NOVI OKRŠAJ NA POMOLU? SDP-ovci USTALI PROTIV VLADE! Kakve manipulacije priprema Plenković?

Pandemija koronavirusa, ali i vladine mjere koje su primjenjene u borbi protiv nje, stabilizirale su rejting HDZ-a pa se shodno tome u vladajućim redovima sve intenzivnije progovara o parlamentarnim izborima, koji su vruća tema i u oporbenim redovima.

Niz je opcija koje razmatra premijer Andrej Plenković kada su izbori u pitanju.

”Pravnim manevrima moguće je odgoditi redovne rujanske izbore za prosinac, no mislim da to HDZ-u ne bi odgovaralo, izgledno je da će se kriza produljiti, utjecati će na zaposlenost, gospodarstvo u svakom pogledu, što vrijeme bude odmicalo situacija će biti teža i s te pozicije definitivno se nikome ne mili ići na izbore. Kritično je ići na izbore i po redovnom planu u rujnu, jer ćemo onda na plećima imati odgovornost za propalu turističku sezonu”, objašnjava naš sugovornik blizak premijeru dodajući da bi se izbori mogli raspisati koncem lipnja, a njihovo održavanje moglo bi se odviti najkasnije u kolovozu.

”Uskoro će se ove rigorozne mjere početi regulirati, i ublažavati, to postepeno ublažavanje svakako će naići na odobravanje u javnosti, na to računamo, s vremenom ćemo definitivno moći proglasiti pobjedu, a ona očito i prema anketama pripada ministru Berošu. To je prilika koju mi u HDZ-u ne bi smjeli propustiti, i zato zaista ozbiljno razmišljamo o održavanju izbora usred ljeta, jasno uz mjere nalik onima koje su bile na unutarstranačkim izborima u stranci”, kaže naš sugovornik iz vladajućih redova.

No, i sama pomisao na kalkulacije oko održavanja izbora u SDP-u izazivaju animozitet. ”S izborima nema manipulacija, nećemo na to pristati niti ćemo to dopustiti, ako se Plenković misli okoristiti krizom to u najmanju ruku nije pošteno. Mi imamo plan i program za izbore, imamo prijedloge za izlazak iz krize i spremni smo se u svako doba uhvatiti u koštac s problemima. Smatramo da bi se izbori trebali održati u rujnu, kao što je uostalom i predviđeno, sve ostalo su manipulacije koje neće proći”, zaključuje naš sugovornik iz najveće oporbene stranke.