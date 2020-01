NOVI PROBLEMI ZA KUJUNDŽIĆA! Saga se nastavlja: Njemu se tamo nitko ne veseli

S pozicije ravnatelja bolnice Milan Kujundžić preuzeo je fotelju ministra zdravstva, a oči zainteresirane javnosti okrenule su se prema njemu, doktor Kujundžić bio je netko tko puno obećava, i netko od koga se kada je o zdravstvu riječ puno očekuje, jer na ministarsku fotelju među ostalim stigao je i kao jedan od ponajboljih hrvatskih riječnika, što dakako podrazumijeva i očekivanja u pogledu organizacijskih sposobnosti.

Potrebno je kada se o Kujundžiću i njetovom ministriranju govori reći kako se na njegova pleća spustio težak teret, jer problemi s hrvatskim zdravstvom ne datiraju od jučer, radi se o sustavu koji se gotovo tri desetljeća urušava, bez da mu netko sposoban dadne infuziju i vrati ga u život. Da se neće previše truditi Kujundžić je međutim neprimjetno dao naslutiti već u prvim danima mandata konstatirajući da sustav funkcionira. Iako se očekivalo da će se reosrni ministar pozabaviti master planom bolnica, provjeriti kako funkcioniraju diskunkcionalni Domovi zdravlja, smanjiti liste čekanja, rasteretiti do grla zadužene bolnice, Kujundžić je prije svega kadrovirao, a zatim se bavio i nabavama opreme, koja ga je uostalom prema njegovim riječima na koncu i stajala fotelje.

Pitanje je što sada može učiniti njegov nasljednik kojega svega nekoliko mjeseci dijeli od parlamentarnih izbora, no pitanje je i što će Kujundžić dalje, istina, do izbora se može sukladno najavama vratiti u sabor, no njegov povratak u KB Dubrava, tamo baš i ne očekuju s oduševljenjem. Štoviše, nakon njegove smjene bolnicom je zavladala panika, nezadovoljstvo i negodovanje. Kujundžić bi se trebao vratiti u svoju bolnicu na poziciju šefa Zavoda za gastroenterologiju gdje ga je dok je bio ministar mjenjao profesor Ivica Gregurević, koji jest njegov čovjek, no prepuštanje fotelja nije nešto na što se gleda blagonaklono. Malo je onih koji su se razveselili zbog Kujundžićeve najave da se vraća u svoju bolnicu, a njegova pozicija nakon gubitka mandata ministra u toj bolnici neće biti ni izbliza nalik onoj kakva je nekoć bila pa nije nemoguće da se umjesto liječenju, ponajprije posveti svojem saborskom mandatu i politici.