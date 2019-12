NOVI DETALJI O SLUČAJU S NIGERIJSKIM STUDENTIMA: Žele podnijeti zahtjev za azil u Hrvatskoj

Autor: Dnevno

Policija se sinoć ponovno oglasila o dvojici nigerijskih studenata koji su došli na stolnotenisko natjecanje u Pulu, a završili u Bosni i Hercegovini, pa za protjerivanje optužili hrvatsku policiju.

U ime policije nove informacije, ali i sumnje na račun namjera Nigerijaca kada je riječ o njihovom dolasku u Hrvatsku, iznio je načelnik MUP-ove Uprave za granicu Zoran Ničeno, javlja Dnevnik.hr “Oštro odbacujemo njihove navode kako su 17. ovog mjeseca bili zatečeni negdje u Zagrebu, izvučeni iz tramvaja te zbog nerazumijevanja jezika ili ne znam čega bili prebačeni u Bosnu”, navodi Ničeno. Na koji način su došli do BiH još se istražuje. No u Bosni su im, tvrdi načelnik Ničeno, ponudili povratak kući u Nigeriju. “Oni su to odbili i prema našim saznanjima žele se vratiti u Hrvatsku da bi podnijeli zahtjev za azil. Istražuju se mogućnosti njihova kontakta s krijumčarima. Imamo neka saznanja”, rekao je Ničeno.

Čelnik odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić od MUP-a traži očitovanje “To potiče sumnju na mogućnost da je istina ono što stalno govorimo, a to je da se obeshrabrivanje ili odvraćanje događa u dubini teritorija, da ljudi koji čak dođu na sportska natjecanja riskiraju da možda mogu biti ubačeni u kombi i vraćeni nazad u BiH. Međutim, ja bih se suzdržao u ovom trenutku od komentara dok ne dobijem očitovanje od strane MUP-a”, kazao je Ostojić.