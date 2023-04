NOVI KOŠMAR U VLADAJUĆOJ KOALICIJI! Plenković vješto zaobišao Pupovca: Nada se potpori desnice

Autor: Iva Međugorac

Prijedlog Zakona o jeziku koji ima svega šest članaka trebalo bi doraditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo kulture i medija, i to nakon što ga je pripremila Matica hrvatska. Vijest je to koju je ovih dana potvrdio i premijer Plenković dodajući da će se doista temeljem toga Prijedloga izraditi i konačni Prijedlog zakona te se uputiti na javno savjetovanje, a zatim i na usvajanje u sabor.

Plenković ignorirao Pupovca

No, upućeni u odnose unutar Vlade i odnose među koalicijskim partnerima tvrde da je šef SDSS-a već sada nezadovoljan jer nije dobio na uvid spomenuti Prijedlog o kojem se u vladajućoj koaliciji nije ni raspravljalo, već je Plenković to bez prethodnih konzultacija i na svoju ruku javno predstavio, zbog čega je u svakom slučaju doveo u pitanje ne samo odnos s koalicijskim partnerima i Miloradom Pupovcem, već bi situacija mogla rezultirati time da SDSS-ovci i ostali manjinski predstavnici u sabornici niti ne podrže ovaj zakon, no u HDZ-u od toga ne strahuju previše te tvrde da je to prijedlog zakona u kojem računaju na potporu desnih parlamentarnih opcija, dok se u djelu vladajuće stranke ujedno nadaju kako bi ova tema i ovaj zakon ujedno mogli biti uvod u koaliciju između HDZ-a i srodnih konzervativnih opcija u parlamentu.

Čemu se god nadali, izrada konačnog zakonskog rješenja tek počinje, a u Matici hrvatskoj poručuju da konačna verzija treba biti gotova kroz nekoliko tjedana. U svakom slučaju Plenković je podržao prijedlog zakonskog rješenja na kojem je radila radna skupina Matice hrvatske u kojoj su sudjelovali August Kovačec, Stjepan Damjanović, Mislav Ježić, Tomislav Stojanov i Mario Grčić.





Za sada sve obavijeno velom tajni

Sve ono što je ova radna skupina pripremala trebao bi biti predložak po kojem će se i prema pisanju Večernjaka temeljiti Zakon o jeziku, no taj se prijedlog od javnosti krije kao zmija noge. Iako se dakle o samom zakonu ne zna previše, moglo bi se naslutiti da je Pupovac već sada protivnik ovog zakona o kojem je svojedobno progovarao predsjednik Matice hrvatske Miro Gavran tvrdeći da je krajnje vrijeme da država dobije zakon o vlastitom jeziku jer je prošlo više od trideset godina od njene samostalnosti, uz opasku da su ga države od Litve do primjerice Slovenije odavno donijele.

I onda kada se predlagao ovaj zakon lingvisti poput Mate Kapovića iz Radničke fronte tvrdili su kako je i jezična politika uvijek politika iskazujući na taj način svojevrsno protivljenje ovom zakonu dok je s druge strane akademik Josip Bratulić tvrdio kako je hrvatski jezik živ te da mu stoga ne trebaju zakoni. Inače je inicijativa za donošenje zakona u posljednjih 25 godina bilo podosta pa je tako još 1995-te godine nekadašnji ustavni sudac Vice Vukojević u Saboru bio pokretač takve inicijative. I Hrvatski laburisti predlagali su zakon o jeziku 2010.godine, ali su ga odbile i Vlada Jadranke Kosor, i Vlada koju je vodio današnji predsjednik Zoran Milanović. Jednako tako je 2017.godine odbijen prijedlog jezikoslovaca koji su sugerirali deklaraciju o zajedničkom hrvatsko-srpskom jeziku koju je potpisala nekolicina intelektualaca što iz Hrvatske što iz zemalja regije.

Plenković se sastao s predstavnicima Matice hrvatske

”U petak 21. travnja 2023. godine predsjednik Vlade Republike Hrvatske gospodin Andrej Plenković sa suradnicima primio je u Banskim dvorima izaslanstvo Matice hrvatske i na radnom sastanku podržao aktivnosti Matice hrvatske i pozdravio inicijativu o donošenju Zakona o hrvatskom jeziku te će predložiti njegovo usvajanje u Hrvatskom saboru. Ta je odluka naišla na nepodijeljeno odobravanje članova Matice hrvatske”, priopćeno je ovih dana iz Matice hrvatske.

No, na sve ovo ne treba zaboraviti da Pupovac nije samo zastupnik u Saboru već i lingvist pa bi shodno tome njegova pobuna na ovu temu doista mogla biti izražena, što se već može naslutiti jer se u koalicijskim redovima polako, ali sigurno progovara o tome kako je ovaj zakon bespotreban premda u Matici hrvatskoj uvjeravaju da će se njime pokazati briga o jeziku uz opasku da se njime potiče uporaba svih idioma hrvatskog jezika među kojima su čakavski i kajkavski, kao i svi funkcionalni stilovi hrvatskog standardnog jezika i hrvatskih povijesnih pisama u primjerenim prilikama.

Zakonom se također predviđa osnivanje Vijeća za hrvatski jezik koje će biti sastavljeno od jezičnih stručnjaka koji bi nadzirali provedbu Zakona te predlagali Vladi RH izradbu Strategije hrvatske jezične politike. ”Uvjereni smo da nakon usvajanja ovoga Zakona naš hrvatski jezik više nikada neće biti prepušten nebrizi i samovolji pojedinaca. Izražavamo zahvalnost članovima Radne skupine za izradu nacrta Zakona o hrvatskom jeziku, svim matičarima i podupirateljima Matice hrvatske kojima je hrvatski jezik na srcu”, priopćilo je Predsjedništvo Matice hrvatske dok se u Vladi govori o tome kako desnica u ovom slučaju ne smije biti protiv iako se radi o prijedlogu kojega podržava HDZ jer je to u konačnici zakon i projekt koji prelazi stranačke okvire.