NOVI LIDER DESNICE? Malo tko bi znao objasniti tko je Marijan Pavliček. Imaju li Suverenisti uopće ‘materijala’?

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Malo tko u hrvatskoj javnosti iz prve bi znao objasniti tko je točno Marijan Pavliček, premda je riječ o korektnom dečku, saborskom zastupniku Hrvatskih suverenista i nekadašnjem vukovarskom dogradonačelniku. Ovaj Vukovarac rođen 1980. godine profesor je njemačkog jezika i povijesti, a godinama je bio član stranke HSP AS. Nakon što je napustio tu stranku, prešao je u Hrvatsku konzervativnu stranku kojom je godinama rukovodio premda bi se zapravo moglo reći kako je sve to vrijeme Pavliček politički djelovao u sjeni europarlamentarke Ruže Tomašić kojoj je, vjerovali ili ne, bio šef. I danas je Pavliček šef.

Naime, nakon nedavno održanog skupa Suverenista u Lisinskom upravo je Vukovarac Pavliček preuzeo kormilo te ujedinjene desne opcije u sklopu koje će uz njega djelovati znatno zvučnija imena pa je tako Pavliček nadređen donedavnom šefu Domovinskog pokreta Miroslavu Škori, njegovoj sestri Vesni Vučemilović, ali i svojem grlatom kolegi Hrvoju Zekanoviću te generalu Sačiću i odvjetniku Damiru Karačiću. Tijekom svojega govora u Lisinskom Pavliček je najavio da će njegovi Suverenisti biti desna alternativa vladajućoj eliti te da se tom strategijom i otvaranjem širokih tema, kao i izgradnjom stranke na terenu počinju pripremati za nadolazeće parlamentarne izbore, što je legitimno, ali i pomalo konfuzno znajući da je Škoro napustio stranku koja je već krenula u izgradnju stranačke infrastrukture. Nejasni su u svemu tome njegovi daljnji planovi, bivši šef DP-a danonoćno obilazi svoje nekadašnje stranačke ogranke te nastoji Pokretu na terenu oteti ljude, no pitanje je hoće li on nastaviti suradnju sa Suverenistima ili će se u politici okušati samostalno, osnivajući vlastitu stranku, u koju bi mogla prerasti njegova udruga “Vrijedilo je” za koju je sam tvrdio da će je pretvoriti u političku stranku.

Nije potpuno jasno zbog čega su Suverenisti za šefa odredili Pavličeka uz niz ljudi koji u javnom prostoru imaju mnogo više utjecaja pa se mnogi pitaju je li to zato što oni nemaju “materijala” ili je to možda zbog predstavnika medija. Što god da je od toga točno, novi lider desnice uskoro bi snage mogao odmjeravati sa svojim kolegom Ivanom Penavom, koji je preuzeo poziciju predsjednika Domovinskog pokreta. S Pavličekom je navodno i danas u korektnim odnosima pa mnogi smatraju da bi baš zbog njih dvojice na čelu dviju desnih stranaka u doglednoj budućnosti ipak moglo doći do smirivanja strasti. Kada govore o svojem šefu Pavličeku i razlozima zbog kojih je baš on izabran, Suverenisti tvrde kako je izabran kao novo, mlado lice s kojim će napraviti značajniji iskorak i otvarati teme koje dosad na desnom spektru nisu bile prisutne.

Je li Most ključna desna stranka?

No da od ujedinjenja Suverenista neće biti ništa, nedavno je ocijenio politički analitičar Davor Gjenero, koji smatra kako je ključna stranka na desnom političkom polju već uspostavljena. Prema njegovim riječima, to bi bio Most, stranka na čijem je čelu godinama metkovski psihijatar Božo Petrov, koji opet krajnje objektivno egzistira u sjeni svojih glasnijih i prepoznatljivijih kolega. Posve je nevjerojatno da je Petrov po stranačkoj hijerarhiji nadređen jednome od najaktivnijih saborskih zastupnika, elokventnom Nikoli Grmoji koji stranačke boje brani u gotovo svim televizijskim emisijama. Nevjerojatno je i to da je Petrov nadređen bračnom paru Raspudić koji svojim saborskim nastupima svako malo uspijeva nametnuti prilično zanimljive, ali i za desnicu definitivno nesvakidašnje teme, pri čemu uspješno repliciraju i HDZ-u, ali i ekipi iz Možemo koja polako, ali sigurno prerasta u opciju s velikim, nacionalnim ambicijama. Nevjerojatno je i to da je Petrov šef bombarderu Miru Bulju, sinjskom gradonačelniku, koji, doduše, nikada nije ni pokazivao ambicije za preuzimanje stranke.

Opći je dojam da među mostovcima vlada sloga te da nisu opterećeni foteljama, no činjenica je isto tako da je to stranka čiji se šef nije uspio nametnuti kao lider, baš kao što to za rukom zasad ne polazi ni Pavličeku, jer su se i nakon skupa u Lisinskom u medijima uglavnom prenosili Škoro i Zekanović. Koliko god se i Pavliček i Petrov možda i pokušavali nametnuti kao svojevrsni vođe desnice, i jednom i drugom nedostaje liderskih osobina. Te liderske manire i stav vođe posljednji je put na desnici zapravo pokazao Miroslav Škoro u kampanji za predsjedničke izbore, no bila su to neka druga vremena, u kojima je većina relevantnih političkih predstavnika desnice pristala zatomiti vlastite taštine te udružena ući u borbu u kojoj su stali iza jednoga kandidata. Ubrzo potom postalo je jasno da svi oni, pa makar i u sjeni, žele biti predsjednici nekih svojih opcija pa je tako, primjerice, i Zlatko Hasanbegović koji surađuje s Domovinskim pokretom predsjednik Bloka za Hrvatsku, koji se, doduše, uskoro spaja s Pokretom.

Nove teme

Ambicije bez jasnog pokrića i rezultata dosad su se pokazale kao najveći problem desnih opcija, ali i kao najveća zapreka za ujedinjenu desnicu, koja samo s nizom zvučnih imena na istim listama može ostvarivati uspjehe s kojima bi ušla u vlast i postala relevantan politički faktor. Ovako se priča svodi na šefovske ambicije ljudi koji se u politici tek trebaju dokazati. Nije ni to nužno loše, no sve dok liderima manjka hrabrosti i prepoznatljivosti, desnica će biti na marginama, što je, bez obzira na povijesno spajanje nekolicine stranaka u jednu – Hrvatske suvereniste, bilo vidljivo i na njihovu skupu u Lisinskom na kojem, osim Ruže Tomašić, Škore i Zekanovića, nije ni bilo nekih prepoznatljivih desnih lica, pa ni onih koji bi eventualno po nečemu odskočili.