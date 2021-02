NOVA VELIKA HDZ-OVA AFERA UOČI IZBORA!? Škorini kolege alarmiraju: Što se skriva od javnosti?

Autor: Iva Međugorac

Prvi čovjek Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji Nikola Grabovac izjavio je kako postoji nelogičnost u financiranju obnove Gradske luke, odnosno Domagojeve obale pošto se za promociju i vidljivost projekta izdvaja 750 tisuća kuna, odnosno dva posto njegove vrijednosti. Tim povodom na konferenciji za tisak oglasio se i član predsjedništva županijskog Domovinskog pokreta Mate Šimundić objasnivši kako taj iznos od 750 tisuća kuna smatraju pretjeranim. “Zanima nas zašto je to toliko i zašto je upravo sada to tempirano. Prije šest mjeseci je bio natječaj za nadzor koji iznosi 900.000 kuna, a onda se čekalo šest mjeseci i početak kampanje. Direktor Lučke uprave je kandidat HDZ-a Vice Mihanović. Tu se da vidjeti jedna problematična situacija, miriše na Fimi mediju i na nešto gdje će se preko javnog novca financirati nečija kampanja. Javnost za to treba znati, a te se situacije trebaju izbjegavati”, izjavio je Šimundić govoreći o projektu “Rekonstrukcija i dogradnja Obale kneza Domagoja I i II u Gradskoj luci Split”.

A svoj stav na ovu temu iznio je i šef zastupničkog Kluba Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica koji smatra kako oni dulje vrijeme upozoravaju kako su hrvatske institucije zarobljene od HDZ-a i partnera te da ne služe općem interesu, a takav je slučaj i s natječajem te načinom kako se dijeli ili će se novac dijeliti.

“Imamo jednu javnu upravu u Hrvatskoj koja je na neki način nezasitna, uvijek traži više i na loš način upravlja našim novcem. Nije dobro da se javnost na tu praksu navikne. To je izvor korupcije, a vidimo da se i dalje gomilaju afere. Ustrajat ćemo na tome da Hrvatska može i mora bolje. Mi smo drugi u Europskoj uniji po iseljavanju. Od kada je Plenković preuzeo HDZ, oko 200.000 Hrvata je otišlo u inozemstvo. Ako se nešto hitno ne promijeni, bojimo se da će se to nastaviti, a to vodi u lošem smjeru”, izjavio je Bartulica.