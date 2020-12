NOVI OKRŠAJ NA POMOLU! Milanović diskretno ‘bocnuo’ Plenkovića

Prvi sastanak nedavno formiranog Ekonomskog savjeta kojega je na noge postavio predsjednik Zoran Milanović naslućuje i nove sukobe između njega i predsjednika Vlade Zorana Milanovića. Naime, nakon tog sastanka javnosti se obratio predsjednik, ali i njegov glavni ekonomski savjetnik Velimir Mačkić.

”Nema izvršnu vlast, zbog toga nisam odmah želio formirati ekonomski savjet. Ovo je za nas bitno, diskusija je trajala dva sata. Nitko od prisutnih nije bio nezadovoljan sastankom”, rekao je Milanović nakon čega je riječ prepustio kolegi Mačkiću.

“Riječ je o dokumentu u kojem postoji mjesto za poboljšanje. Dakle pričamo o Nacionalnoj strategiji za razvoj Hrvatske. Mi smo kroz našu raspravu zaključili kako u tom dokumentu fale jasni prioriteti, ne postoje mjere koje se trebaju napraviti, ne spominje se nikakvo vrijeme i rokovi. Strategija je napravljena samo da se povuku sredstva iz europskih fondova. U dokumentu se uopće ne obrađuje zašto nam je niska produktivnost, zašto toliko zaostajemo za drugim državama, a ne koriste se ni naša neka specifična lokalna znanja.

Znamo da je naš ključni problem politička ekonomija, a u strategiji se samo oslanjamo na javni sektor i kako povući europska sredstva. Ne znamo zašto se ne spominju nejednakost i drugi problemi. Postoji problem za poboljšanje, evidentno kasnimo. Mi smo pobrojali nedostatke Nacionalne strategije, moramo izaći iz krize bolji nego što smo ušli”, rekao je Mačkić. Milanović je pak dodao kako dokument sam po sebi nije loš, no ima manjkavosti.

“Moglo se i kvalitetnije napravili, ali predsjednik Vlade nije želio uključiti predstavnike oporbe”.

Milanović je rekao kako će Sabor vjerojatno usvojiti Nacionalnu strategiju bez ikakvih izmjena, ali kaže i da je potrebno kako znanstvenici i doktori ekonomije daju svoj sud o tom važnom dokumentu.

“Kad prihvatimo euro mi ćemo biti ograničeni, nećemo moći utjecati na tečaj. Ne živimo više u 2000-ima kad možemo razgovarati o tečaju kune. Naš savjet nije nikakva konkurencija Vlade niti joj pakostimo. Već devet mjeseci nisam napadao Vladu oko njene ekonomske politike. Da me nešto smeta ja bi to rekao. Teška ekonomska kriza je napala svijet i mislim da bi napad na Vladu bio ‘prljav’. Prošlo je sad već dosta vremena i mislim da je došla prilika da se ljude okupi, ne da pakoste Vladi nego da daju konstruktivnu kritiku”, istaknuo je Milanović i dodao kako Vladu napada samo što se tiče Ustava i kršenja zakona. Inače, Milanovićev ekonomski savjet tvore ljudi kojima su u fokusu tržište rada, održivi razvoj, makorekonomska kretanja i javne financije. Taj se Savjet zapravo može okarakterizirati i kao dio uobičajenog protokola pošto su i svi predsjednici prije njega imali slične savjete, no njegov je neobičan utoliko što ga vodi mladi 36-godišnjak Mačkić. Upućeni svjedoče da se Milanović za formiranje savjeta jako zainteresirao te da se kod njegovog sastavljanja vodio s nekoliko kriterija koji su vidljivi i iz sastava ovog predsjednikova novog tima u kojem nema predstavnika interesnih i strukovnih organizacija, nema niti poduzetnika, već se bazirao isključivo na osobe koje sa sobom vuku zdravstvenu i istraživačku karijeru, vodeći računa o tome da u Savjetu prevladavaju ljudi srednjih godina. U timu tako odskače bivši Josipovićev savjetnik Boros Cot6a, a oažnju je privukao i izvršni direktor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose Mario Holzner koji s Mačkićem godinama surađuje na raznim projektima.