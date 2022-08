NOVI RASKOL NA DESNICI, ZA SVE SU KRIVI MOST-ovci! Starješina stranke diže ruke i ogorčeno odlazi: ‘Oni su populisti i koaliraju s ljevicom’

Autor: Dnevno.hr

Započela je nova drama na desnici. Naime, usred sparnog ljetnog dana koji nimalo nije mirisao na politički raskol na Facebooku se oglasio Lovro Meštrović, predsjednik splitskog ogranka Hrvatskih suverenista, i objavio dramatičnu vijest- raspušteni su splitski Suverenisti. U poduljoj objavi Meštrović je potanko opisao što se tu posljednjih nekoliko mjeseci kuhalo u stranci pa na koncu i eskaliralo.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Dužan sam sebi i drugima objaviti moje viđenje odluke Predsjedništva Hrvatskih Suverenista o raspuštanju ogranka ili gradske organizacije Hrvatski Suverenisti Split. Navedeni razlog raspuštanja je očevidno iskonstruiran, a to je vidljivo i neupućenom promatraču nakon što pročita koji je to uzročno-posljedični niz doveo do, po njima, slabe aktivnosti članstva u izbornoj pretkampanji i kampanji. Moja, od skora bivša stranka, nije našla shodno definirati u svom Statutu koji su opravdani razlozi za raspuštanje nižeg ustrojbenog oblika stranke, ali su to definirale druge stranke u svojim Statutima. Tako čitamo da se ogranak raspušta onda kad je djelovanjem istog nanesena šteta ugledu stranke ili kad ogranak nije aktivan.





Ogranak koji je na lokalnim izborima kroz koaliciju s drugim strankama, istog ili sličnog sustava vrednota za koje se zalažu, ostvario ulazak u gradsko vijeće zasigurno nije ogranak koji je nanio štetu ugledu stranke, a niti ogranak koji nije djelovao. Ako pogledamo u blisku prošlost djelovanja ogranka, vidimo da je od osnivanja u veljači 2021. do raspuštanja, u srpnju 2022. godine, dakle u samo godinu i pet mjeseci imao dva izborna ciklusa i jednu referendumsku inicijativu, ‘Zaštitimo kunu’, čiju je organizaciju za Splitsko-dalmatinsku županiju praktički preuzeo na sebe. Budući da je u obrazloženju naglasak na ovogodišnjim izborima, i implicitno njegovim posljedicama, po svim teorijama političkog djelovanja naša stranka je napravila pozitivan pomak od stranke koja ni na koji način nakon prošlogodišnjih izbora nije mogla sudjelovati u radu gradskog vijeća do stranke koja nakon ovogodišnjih lokalnih izbora može djelovati preko vjećnika koji su ušli u vijeće budući da isti pripadaju koaliciji stranaka u kojoj su i Suverenisti, a koja koalicija je ostvarila rečeni izborni uspjeh. Daljnja pozitivna posljedica izbornog uspjeha koalicije četiri stranke vrlo je izgledna koalicija istih stranaka za predstojeće kotarske izbore u jesen, na kojima bi Suverenisti vrlo vjerojatno dobili i nekoliko kotarskih vjećnika. Kuća se gradi od temelja. Za sve je potrebno određeno vrijeme.

Iz ovog je jasno da je obrazloženje raspuštanja ogranka čista konstrukcija i da nema veze sa stvarnošću, što opet znači da su razlozi negdje drugdje”, piše Meštrović, koji je zatim pojasnio “prave razloge” raspuštanja organizacije Hrvatski suverenisti Split.

“Pravi razlozi raspuštanja naše organizacije nalaze se u novom kursu nacionalne politike Predsjedništva stranke u odnosu na potencijalne koalicijske partnere. Naime, Hrvatski suverenisti između tri ostale stranke koalicije Pokrenimo Split zajedno ne vide nijednu stranku koja bi bila njihov budući strateški partner, bilo na lokalnim ili izborima za Sabor, iako su te stranke njihov prirodni saveznik zbog sličnosti, a u odnosu na neke bi rekao i istovjetnosti političkog programa i sustava vrednota. Hrvatski suverenisti se okreću Mostu. I upravo to predstavlja vrlo vjerojatan scenarij i za predstojeće kotarske izbore u Splitu, gdje će se testirati mogućnost dogovora i izborni kapital jedne takve, na hrvatskoj političkoj sceni, nove koalicije. To je razlog zbog čega je neopravdano raspušten splitski ogranak Hrvatskih suverenista, jer je trebalo maknuti predsjednika, mene, koji nisam vodio politiku približavanja Mostu, niti bi je ubuduće vodio, jer Most ne smatram suverenističkom strankom, već više strankom bez čvrstog vrijednosnog ustroja čije se djelovanje zasniva na principu koji bi mogli nazvati “pragmatični populizam”, a uslijed kojeg načela koaliranje s ljevicom za Most ne predstavlja nikakvo proturječje.

Argument više da se već za ove kotarske izbore sprema koalicija Suverenisti-Most stoji u tome da je raspuštanje izvršeno prije neki dan, iako je Predsjedništvu jasno dano do znanja da smo unutarstranačke izbore za splitski ogranak odredili odmah nakon kotarskih izbora, međutim tada bi očito bilo kasno, jer bi na kotarskim izborima Suverenisti izabrali koaliciju s lokalnih izbora, te se test nove koalicije ne bi mogao dogoditi, budući ne bi bila uvedena nova ekipa koja bi preuzimanjem splitskih Suverenista koaliciju s Mostom i sklopila”, objavio je Meštrović na Facebooku.