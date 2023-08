Nova teorija kruži HDZ-om, spominje se trio za rušenje Plenkovića: Mimo statuta i prije izbora

Autor: Iva Međugorac

O planovima premijera Andreja Plenkovića koji poprilično očito vodi kampanju za još jedne parlamentarne izbore na kojima će po svemu sudeći i sudjelovati već se dugo progovara po njegovom HDZ-u u kojem se u tom kontekstu spominje podosta opcija, mada Plenković na temu svojih planova odbija govoriti pa stoga niti nije poznato hoće li on nakon parlamentarnih izbora karijeru nastaviti ne nekoj od pozicija u Bruxellesu ili će pak graditi poziciju najdugovječnijeg predsjednika Vlade te ostati ovdje u Hrvatskoj.

Datum izbora pod upitnikom

Upitno je kada će se uopće i održati spomenuti parlamentarni izbori jer se Plenković ni na tu temu do sada nije previše izjašnjavao. Nedavno je šturo kazao kako će se izbori održati u redovnom roku što je za dio HDZ-ovaca bio signal da bi se na birališta trebalo tek u kolovozu ili rujnu naredne godine, no s druge strane u vladajućoj stranci postoje i oni koji zagovaraju tezu o tome kako je za Plenkovića, ali i za sami HDZ najbolje da se izbori održe što prije i to već ove jeseni ili do kraja ove godine, a najkasnije u proljeće iduće godine i to zbog niza dosta praktičnih razloga. Plenković bi naime na taj način oporbu uhvatio potpuno nespremnu, a osim toga izbjegao bi opasnosti koje vrijeme sa sobom nosi po pitanju novih kriza, izbijanja novih afera pa u konačnici i po pitanju novih uhićenja istaknutih HDZ-ovaca, od čega u vladajućim redovima posebno strahuju.

Zanimljivo je da se u stranci strah od oporbe uopće ne spominje- pita li se HDZ-ovce, njihov šef premijer Andrej Plenković kada su oporbeni lideri u pitanju naprosto nema konkurenciju, i teško da će itko od onih koji su do sada iskazali premijerske ambicije utjecati na njegov aktualni položaj. Međutim, ono što bi ipak moglo utjecati na Plenkovićevu poziciju unutar HDZ-a jesu stranačka previranja i ambicije.





Prije svega Plenković bi se svojim nejasnim stavom po pitanju održavanja izbora mogao zamjeriti lokalnim čelnicima svoje stranke, koji smatraju da se predsjednik Vlade na internim sastancima o ovoj temi već trebao očitovati kako bi oni znali na čemu su, jer većini načelnika, župana i gradonačelnika odgovara da se parlamentarni izbori održe što kasnije. No, i to je problem kojeg će Plenković ipak s vremenom uspjeti sanirati, ali u njegovom najužem krugu suradnika postavlja se pitanje na koga se premijer Plenković uopće može osloniti kada je po srijedi organizacija kampanje za iduće parlamentarne izbore.

Može li Plenković računati na Jandrokovića?

Na posljednjim je izborima Plenković oslonac imao u predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, ali je što se njega tiče premijer oprezan radi Jandrokovićevihvelikih ambicija i činjenice da njega više ne zadovoljava formalna, i protokolarna pozicija predsjednika Sabora. ”Jandroković je nezadovoljan svojom pozicijom jer ona nije osobito značajno, a on smatra da zna i može više te da je dovoljno u politici sazrio da je spreman za neke nove, konkretnije pozicije. Nudila mu se opcija da se kandidira na predsjedničkim izborima te da konkurira predsjedniku Zoranu Milanoviću, ali on u to ne želi ulaziti jer je svjestan da bi to bilo poprilično riskantno za njegovu političku karijeru”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik te napominje da Jandroković za sve ozbiljnije funkcije mora preuzeti vodeću poziciju u stranci što ga u nekima od scenarija dovodi u izravan sukob s premijerom Plenkovićem.

I po tom se pitanju u vladajućim redovima spominje nekolicina scenarija. ”Jedna od opcija je da Plenković s HDZ-om izađe na parlamentarne izbore, osvoji relativnu pobjedu, formira vladajuću većinu i da nakon toga ode na neku od pozicija u Bruxellesu, a svoju premijersku i predsjedničku poziciju prepusti Jandrokoviću”, kaže naš sugovornik, ali u vladajućoj stranci upozoravaju da to nije previše realno jer Plenković po novom Statutu HDZ-a ne može povući potez kakvoga je povukao njegov prethodnik Ivo Sanader s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor, jer se u HDZ-u unutarstranački izbori provode po principu jedan član, jedan glas pa bi za ovakve manevre Plenković ako ništa drugo morao imati široku potporu stranačkih kapitalaca poput primjerice Tomislava Čuljka, Božidara Kalmete i drugih, a osim toga to je nešto za što bi se morala isposlovati potpora predsjedništva HDZ-a i to onog užeg u kojem sjede Oleg Butković i Ivan Anušić koji su spominjani kao Plenkovićevi neistomišljenici. Znajući za tu opciju po HDZ-u su odnedavno proširili novu teoriju o Jandrokovićevim ambicijama pa se kaže kako bi predsjednik Sabora uz potporu ministra policije Davora Božinovića mogao pokušati izbjeći unutarstranačke izbore i srušiti Plenkovića.

”Ako to planira, Jandroković to teško može realizirati bez Butkovićeve potpore jer je on jedan od najutjecajnijih članova HDZ-a. u tome bi slučaju ovaj trojac eliminirao Plenkovića i izabrao Jandrokovića mimo Statuta na Saboru stranke po obrascu Jadranke Kosor’ i to možda i prije izbora’, otkriva naš sugovornik teoriju koja kruži vladajućom strankom, a koju ipak valja uzeti s rezervom jer je teško za povjerovati da bi se Jandroković upustio u takav rizik pošto do sada ni na koji način nije pokazao takve karakterne osobine. Jandroković se nikada na silu nije niti gurao u prvi plan, i na vodeću poziciju što i jest jedna od tajni njegova opstanka, pored mreže koju je razvio unutar HDZ-a raspoređujući svoje kadrove po državnim tvrtkama i javnim poduzećima, što bi moglo biti okarakterizirano kao priprema za unutarstranačke izbore na kojima će on po svemu sudeći na neki način, i nekada ipak sudjelovati.