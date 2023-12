Novi ministar obrane je u mjesec dana napravio nešto što nitko u politici do sada nije

Autor: Iva Međugorac

Napokon jedan dobra i ispravna odluka- tim riječima u HDZ-u se s protekom vremena komentira odluka premijera Andreja Plenkovića da na čelo ministarstva obrane dovede donedavnog osječkog župana Ivana Anušića koji je na tu poziciju stigao kao nasljednik Marija Banožića.

Poznato je da je Plenković prije par tjedana bio primoran smijeniti Banožića radi prometne nesreće sa smrtnim ishodom koju je skrivio, a poznato je i da Banožić od početka ministarskog mandata u resoru obrane nije bio pretjerano prihvatljiv svojim stranačkim kolegama koji su mu među ostalim zamjerali manjak iskustva u ovom složenom sektoru.

Anušić je status potvrdio i na izborima

Zamjerki na Banožićev račun bio je svjestan i Plenković, no u ministarskoj fotelji držali su ga sukobi s predsjednikom Zoranom Milanovićem, ali i to što je na poziciju došao uz snažno lobiranje utjecajnog vinkovačkog ogranka HDZ-a. Anušić je pak na poziciju stigao kao jedan od najutjecajnijih članova vladajuće stranke koji predsjeda Osječko-baranjskim HDZ-om, ali i strankom na nacionalnoj razini.

Pored toga ne treba zaboraviti da je Anušić svoj status potvrdio i na parlamentarnim, i na lokalnim izborima s kojih je izašao sa respektabilnim brojem glasova. Dugo se govorilo da su baš ti osvojeni glasovi razlog radi kojega bi Anušić kao svojevrsni predvodnik HDZ-ova desnog krila mogao biti konkurent premijeru Plenkoviću na stranačkim izborima, no te glasine splasnule su kada je postalo jasno da Anušić ulazi u Vladu par mjeseci uoči izbora čime se pozicionirao kao premijerov saveznik u nadolazećem neizvjesnom periodu, u kojem će se vladajuća stranka s posebnim entuzijazmom boriti za naklonost birača u slavonskim izbornim jedinicama gdje se još uvijek nisu oporavili od prosvjeda nezadovoljnih poljoprivrednika, ali i od kadrovske krize do koje nije došlo samo zbog slučaja Banožić već i zbog afera župana Dekanića koji je nedavno izašao iz pritvora.









Anušić Plenkovićev stup za Slavoniju

Bit će Anušić na idućim izborima Plenkovićev stup za Slavoniju, međutim premijer s njime misli privući i dio desnog biračkog tijela, ali i braniteljsku populaciju koja Anušića simpatizira radi njegova respektabilnog ratnog staža. Na početku mandata u obrambenom resoru dio oporbenih zastupnika pa i pojedini mediji propitkivali su Anušićevo obrazovanje, na što je on samouvjereno odmahnuo rukom te u svega par tjedana i svojim kritičarima, i svojim stranačkim kolegama dokazao da formalno obrazovanje ne uvjetuje kvalitetu političara.

Zadovoljni HDZ-ovci nabrajaju sve dobre poteze svojeg ministra pa tako uz ostalo ističu njegov posjet Zrakoplovno-tehničkom centru tijekom kojega je otkrio kako je njegovo Ministarstvo već poduzelo određene korake kako bi se povećala sredstva za rad toga centra čiji je sindikat progovorio o lošem upravljanju koje će ugroziti pripreme za protupožarnu sezonu.

”Anušić je u ovih nekoliko dana napravio više dobrih poteza nego Banožić u cijelom mandatu. Potezi koje on vuče su politički veoma inteligentni i to mu nitko ne može osporiti”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te dodaje da je prva stavka na kojoj je Anušić poentirao smještaj kojega je odabrao.

Za razliku od Banožića po čijim se napucima renovirao državni stan od stotinjak kvadrata uz opravdanje da ima troje djece, što ga nije spriječilo da uzima naknadu za odvojeni život, Anušić se smjestio u MORH-ovom neboderu na zapadu Zagreba gdje ima apartman od 50 kvadrata za koji temeljem MORH-ovih pravilnika izdvaja 53 eura mjesečno.

Fantastičan potez sa smještajem

Pored toga što je ovime pokazao da je skroman, Anušić je odlučio biti s ljudima čijim resorom rukovodi pa su tako njegovi susjedi vojnici i časnici koji dijele ministrovu sudbinu, to jest ljudi koji su na isti način na koji je to učinio Anušić riješili svoj privremeni smještaj.

”Način na koji je Anušić odigrao ovo sa smještajem je fantastičan, to se u politici nikada do njega nije ni vidjelo” kaže naš sugovornik te dodaje da je Plenkoviću Anušić pomogao i onda kada je izašao pred nezadovoljne svinjogojce, nakon čega su ovi odlučili odustati od prosvjeda nazivajući ministra obrane čovjekom sa sela koji je razumio njihove zahtjeve.

”Time što je Anušića poslao među prosvjednike Plenković je pokazao da mu je potreban i za šire operacije od vođenja ministarstva obrane, a to je za Anušićevo dugoročno političko pozicioniranje vrlo dobro, jer su nakon njegova ulaska u Vladu mnogi tvrdili da je kapitulirao pred Plenkovićem, međutim ovime se pokazuje da to i nije tako”, smatra naš sugovornik koji Anušića hvali i radi toga što je uspio ušutkati svadljivog predsjednika Zorana Milanovića s kojim se čuo odmah nakon što je postao ministar.

Pokazao da zna

Ovih dana Anušić se i sastao s predsjednikom Republike u čijem su timu svjesni da će s novim ministrom morati biti daleko oprezniji no što je to bio slučaj s Banožićem, jer ako se okomi na Anušića, Milanović bi se mogao zamjeriti i djelu desnog biračkog tijela koje je pridobio tijekom mandata.

Baš radi susreta dvaju političara zaduženih za normalno funkcioniranje vojske i obrane, očekuje se da će i Plenković i Milanović izgladiti odnose, a to Plenkoviću ide u prilog zbog izborne godine koja mu stiže pošto je premijer strahovao od toga da bi mu predsjednik i tijekom kampanje mogao stvarati probleme.

Sve u svemu Anušić je u ovih mjesec dana pokazao da zna i umije voditi komplicirani resor obrane, dokazao je ujedno da je i vjerni stranački vojnik na kojeg se Plenkovićev HDZ svim nesuglasicama unatoč može osloniti, a to pak znači da je pred njime ambiciozna politička budućnost u kojoj doista može planirati preuzimanje HDZ-a, no po svemu sudeći tek nakon što sa čela stranke ode Plenković koji bi to mogao učiniti već nakon parlamentarnih izbora odlaskom u Bruxelles na neku od vodećih i dobro plaćenih pozicija.