borbe za ovlastima nad vojskom između predsjednika i ministra obrane Marija Banožića.

Saznajemo tako da bi novi migrantski val također mogao biti i novi front između zaraćenog hrvatskog vrha vlasti jer su politike oko migranata opet dijametralno suprotne.

Svatko svoju politiku gura

Tako će Milanović držati stav kako izbjeglice treba primiti, ali i zagovarati tvrdi suverenistički stav i propitkivati zašto su mladi muškarci bez žena i djece stigli u Hrvatsku te koji je odgovor Europske unije na ovu krizu.

S druge strane, premijer Andrej Plenković će ovog puta na prvu crtu baciti svog asa iz rukava šefa unutarnjih poslova Davora Božinovića koji ima iskustva u “hendlanju” migrantskom krizom.

Saznajemo, Božinović bi trebao biti puno tvrđi orah Milanoviću nego što je to bio nepopularni “Bane”.

“Jasno je da će doći do naglog priljeva izbjeglica iz Ukrajine, ali i Rusa koji bježe pred mobilizacijom ili se ne slažu s politikom Vladimira Putina. To će otvoriti i novi front u Hrvatskoj jer će predsjednik inzistirati na postavljanju nepopularnih pitanja i tražiti rješenje za makro razini, a vrlo je upitno ima li Europska unija rješenje za krizu ili će reagirati u trenutku i suzbijati samo trenutni problem, a ne srž problema”, rekao nam je naš izvor blizak predsjedniku Milanoviću.

S druge strane, iz HDZ-a saznajemo da je premijer svjestan da će Milanović pokušati zloupotrebljavati svoju poziciju i slati čak i vojsku na granice, dok bi Plenković sve zadržao u ingerenciji MUP-a kojim čvrsto vlada ministar Božinović.

Policajac protiv vrhovnog zapovjednika

“Od Milanovića se može očekivati svašta pa tako i da će iskoristiti nesreću Ukrajinaca za prikupljanje jeftinih političkih poena. Mi to ne smijemo dopustiti te moramo poduzeti sve da policija odradi svoj posao i da migrante zbrinemo kao i nakon krize u Siriji”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a.

I zaista, ukoliko dođe do velikog i naglog priljeva migranata, Hrvatska bi se mogla naći u nezavidnoj situaciji zbog problema oko odgovornosti u vrhu i prebacivanja ovlasti iz jednog resora u drugi pa do samog predsjednika.

Upozorio je na to za naš portal stručnjak za sigurnost Vlatko Cvrtila: “Zamislite da dođe do velike ugroze za državu. Pa naše službe ne bi znale kome odgovaraju i koga treba slušati. To je jako opasno”, upozorio je ovaj stručnjak…

Što nas čeka, saznat ćemo kroz mjesec, mjesec i pol i dolazak zime.