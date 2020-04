NOVI PLENKOVIĆEV LJUTI NEPRIJATELJ: Ovaj okršaj nitko nije očekivao

Stabilnu potporu, barem ako je suditi po anketama HDZ trenutačno ima, a baš zbog te stabilizacije rejtinga u vladajućim se redovima intenzivirala priča o parlamentarnim izborima pa se tako kao jedna od mogućih solucija spominje izlazak na birališta, onda kada se za to steknu epidemiološki uvjeti, a po svemu sudeći to bi moglo biti u drugoj polovici lipnja ili pak u srpnju. Šanse da se izbori održe u lipnju zapravo nema, jer tehnički to nije provedivo. Za održavanje izbora potrebno je raspustiti Sabor, a zatim u roku od 45 dana predsjednik raspisuje nove izbore koji bi se u tom slučaju morali održati u roku od do 60 dana, što znači da za izbore u lipnju vremena više nema. U HDZ-u se naravno nadmeću raznim terminima pa tako jedni tvrde da će se održati krajem prosinca, drugi pak u rujnu kao što se to i ranije predvoiđalo, a treći sugeriraju da bi se na birališta moglo usred ljeta, odnosno najkasnije u kolovzu,.

Kada god da se izbori održali, Plenković će prije njih morati povući još jedan važan potez, odnosno razriješiti odnose sa svojim koalicijskim partnerima. ”HDZ će na izbore izaći samostalno, na taj će se način iskristalizirati odnosi s HNS-om, uostalom i sam je Vrdoljak najavio da njegova stranka na izbore ide samostalno, veći je problem za premijera Bandić, on je postao uteg njegovoj stranci, i Vladi, ali on s njim ima odnose i na državnoj, i na lokalnoj razini, a u tom smislu teško je to raskinuti”, objašnjava naš sugovornik iz HDZ-a dodajući da je Plenković u sve lošijim odnosima s Bandićem te se od njega nastoji distancirati, a to od njega očekuje i članstvo iz zagrebačkog HDZ-a koje od Plenkovića zahtjeva da povuče konkretne poteze i razriješi te konfuzne i složene odnose.

”Plenković i sam zna da je Bandić sve veći problem, rejting mu kopne, građani prosvjeduju protiv njega, situacija s potresom ga je dodatno poljuljala, oko toga se sam Bandić svađa sa Štromarom, i članovima Vlade, a Plenković tu ne bi smio popuštati, situacije je kompleksna i zbog toga što će se uskoro ponovno raspravljati o zagrebačkom GUP-u, vrlo je vjerojatno da će Bandić s Plenkovićem raskrstiti kompromisno, zagrebački HDZ-ovci podržati će ga tijekom glasanja o proračunu, a zatim će s njime raskinuti suradnju. On će tako moći spokojno vladati do kraja mandata pa ne bi niti trebao Plenkoviću praviti probleme, čak i onda kada se raziđu na nacionalnoj razini”, zaključuje naš sugovornik iz vladajuće stranke.