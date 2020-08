NOVI ŠOK ZA BRITANSKE TURISTE U HRVATSKOJ! Cijene aviokarata u dva tjedna odjetjele u nebo! Ovo je stvarno previše!

Autor: Dnevno

Oko 20.000 Britanaca koji su ljetovali u Hrvatskoj pokušavaju doći kućama prije nego što sutra na snagu stupi nova odluka o tome da po povratku iz Hrvatske moraju u 14-dnevnu karantenu.

Nesretnim Britancima koji su naprasno morali prekinuti odmor u posljednjih 24 sata dočekalo je novo neugodno iznenađenje, koje su im pripremile aviokompanije. Najjeftiniji direktni let British Airwaysa iz Zagreba do londonskog Heathrowa danas stoji 286 funti. S druge strane, najjeftiniji let kompanije Eurowings, uz predsjedanje u Stuttgartu stoji 230 funti. Postoji i let s presjedanjem u Amsterdmau, no on ne bi stigao na vrijeme prije nego što odluka o karanteni stupi na snagu.

Jedna Britanka koja s djecom ljetuje u Hrvatskoj rekla je za Daily mail da neće skratiti svoj odmor unatoč tome što će zbog karantene njezina djeca morati propustiti prvi tjedan škole.

Cass Robertson-Dock, 11-godišnji sin Jennie Dock morat će biti u samoizolaciji kada počne nastava, a sve zbog toga što je Velika Britanija Hrvatsku stavila na crvenu listu zemalja koje zbog epidemiološke situacije nisu više sigurne za putovanja. No njegova majka je rekla da za nju to nije problem jer posao može obavljati od kuće.

‘Nezgodno je što će Cass propustiti prvi tjedan nastave, no on je pametan dječak i sigurno će se nadoknaditi. Ne brinem se zbog toga’, rekla je.

British Airways će dodati još jedan let iz Zagreba prema Londonu, po cijeni od 275 funti, što je čak šest puta više nego što bi ta karta koštala za dva tjedna – 45 funti. Cijena karte za taj let za četiri tjedna košta samo 42 funte. Sada cijene divljaju jer se većina Britanaca upravo danas pokušava vratiti kućama, a stručnjaci za putovanja upozoravaju ih da ne putuju kroz Pariz ili Amsterdam jer će i tada morati u karantenu.

Liam i Jodie, par iz Zapadnog Jorkšira, platio je čak 800 funti za povratak kući. Letjet će iz Hrvatske kroz Muenchen kako bi stigli na vrijeme da ne moraju u karantenu. Nisu nikako mogli rezervirati direktan let.

‘Nije bilo alternative. Petkom nema letova iz Pule prema Velikoj Britaniji, postoji jedino let iz Zagreba u London, no on je već bio pun. Jedini drugi letovi koji su bili mogući su bili oni s presjedanjem u Španjolskoj, a u tom slučaju bismo opet morali u karantenu’, ispričao je Liam i dodao da se svakako mora vratiti kući prije stupanja karantene na snagu kako ne bi propustio odlazak na novi posao.

Graham Lloyd-Bennett i njegova supruga Karla rekli su da su pažljivo pratili sve informacije i brzo planirali povratak iz Hrvatske, gdje su posjetili njezinu obitelj.

‘Vratili smo se 10. kolovoza jer smo mislili da bi Hrvatska mogla na crvenu listu. Nismo si mogli dopustiti karantenu zbog posla pa smo promijenili datum leta i otišli kući’, rekli su.

Iako je cijelo iskustvo bilo stresno, ovaj par se ne žali jer je putovanje u Hrvatsku bila osobna odluka.

Ipak, neki britanski turisti bi se kući mogli vratiti u gradove s višom stopom koronavirusa nego što je to u Hrvatskoj. Primjerice, prema posljednjim podacima, Oldham ima broj od 78,9 zaraženih na 100.000 ljudi, a Northampton 78,4. Za usporedbu, u Dubrovniku je taj broj 16.5 na 100.000. U tjednu do 17. kolovoza, u Zagrebu je taj broj bio 37.9 na 100.000 stanovnika.