NOVI LUKSUZNI ŽIVOT KNINSKE KRALJICE! Josipa Rimac uživa daleko od medija: Zašto Plenković ne strahuje od njenih istupa

Autor: Iva Međugorac

Nakon višemjesečnog boravka u Remetincu bivša državna tajnica i nekadašnja HDZ-ova gradonačelnica Knina Josipa Rimac obratila se predstavnicima medija koji su sa znatiželjom isčekivali njene prve izjave i eventualni osvetnički pohod. No, Rimac je već u startu jasno dala do znanja da se ona nema namjeru nikome osvećivati te je time na svojevrstan način zatvorila političko poglavlje svojega života. Od tada do danas Rimac se drži svoje strategije, u medijima ne istupa, a malo tko zna čime se danas uopće bavi. Unatoč tome po kuloarima se šuška da Rimac danas živi bolje nego ikada.

”Razišla se od svojeg nekadašnjeg supruga, zaposlila se u Slavonskom Brodu, uživa u luksuzu i drži se podalje od medija, nema se namjeru eksponirati niti će ikoga spominjati u svojim medijskim istupima, sudski procesi protiv nje još su u povojima i ona praktički može biti mirna, nema se oko čega brinuti, a čini se da njena šutnja odgovara i vladajućem vrhu i premijeru Plenkoviću budući da je Rimac kontaktirala i sa njegovom nekadašnjom suradnicom Tenom Mišetić”, napominje naš sugovornik blizak nekadašnjoj kninskoj kraljici koja većinu vremena u posljednje vrijeme provodi u Zagrebu gdje je se može vidjeti i u skupocjenom automobilu.

Skandal kakav se ne pamti

Dok Rimac šuti u HDZ-u se pitaju što njihovu stranku, premijera Plenkovića i Vladu očekuje sada kada se zna da je Uskok podigao optužnice protiv bivših ministara Darka Horvata, Josipa Aladrovića, Borisa Miloševića i Tomislava Tolušića. Optužnice su to koje su uznemirile duhove u vladajućim redovima, u kojima se sve otvorenije propitkuje i samog premijera Plenkovića koji se u startu ogradio od optužnica podignutih na račun bivših ministara. ”Uzalud Plenkoviću ta ograđivanja, ovo nije dobro, i ne može biti dobro pa u povijesti pravosuđa se nije dogodilo da jednom optužnicom budu obuhvaćena četiri člana Vlade, to je ogromna pljuska Plenkoviću, postavlja se pitanje što su radili on, njegovi savjetnici i svi suradnici kada nisu znali čime se bave ministri i članovi Vlade. To je skandal kakav se ne pamti, i kakav se nije smio dogoditi, a ujedno je to i prilika oporbi da dodatno napadne HDZ. Vidite da je Milanović optužnice već počeo koristiti za kritike na račun stranke, i Vlade, a Milanović na tome neće stati”, kažu naši sugovornici iz HDZ-a koji smatraju da je i Uskokova šefica Vanja Marušić kadar predsjednika Republike.





Mada su četiri ministra u trenutku pokretanja istrage protiv njih već napustila svoje dužnosti Horvat, Milošević i Aladrović sve donedavno sjedili su u Plenkovićevoj vladi u kojoj nije bilo mjesta samo za Tolušića i to vrlo vjerojatno radi toga što je na posljednjim unutarstranačkim izborima u HDZ-u sjedio u timu koji je pokušavao rušiti premijera Plenkovića.

”Otvaranje istraga, podizanja optužnica, uhićenja… to je postao dio Plenkovićeve političke svakodnevice, svako malo otkrivaju se afere članova stranke neovisno o tome na kojim se pozicijama nalaze, to znači da Plenković nije proveo procese koje je najavljivao i da nije imao hrabrosti izboriti se s korupcijom koja nas nagriza, a za to mogu postojati samo dva razloga ili je i sam sudionik tih radnji, ili nije sposoban da se time pozabavi”, komentira se među kritičnim članovima vladajuće stranke koji kažu da Plenkoviću u posljednje vrijeme sve lošije idu politički manevri što se ogleda i kroz stranački rejting, ali i kroz njegovu sve očitiju nervozu.

Koga će ministri povući za sobom?

”Pa pogledajte vi slučaj Zulum, o njemu se godinama piše, njegova uloga godinama se problematizira, a Plenković sebi dopusti da ga se danas provlači kroz medije u kontekstu nekog problematičnog načelnika koji je dogurao sve do sabora. Istina je da je krivnja individualna, ali javnost to tako ne vidi, sva se krivnja poistovjeti s HDZ-om i Plenkovićem, što je opasno za naš opstanak”, navode naši sugovornici koji kažu da je pitanje koga bi sada ministri s optužnicama mogli povući za sobom jer je malo vjerojatno da se takva mreža mogla voditi na način da za nju nitko nije znao.