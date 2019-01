NOVI ŠOK ZA HRVATE: Davor Ivo Stier šuruje sa Stipom Mesićem i Budimirom Lončarom!?

Autor: Marin Vlahović

Svaki puta, ponavlja se ista priča. Na političkom obzoru pojavi se neki član stranke koji formalnim inzistiranjem na suverenoj i dosljednoj, prohrvatskoj politici, odskače od prijetvornog, birokratskog i briselskog, prvo Sanaderovog, a onda i Plenkovićevog HDZ-a.

Predstave za javnost i čekanje spasitelja

Praktički odmah, biračko tijelo HDZ-a, ili barem njegovo desnog krila, počne s navijanjem i povicima- on je naš, i taj će nas spasiti od komunjara te konačno provesti lustraciju u djelo. Nakon euforije i podrške, obično krenu sumnje koje prati sve veće i masovnije razočaranje. Srećom za političare, građani su kratkog pamćenja. Sjetimo se samo Sanadera i njegovog govora na Splitskoj Rivi. Prije izbora, narodu se govori ono što želi čuti, ali poslije slijedi drugačija priča. Ovo licemjerje ima dvije strane. Političari nisu jedini licemjeri u našoj društvenoj zajednici. Od svojih predstavnika na političkoj sceni građani očekuju žrtvu, spremnost na gubitak fotelje, materijalnu oskudicu i nesigurnost, no veliko je pitanje kako bi se sami ponašali u njihovoj koži. Treba biti realan. Političari, koji se javno prepiru i svađaju, upotrebljavajući pritom teške riječi, većinom glume, izvodeći predstavu za naivnu publiku.

Nitko od njih nema nikakve ozbiljne planove za provođenje ikakve lustracije, pravnih i društvenih reformi koje bi obuhvatila stotine, pa i tisuće kompromitiranih kadrova.

Tko to sjedi za istim stolom?

Prema pisanju jednog portala, Davor Ivo Stier, svojevrsni politički disident u HDZ-u kojim rukovodi Andrej Plenković, našao se ovog petka na večeri u zanimljivom društvu. U restoranu „Tač“ navodno za istim stolom gdje povremeno stoluje i Zoran Milanović, sjedili su tako Davor Ivo Stier, Stipe Mesić, Budimir Lončar, Dario Mihelin, Mate Granić i ruski veleposlanik Anvar Azimov.

Prema nekim informacijama, najutjecajniji savjetnik predsjednice Republike Hrvatske, Mate Granić, ovako je objasnio povod spomenute večere.:

“Ruski veleposlanik gospodin Anvar Azimov organizirao je večeru u čast završetka mandata Darija Mihelina, dosadašnjeg savjetnika Predsjednice i njegova odlaska na veleposlaničku dužnost u Kinu. Gospodin Azimov je pozivao goste, a među pozvanim sam bio i ja”

U svakom slučaju, radi se o zanimljivom odabiru gostiju. Budimir Lončar ima 94 godine, ali je izgleda i dalje aktivan u politici. Tijekom kolovoza prošle godine, saborski zastupnik HRAST-a, Hrvoje Zekanović, prozvao je šibenskog gradonačelnika Željka Burića zbog sufinanciranja festivala „Changer“ s 300 000 kuna iz gradskog proračuna. Ono što je posebno zasmetalo Zekanoviću bilo je gostovanje i predavanje Budimira Lončara na ovom festivalu. Na konferenciji za novinare, Hrvoje Zekanović je tada o Budimiru Lončaru rekao sljedeće:

„To je čovjek koji je obnašao najviše funkcije u tijelima totalitarističke, komunističke Jugoslavije, koji je radio u službama sigurnosti, koji se bavio praćenjem neprijateljske djelatnosti u inozemstvu. Poznat je po tome što je bio jedan od najvećih protivnika hrvatske samostalnosti. Skoro je 27 godina prošlo od te pobjede kojom se ponose, a očito smo svi zaboravili da je samo nekoliko dana nakon što su Šibenčani odbacili JNA, taj isti Budimir Lončar u Vijeću sigurnosti 25. rujna 1991. godine onemogućio uvoz oružja Hrvatskoj. Itekako se založio za embargo na uvoz oružja i hrvatski narod i grad Šibenik ostavio goloruk..“

Inače, ovo nije prvi slučaj da se Davor Ivo Stier, dovodi u vezu s ljudima, koji uvjetno rečeno, pripadaju dijametralno suprotnom političkom svjetonazoru. Svojedobno smo pisali o njegovoj osobnoj intervenciji radi povratka oca Drage Pilsela u Hrvatsku.

Zbog prethodnog druženja u Argentini, Stier se osobno založio i pomogao Dragi Pilselu, no to ovog nije spriječilo da ga kasnije proziva zbog nedefiniranog odnosa prema ustaškom pokretu. Ipak, tu se više radi o privatnim odnosima. Večera, koju je organizirao veleposlanik Rusije Anvar Azimov ima dosta šire političke konotacije. Tu se postavlja i pitanje, što su u ovakvom društvu radili savjetnici predsjednice Republike Hrvatske, Granić i Mihelin? Doduše, za predsjednicu mnogi ionako misle da jedno govori, drugo misli, a treće radi. S druge strane, Davor Ivo Stier, nakon otvorenog sukoba s Plenkovićem, uspio je sačuvati dio političkog kredibiliteta i dio birača računa da će s vremenom pokrenuti neku ovu inicijativu, ili se pridružiti nekoj od postojećih političkih opcija. Portal, koji je prvi objavio ovu priču, pokušao je dobiti Stiera na telefon za komentar, ali im on nije odgovarao na pozive. Nadali smo se kako ćemo imati više sreće, no ni nama se nije javio. U međuvremenu, nije se oglasio u niti jednom drugom mediju. Time je na neki način potvrdio, da se večera u ovom sastavu, uistinu dogodila. Tako to valjda mora biti u politici. Bolje sjediti za stolom, nego skupljati mrvice koje sa stola padaju.