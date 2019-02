NOVI SLOM HRVATSKE DESNICE! Zar je ovo moguće? Donosimo pozadinu priče

Teško da u Hrvatskoj godina može proći bez izbora, pa je tako i ova godina koja je tek počela pred hrvatske birače donijela europske izbore, temeljem kojih će se politička scena profilirati, a koji će pokazati kako stvari u političkim avlijama stoje. S jedne strane, na sceni se kao samostalna stranka profilira HDZ koji će u svibanjske izbore krenuti bez partnera, a na sličan nastupi priprema se i SDP što je donekle i razumljivo za dvije najveće političke opcije u zemlji.

S druge strane, liberalne ljevica formira se u nekoliko tabora, ali izgledno je kako najjače adute oko sebe slaže Amsterdamska koalicija, koja bi kada je o europskim izborima riječ, s lijeve fronte i mogla imati najveći potencijal. Dok se ljevica, donekle formira i pokušava ujediniti, hrvatska desnica opet proživljava isti fenomen znan sa skoro svih izbora.

Naime, biračima se sa svih strana nude desne opcije, i to do te mjere da će to opetovano dovesti do raslojavanja i bacanja glasova u vjetar, što ih je više to je snaga desnice manja. Na desnom polju profilira se tako sve intenzivnije Most, a osim njih vrlo je jasno kako će nišu na desnici nastojati popuniti Neovisni za Hrvatsku, svjesni Plenkovićeva odvođenja HDZ-a u politički centar.

Osim ovih dviju opcija, desnim se biračima nudi i koalicija HKS_a i Hrasta, a osim toga tu je i Ante Đapić s takozvanim političkim pokretom Desno. Kada bi se sve ove desne opcije ujedinile, i nastojale pronaći zajednički jezik tada bismo zaista mogli govoriti o ozbiljnoj političkoj opciji koja može poljuljati političku scenu te prodrmati vladavinu HDZ-a, no po svemu sudeći od toga scenarija nema ništa. Sukladno najavama, Most će na svibanjske izbore krenuti kao samostalna opcija, a prema izvorima iz te stranke njihove bi boje trebao braniti kao nositelj liste Božo Petrov.

HKS i Hrast po svoja mjesta u Europskom parlamentu poći će ponajprije oslanjajući se na uspješnu europarlamentarku Ružu Tomašić, koja je po svemu sudeći odustala od najavljenog umirovljenja. Snagu će na europskim izborima okušati i Hasanbegović sa svojom strankom, a njima bi pak sukladno najavama nositeljica liste trebala biti Esih. Na koga računa ekipa iz Đapićeva tima još uvijek nije poznato, ali iz ovog raslojavanja vidljivo je da desnica ima ljude, ali ne i snagu i jedinstvo koje je neophodno za uspjeh, ne samo na europskih izborima, već i na onim parlamentarnim. Što je razlog nejedinstva i raslojenosti, te tko koči hrvatsku desnicu da pokaže koliko teži i koja je njena snaga, pitanje je koje dakako za sada ostaje na razini misterija.