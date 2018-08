NOVAC U RUKAMA! Krenule su isplate povrata poreza

Autor: Hina

Prvi povrati preplaćenog poreza na dohodak temeljem godišnjeg obračuna za 2017. krenuli su u ponedjeljak i oko 491 tisuća građana treba dobiti ukupno 884 milijuna kuna, potvrdili su iz Porezne uprave, čiji podaci pokazuju da je lani najveći dohodak od nesamostalnog rada iznosio 8,5 milijuna kuna, a od obrta i slobodnih zanimanja 2,8 milijuna kuna.

“Prvi povrati preplaćenog poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak po provedenom godišnjem obračunu poreza na dohodak iz posebnog postupka za 2017. krenut će 6. kolovoza, a završit će u kolovozu 2018. godine”, najavljuju poreznici.

Podsjetimo, ministar financija Zdravko Marić nakon sjednice Vlade 26. srpnja rekao je da povrat poreza započinje 6. kolovoza te da bi velika većina novca, ako ne i sve, trebala biti isplaćena do kraja mjeseca.

“Povrat kreće 6. kolovoza i mi očekujemo, u skladu s našim projekcijama i dinamikom, da će velika većina, ako ne i sve, biti isplaćeno do kraja kolovoza. Brojke smo objavili i na stranicama Porezne uprave, govorimo o oko 880 milijuna kuna povrata, odnosno oko negdje 130 milijuna kuna potrebe za uplatu”, naveo je Marić.

Rok građanima za prijavu poreza na dohodak za 2017. bio je kraj veljače. Privremena porezna rješenja građani su trebali dobiti do kraja lipnja ove godine, a na to rješenje mogli su podnijeti prigovor do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.