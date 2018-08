Novi predsjednik uprave Jamnice – Dario Šalić

Izvanredna uprava Agrokora izvijestila je kako je Dario Šalić novi predsjednik Uprave Jamnice. Mislav Galić je s te pozicije opozvan.

Novi predsjednik Uprave Jamnice je menadžer s dugogodišnjim stažom u industriji pića koji je bogato profesionalno iskustvo stjecao na različitim upravljačkim pozicijama u velikim internacionalnim i regionalnim kompanijama.

Na poziciji direktora Strateške distribucijske regije HoReCa u Atlantic Grupi bio je zadužen za sva tržišta bivše Jugoslavije. Od 2012. do 2014. godine bio je direktor Heinekena u Bosni i Hercegovini. U razdoblju od 2005. do 2012. godine upravljao je prodajom Coca-Cola Beverages u pet ključnih hrvatskih prodajnih regija, a od 2004. do 2005. godine bio je regionalni direktor prodaje InBev Zagrebačke pivovare. Od 2001. do 2004. godine bio je zaposlen u Coca Cola Beverages na poziciji regionalnog direktora prodaje.

Tijekom karijere posebno je bio fokusiran na prodaju, operativno poslovanje, upravljanje financijama i ljudskim resursima te izgradnju korporativne kulture temeljene na inovativnosti i održivom razvoju. Tim se vrijednostima namjerava rukovoditi i u budućem upravljanju Jamnicom d.d.

Dario Šalić je rođen 1965. godine u Osijeku, gdje je 1989. godine završio Kineziološki fakultet pri Sveučilištu Josip Juraj Strossmayer. Od tada se kontinuirano educira i profesionalno usavršava u području menadžmenta i poslovanja, pa je tako završio Programme for Management Excellence –IMD Lausanne, mini MBA –MCE Brussels, International Executive Leadership Course i brojne druge edukacijske i profesionalne programem navodi se na stranicama Agrokora.