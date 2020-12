NOVE MJERE ZA TRGOVCE I CENTRE: U prostoru i do dvije tisuće ljudi manje, no zadovoljni su, evo što vas čeka prilikom šopinga

Nova Odluka stožera civilne zaštite RH o radu trgovina i trgovačkih centara na snagu službeno stupa u subotu, a najvažnije je što ona ograničava broj kupaca u samom objektu. Nakon određenih kritika, stožer je donio odluku kojom se dozvoljen broj kupaca u prostoru računa ovisno o samoj kvadraturi. No, ta računica zvuči apstraktno dok se ne usporedi sa stvarnim stanjem.

Naime, kontaktirali smo trgovačke centre i provjerili koliko sada kupaca može boraviti u njihovom prostoru, ali i kako se pripremaju na nove mjere.

Arena Centar prije ove odluke u svoj je prostor mogla istovremeno primiti 6700 kupaca. Ta brojka strmoglavila se te sada iznosi 4203 osobe.

“Broj ljudi koji se jednom trenutku nalazi u Arena Centru prati se uz pomoć brojača koji se nalaze na svim ulazima te specijaliziranih softwera koji prate broj ljudi u centru u realnom vremenu i šalju obavijest ako se broj ljudi približi postavljenom maksimumu. Uz software, kontrolu vrši i naša zaštitarska služba. U slučaju da se dogodi da se broj osoba u centru približi gornjoj granici, u suradnji s našom zaštitarskom službom imamo razrađen plan regulacije ulazaka i izlazaka iz centra kako bi se sve i dalje odvijalo po propisanim mjerama”, govore nam.

“Zahvaljujući kvalitetnoj organizaciji svih služba koje sudjeluju u održavanju centra, službe sigurnosti, čišćenja i tehničkog održavanja, prilagodili smo potrebne procese kako bi se poslovalo sukladno svim preventivnim mjerama koje je propisao Stožer. Sve mjere i procedure se provode i kontroliraju na dnevnoj bazi. Još od pojave pandemije, u Arena Centru su poduzete brojne preventivne mjere kako bi se osigurala sigurnost posjetitelja i zaposlenika: uklonjen je namještaj sa šetnica, povećana je učestalost dezinfekcije prostora – posebno onih dijelova s visokim protokom ljudi kao što su sanitarni čvorovi, rukohvati, pokretne stepenice i dizala, te se centar redovito, u cijelosti, dezinficira profesionalnom tehnologijom zamagljivanja. Također, Arena Centar ima vrhunski sustav klimatizacije koji omogućuje kontinuirano filtriranje i izmjenu zraka te je omogućena maksimalna količina svježeg zraka u centru”, govore pa dodaju: “S ciljem povećanja osviještenosti posjetitelja, kroz cijeli su centar postavljene obavijesti sa svim mjerama i preporukama za prevenciju i sprječavanje širenja zaraze, na ulazima i unutar centra su postavljeni dispenzeri sa sredstvima za dezinfekciju ruku, omogućeno je držanje preporučenog razmaka u svim dijelovima centra te se potiče jednosmjerno kretanje posjetitelja centrom. Posjetiteljima posebno napominjemo da u roto vrata i liftove istovremeno smiju ući maksimalno dvije osobe. Također, intenzivno se komunicira sa zakupcima vezano za ispunjenje njihovih obveza u njihovim trgovinama”.

Na nove mjere spremni su i u City Centru.

“Sukladno novodonesenoj Odluci maksimalan broj posjetitelja koji u istom trenutku mogu biti u City Centeru one kreće se od 3.100 do 3.500, ovisno o tome radi li se o City Centeru one West, East ili Split. Još uvijek su to brojke koje omogućavaju regularan rad naših shopping centara te ne mislimo da će dolaziti do većih gužvi. Određeno čekanje bi se eventualno moglo dogoditi vikendima te u zadnjih nekoliko dana pred Božić, ali fluktuacija ljudi u shopping centru je konstantna pa vjerujemo da će eventualna čekanja na ulazak biti minimalna. Ipak, savjetovali bismo svima onima koji imaju tu mogućnost da za shopping biraju jutro i prijepodne radnim danom, kada je posjećenost nešto manja”, tvrde.

O broju kupaca u centru “razmišlja”, a i razmišljat će sofisticirani sustav brojača putem kojega, u svakom trenutku, mogu vidjeti koliko ljudi je u centrima te na taj način pratiti situaciju i na vrijeme reagirati ukoliko se broj posjetitelja približi brojci od 90%. “Ukoliko se to dogodi, novi posjetitelj moći će ući u centar tek kada netko od prisutnih posjetitelja izađe”, dodaju.

Trgovački centri zbog svoje posjećenosti, ali i zbog veličine prostora imaju čak nekoliko ulaza. Svi oni i dalje će ostati otvoreni, a njihova uloga nikada nije bila važnija.

