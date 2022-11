NOVI HEROJ DESNICE ZORAN MILANOVIĆ: Pobunjene Vukovarce nazivao je uličarima i smijenio Vesnu Bosanac

Autor: Iva Međugorac

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ovih je dana posjetio Vukovar gdje je sudjelovao u otkrivanju spomenika Kati Šoljić i sinovima, odajući počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja masovne grobnice na Ovčari povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koju je također posjetio.

I u Vukovaru, i u Škabrnji Milanović je dočekan s oduševljenjem, uz njega su stali braniteljski predstavnici, pozdravljali su ga oduševljeni građani, a on je od tamo slao domoljubne poruke, koje su odjeknule medijskim prostorom, ali i na hrvatskoj desnici koja je u posljednje vrijeme oduševljena istupima predsjednika Milanovića kojega odnedavno smatraju svojim neformalnim vođom. Takvu etiketu Milanoviću je donijela njegova politička transformacija, koja iznenađuje lijevo biračko tijelo zahvaljujući kojem i jest došao do Pantovčaka, no i na dijelu ljevice još uvijek nisu posve sigurni u što vjerovati kada je Milanović u pitanju pa stoga podsjećaju da je Milanović svojedobno u Vukovaru dočekivan s ogromnom dozom negodovanja prisjećajući se i one famozne dvostruke kolone.

Što se dogodilo?

I kao kandidat za predsjednika u svojoj kampanji Milanović je progovarao o Vukovaru dodajući da bi u taj grad ponovno postavio dvojezične ploče na ćirilici te da je prilikom razbijanja ploča 2013. godine to bio sukob uličara i zakona. “Da! Dakle, to je u Vukovaru bio sukob zakona i uličara. Ljudi koji su mrtvi pijani dolazili razbijati ploče i kasnije se samoozljeđivali. To je istina. I hrvatska država će, u onoj mjeri u kojoj ja to budem mogao utjecati, kao predsjednik Republike neću moći utjecati, ali ću moći govoriti. I to puno izravnije nego što sam nekada govorio. Nekada sam morao voditi računa i o tome da neke ljude ne povrijedim, koji nisu glasali za mene, ali koliko god ja šutio oni te mrze. E pa sad ćemo drukčije!”, tvrdio je Milanović u predsjedničkoj kampanji. Nije nepoznanica da je 2013. godine u vrijeme Kukuriku vlade Zorana Milanovića postavljanje dvojezičnih ploča u Vukovaru dočekano s velikim otporom pri čemu se tvrdilo da bi Vukovar trebalo proglasiti mjestom posebnog pijeteta i shodno tome da tamo ne bi trebalo postavljati natpise na srpskom jeziku i ćirilici i to baš zbog strahota koje su tamo provedene tijekom agresije. Ti vukovarski apeli nisu pali na plodno tlo, baš kao ni molbe upućene vlastima da se pričeka s provođenjem takve odluke već se odmah krenulo s uvođenjem dvojezičnih natpisa nakon čega se Vukovar našao pod opsadom interventne policije.





Vukovarski branitelji ubrzo osnivaju Stožer za obranu hrvatskog Vukovara odupirući se takvoj odluci uz inzistiranje da se njihov grad izuzme od zakona koji propisuje dvojezičnost, za što Milanović nije želio ni čuti. Revoltirani takvim odlukom brojni vukovarski branitelji sudjelovali su u uništavanju dvojezičnih ploča, a jedan od njih bio je i maloljetni dragovoljac Darko Pajčić, logoraš srpskih koncentracijskih logora. Zbog razbijanja ćiriličnih ploča došlo je do sukoba između branitelja i policije pri čemu je najteže prošao upravo Pajčić koji je pretučen, zadobio je teške ozljede glave, a nedugo potom je i preminuo. U mandatu Milanovićeve vlade s pozicije ravnateljice Opće bolnice Vukovar maknuta je legendarna doktorica Vesna Bosanac, na što je burno reagirala Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca čiji je počasni predsjednik HDZ-ov Andrija Hebrang.

“Vukovarska bolnica simbol je patnji civila u srpsko-crnogorskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. U njoj se je dogodio najveći zločin protiv civila nakon nacističkih vremena. Bolnica je bila i ostala simbol otpora agresoru, a njezina ratna ravnateljica mr. sc. Vesna Bosanac, dr. med. predstavlja u svijetu prepoznatu heroinu koja je u najstrašnijim ratnim uvjetima brinula za sve ranjene, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Dana 26. lipnja 2013. godine, SDP-ova Vlada premijera Zorana Milanovića zadala je Vukovaru i njegovoj bolnici veći udarac od svih ratnih agresorskih granata. Smijenila je vukovarsku heroinu dr Vesnu Bosanac s mjesta ravnateljice bolnice. Smjenom dr. Vesne Bosanac premijer Zoran Milanović je zabio posljednji čavao u lijes Domovinskog rata”, tvrdio je tada uz ostalo Hebrang koji je i danas skeptičan prema Milanovićevoj transformaciji, no na desnici su predsjednika očigledno prigrlili i on uz njihovu potporu polako, ali sigurno korača prema osvajanju još jednog mandata.