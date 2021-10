NOVI TOMAŠEVIĆEV ŠEF HOLDINGA: Poslovao s Josipovićem i Vojkovićem iz ‘afere ZAMP’?

Autor: Iva Međugorac

Nikola Vuković i Ante Samodol su bivši, jasno je to svima onima koji su ovih dana pratili izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji se oprostio sa svojim kadrovima koje je osobno doveo na čelo Zagrebačkog holdinga, i to kako se kritiziralo iz oporbe mimo najavljivane provedbe javnih natječaja.

Pozato je da predsjednik Uprave Vuković i član uprave Samodol više nisu dio Tomaševićevog tima te da se s gradonačelnikom nisu rastali u odveć ugodnom tonu, a poznato je i da je za novog čelnika Uprave Holdinga imenovan Ivan Novaković, nedavno izabrani član Uprave koji je u Zagrebački holding stigao putem javnog natječaja.

No, izgleda da s Novakovićem, kao s riješenjem za Holding u ovoj gradskoj tvrtci nisu najzadovoljniji.

Prema formalnoj biografiji Novaković je u 14 godina dugoj karijeri bio član uprave u pet različitih poduzeća, u njih još dva bio je predsjednik nadzornih odbora, a funkcije je obavljao u dvije tvrtke koje su svojedobno punile medijske stupce te koje se se povezivale s bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem. Iz životopisa koji je dostupan na Holdingovim internetskim stranicama novi šef Novaković iskustvo je stjecao na ‘rukovodećim položajima’ posebice na području strateškog razvoja, razvoja poslovanja i upravljanja imovinom i uslugama. Radio je kao direktor razvoja novih biznisa u INA-i te bio zadužen za izradu dugoročne strategije razvoja grupe u kontekstu globalne tranzicije prema obnovljivim izvorma energije. Uz to je obnašao funkciju šefa Uprave u tvrtci STSI koja je članica Ina grupe, bio je član NO tvrtke Hostin, a u Holding je stigao iz tvrtke DSP RENOMIA u kojoj je radio kao konzultant, do ove godine bio je vlasnik tvrtke Agronaut, a premda ga se predstavlja kao neupitnog stručnjaka kritičari u Holdingu pitaju se zašto se o njemu ne može pronaći niti jedan značajniji podatak ni u Googleovoj tražilici.

Veze s Josipovićem

”Možda on ima dobre namjere, ali pitanje je ima li iskustva za nešto ovako kompleksno kao što je Holding”, tvrde naši sugovornici te navode da je Novaković povezan sa ZAMP-om i HDS-om, odnosno s bivšim predsjednikom Josipovićem i njegovim nekadašnjim poslovnim partnerom, zaboravljenim Markom Vojkovićem. Da je Novaković bio aktivan u HDS-u jasno je i iz toga što je u rujnu 2000-te godine sudjelovao na međunarodnom kongresu u CISAC-a u Santiago de Chilleu što je objavljeno i na HDS-ovim stranicama. Novaković je s Vojkovićem surađivao preko njegove tvrtke Emporion, a tvrdi se u Holdingu kako je radio i za ZAMP i za Hrvatsko društvo skladatelja. I stan od 100 m2 u Zagrebu kojega Novaković posjeduje gradila je navodno jedna od Vojkovićevih tvrtki, a kada je Novaković nakon ZAMP-a, odnosno Emporiona prešau u tvrtku Veterinaria koja je u međuvremenu završila u stečaju. Tamo ga je dočekao Vibor Šoštarić koji je danas član uprave Emporiona.

Podsjetimo, Emporion je tvrtka o kojoj su u Josipovićevom mandatu iscrpno izvještavali domaći mediji, riječ je o tvrtci koja godinama ubire naknadu za autorska prava u ime ZAMP-a i HDS-a, a prema pisanju Tportala Vojković je prijatelj bivšeg predsjednika Josipovića, svojedobno ga je bivši predsjednik Gradske skupštine Andrija Mikulić prozivao zbog navodnih kadroviranja po Holdingu. Ima li istine u ovim navodima naših sugovornika iz Holdinga pokušali smo provjeriti i kod Novakovića čiji odgovor objavljujemo po dospijeću.