“Želimo smanjiti potencijalna čekanja koja bi se mogla stvoriti u slučaju većeg broja posjetitelja pa otvorenima ostavljamo sve naše ulaze kako bismo osigurali protočnost posjetitelja i spriječili okupljanje većeg broja ljudi na jednom mjestu. Iako je za nas ta opcija operativno zahtjevnija, želimo napraviti sve što možemo, a da je unutar propisanih mjera, što će posjetiteljima olakšati i uljepšati dolazak i blagdanski shopping u City Centeru one”, tvrde.

Istog su mišljenja i u Westgateu.

“Upravo brojnost ulaza, čak osam glavnih i četiri sporedna su naša prednost. Disperzija posjetitelja kroz ulaze omogućava lakši ulazak i izlazak iz centra, ali i izravnu disperziju kroz centar. Svih 12 ulaza će i dalje ostati otvoreni. Na svakom ulazu se nalaze sredstva za suhu dezinfekciju ruku, kao i pravila ponašanja u skladu s epidemiološkim mjerama”, tvrde.

Što se tiče broja kupaca koji u ovom centru mogu boraviti, on je nešto veći od prosjeka. Uostalom, i sam je centar daleko najprostraniji.

“Najviši dopušteni broj posjetitelja se izračunava kroz dvije stavke, koliko kupaca smije biti u svakoj pojedinoj trgovini prema novim pravilima i broj kupaca u samom trgovačkom centru, odnosno mall-u. S obzirom da Westgate ima 200 trgovina, u ovom trenutku nemamo još točan broj posjetitelja, međutim pretpostavljam da ćemo biti ograničeni na 7.000 kupaca u istom trenutku. Do sada je maksimalno ograničenje kupaca u Westgateu iznosilo 13.000 kupaca, a to je upola manje od onoga što je propisao Stožer. Samoinicijativno smo postojeće ograničenje ‘postrožili’ s ciljem zaštite i naših kupaca i naših zaposlenika. Iako se i to ograničenje od 13.000 ljudi čini velikom brojkom, treba uzeti u obzir da je Westgate najveći trgovački centar u Europskoj Uniji, s najširim hodnicima i najvećom površinom mall-a, a tako i može ugostiti iznimno veliki broj kupaca i i dalje omogućiti kupcima da održavaju razmak”, tvrde.

Jednako kao i drugi centri i ovaj koristi razvijen sustav brojanja posjetitelja.

“Sustav brojanja je iznimno razvijen te se, osim ukupnog broja posjetitelja u određenom trenutku, može pratiti i koliko je kupaca ušlo u razdoblju jednog sata kao i pratiti disperziju kupaca po svakom pojedinom ulazu. Sustav brojača također ima i mogućnost upozorenja kada dođe do prekoračenja zadanog broja posjetitelja. Trenutna posjećenost centra se u kontinuitetu prati na monitoru u prostorijama naše zaštitarske službe”, govore.

Nova odluka Vlade, smatralo se, naići će na kritike poduzetnika, no čini se kako to nije slučaj. Štoviše, tvrde iz ovih trgovačkih centara, neke su im stvari tek sada jasnije i bolje definirane.

“Zdravlje nam je svima na prvom mjestu pa smo u Westgateu koronavirus shvatili iznimno ozbiljno još početkom godine i prve interne protokole smo donijeli još u veljači, dakle tjednima prije prvog zabilježenog slučaja u Hrvatskoj. Svjesni smo da su određene mjere potrebne pa često postupamo i ‘strože’ nego je definirano jer, ponavljam, zdravlje kupaca i zdravlje naših zaposlenika je na prvom mjestu”, govore pa dodaju: “Činjenica je i da ni jedna trgovina ili trgovački centar u svijetu nisu bili takozvano žarište širenja koronavirusa. Ni trgovine, a ni ugostiteljski objekti nisu žarišta i to treba imati na umu prilikom odmjeravanja razmjernosti mjera.”

“Donositi odluke u vrijeme globalne pandemije, pokušavati održati gospodarsku aktivnost te u isto vrijeme zaštiti zdravlje pučanstva sigurno nije lako. Svaka donesena odluka, svako nametnuto ograničenje utječe na nekoga, mijenja ili kvalitetu života ili ekonomsku sliku te će uvijek biti i pobornika i protivnika. Mjere za trgovine i trgovačke centre su poprilično stroge, ali na njih nemamo prigovora, svi moramo dati maksimum u ovoj situaciji kako bi i kupci i zaposleni u trgovini te sve službe s njima povezane bili sigurni i ostali zdravi”, tvrde pak iz City Centra.

Ipak, priznaju, čeka ih izazovan mjesec, vrijeme u godini kada su njihovi prihodi najveći.

