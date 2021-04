NOVI POTRES ‘PRODRMAO’ DALMACIJU: Magnituda je iznosila 3,6 prema Richteru, a osjetio na samom jugu zemlje

Novi potres pogodio je jug zemlje danas u poslijepodnevnim satima, a svjedoci tvrde da se poprilično osjetio.

Potres se dogodio u 17 sati i 45,a magnituda je iznosila 3.6 stupnjeva prema Richteru. Epicentar potresa bio je 22 kilometra od Metkovića.

Dogodio se na dubini od 2 kilometra, a osjetio se na cijelom području južne Dalmacije.

Podsjetimo, proteklih nekoliko tjedana dogodio se niz manjih potresa u moru blizu obale Splita. Najveći je bio magnitude 4,5 te se osjetio i na cijelom području grada.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 19 km SE of #Metković (#Croatia) 29 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/B2c5ZvL6wU

— EMSC (@LastQuake) April 27, 2021