“Naravno da će ovaj prosinac biti nešto izazovniji nego, primjerice, prošlogodišnji, a predviđanja su i da će se trošiti manje, ali ipak smo optimisti. Jasno da će naši troškovi namijenjeni prilagodbi novim mjerama porasti te će organizacija poslovanja postati kompleksnija, ali dobrom komunikacijom i suradnjom s našim zakupcima te maksimalnom posvećenošću svih službi u Centru osigurat ćemo sigurno i ugodno mjesto za naše posjetitelje. Ova godina nas je naučila brzo se prilagođavati neočekivanim situacijama, imati spremne scenarije za više različitih opcija, pronalaziti načine kako unaprijediti poslovanje i u izazovnim okolnostima, pa ćemo i u ovom razdoblju dati sve od sebe da se posjetitelji osjećaju zaštićeno i dobrodošlo u City Center one te da na raspolaganju imaju odličnu ponudu za kupovinu u ugodnom blagdanskom ambijentu”, zaključuju.

“Svako ograničenje dolazi s neminovnim padom poslovanja. Prema prvim danima prosinca, predviđamo da će ovaj mjesec pad prometa u neprehrambenoj trgovini biti između 30 i 40 posto u odnosu na prošlu godinu. S obzirom da je rast potrošnje u prosincu postalo nepisano pravilo posljednjih godina, zaključujemo da je stvarni pad, u odnosu na ono što bi inače bilo u prosincu, još i veći. Cijela godina je bila iznimno teška za trgovce, u potpunosti propušten preduskršnji i proljetni potrošački period, jesenski pad od 30 posto i još veći pad potrošnje u prosincu, što je dovelo do prilično nezavidne situacije za trgovce”, navode iz Westgatea.

Podsjetimo, od subote pa do 10. siječnja pravne osobe koje obavljaju djelatnost trgovine u prodavaonicama i trgovačkim centrima obvezne su organizirati obavljanje djelatnosti u skladu s ovom Odlukom i posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te uz poštivanje svih općih epidemioloških mjera.

Broj kupaca odnosno posjetitelja koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru ograničava se na sljedeći način:

– u prodavaonicama koje imaju do 10 m2 neto površine prodajnog prostora istovremeno može biti samo jedan kupac;

– za prodavaonice koje imaju od 11 m2 do 100 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 10 m2;

– za prodavaonice od 101 m2 do 200 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 12 m2;

– za prodavaonice od 201 m2 do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2;

– za prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 20 m2;

– za trgovačke centre najveći dopušteni broj kupaca koji istovremeno može biti u prodavaonici određuje se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 m2.

*Neto površina prodajnog prostora prodavaonice i trgovačkog centra, u smislu ove Odluke, je ukupna površina umanjena za skladišne prostore, sanitarne čvorove, evakuacijska stubišta i hodnike, tehničke prostorije i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce, odnosno posjetitelje.

Sve prodavaonice i trgovački centri obvezni su;

– na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, odnosno trgovačkom centru i strogo se pridržavati ograničenja dopuštenog broja kupaca;

– za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti, predblagdanske nabave i sl.) poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera;

– primjenjivati pojačane mjere higijene i svakodnevnog čišćenja prostora, redovito provjetravati prostore te osigurati dovoljno punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke.

Za prodavaonice s više do 2.000 m2 neto površine prodajnog prostora i trgovačke centre uvode se sljedeće dodatne nužne epidemiološke mjere:

– obustava organiziranog prijevoza za kupce i posjetitelje;

– obveza osiguranja sprječavanja ulaska prekomjernog broja kupaca, odnosno posjetitelja i uvođenje redara koji će sprječavati prekomjeran ulazak, kada dopušteni broj kupaca, odnosno posjetitelja prijeđe 90% maksimalno dopuštenog broja kupaca, odnosno posjetitelja;

– obveza uklanjanja ili fizičkog onemogućavanja sjedenja na zajedničkim dijelovima trgovačkog centra, uklanjanja ili ograničavanja namještaja za sjedenje iz dijelova predviđenih za konzumaciju jela i pića te uklanjanje ili onemogućavanje korištenja aparata za zabavu;

– obveza organiziranog upozoravanja kupaca na obvezu pridržavanja propisanih mjera (sprječavanje grupiranja kupaca ispred ulaza u trgovine ili trgovački centar, sprječavanje konzumacije jela i pića u zajedničkim dijelovima trgovačkih centara i sl.);

– nadležnoj službi civilne zaštite moraju se, na njezin zahtjev, učiniti dostupnim podaci i evidencije o održavanju sustava ventilacija, prozračivanja i izmjena zraka;

– obavezno određivanje kontakt osobe koja će 24 sata biti dostupna za kontakt s nadležnom službom civilne zaštite.

*Provođenje navedenih nužnih epidemioloških mjera prodavaonice s više od 2.000 m2 neto površine i trgovački centri obvezni su osigurati sa svojim službama ili s pružateljima vanjskih usluga (fizičke zaštite, zaštite od požara i sl.).

Ova Odluka se odnosi i na trgovine koje se nalaze uz otvorenu šetnicu (tzv. retail parkovi, outlet centri i ostalo). Kontrolu provedbe ove Odluke provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita, zaključuj stožer.