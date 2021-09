NOVA PREVARA NA WHATSAPP−u: ‘Nasjela sam na internetsku prevaru i dala podatke o kartici. Kad sam vidjela sljedeći korak, lagano me počeo oblijevati znoj’

Autor: D.D

Aplikacija WhatsApp dosegnula je preko 2,5 milijarde korisnika, prema informaciji iz svibnja, a kada neka digitalna platforma dosegne toliki broj korisnika javljaju se brojne prevare. Tako razno razni sumnjivi likovi na sve načine pokušavaju od vas izvući novac, osobne podatke, broj kartice i druge vrijednosti. I s godinama su prevaranti sve dosjetljiviji i dosjetljiviji. Jedna korisnica Reddita detaljno je objasnila kako je nasjela na prevaru i dala prevarantima svoj broj kartice.

Otvorim link i pogledam URL

‘’Kontekst je da već neko vrijeme prodajem i kupujem rabljene stvari preko oglasnika. Slala sam robu i dobivala ju na tisak i poštu, plaćala ljudima direktno na račun bez ikakvih problema i iznenađenja. Valjda mi je zato zahrđao dio mozga zadužen za otkrivanje prevaranata. Neki dan javio mi se čovjek na WhatsApp i pitao mogu li mu poslati paket poštom nekakvim sigurnim plaćanjem: on će uplatiti novac preko pošte, ja trebam upisati podatke o kartici da mi se novac prebaci i pošalje robu, a ako ju ne pošaljem, on može dobiti novac natrag. Rekoh okej, otvorim link, pogledam url i piše na početku https (pa kao nije virus ni prevara), provjerim na stranici pošte, vidim da tako nešto postoji, upišem podatke sa svoje nove kartice i kliknem dalje”, opisala je.

Poslao emoji srednjeg prsta

”Kad sam vidjela sljedeći korak, lagano me počeo oblijevati znoj. Tražilo je točno stanje računa i pin. Pitam ja čovjeka što je to, kaže da pin ne treba, samo saldo “da bi se potvrdio vlasnik kartice”. Međutim, šteta je već bila napravljena, upisala sam bez veze neki broj i kliknula završi. Izbacilo mi je poruku “vaša banka nije podržana”, a čovjek je napisao da trebam karticu druge banke.. Tek mi je tad sinulo da pogledam broj s kojeg šalje, kad ono +380 680 … Ime neko izmišljeno i na “nalogu” drugačije nego na WhatsAppu. Da skratim priču, rekoh čovjeku da nemam druge kartice i nek traži povrat novca, rekao je da ne može jer je platio kuriru. Nakon par poruka shvatio je da neću dalje “surađivati”, priznao je da je prevarant (uz emoji srednjeg prsta ) i rekao da će mi blokirati račun ako mu ne pošaljem 5000 kn. Nakon toga prijavila sam broj i blokirala ga na WhatsAppu. Sljedeći je korak bio na m-zabi postaviti 0 kn limita za internetske transakcije, a drugi zvanje banke i blokiranje kartice. Ništa mi na kraju nije ukradeno, osim što sam lakša za 60 kn koliko košta nova kartica i što ću do kraja života propitivati svoju inteligenciju’’, završila je korisnica Reddita.









Oprez, oprez i oprez!









Opreza nikad dosta, a sva ovakve i slične prevare mogu se prijaviti policiji ili regulatornom tijelu ili slijediti neka jasna pravila kako bi se izbjegle ovakve situacije. Nemojte klikati otvarati ili odgovarati ili bilo što, ako se čini iole sumnjivo. Poruke koje niste tražili, ne poznajete pošiljatelja i djeluju sumnjivo odmah obrišite. Također, ne biste trebali dijeliti povjerljive informacije, kao što su lozinka za WhatsApp ili šesteroznamenkasti kod kojeg ste dobili pri otvaranju korisničkog računa s drugima naravno, naočito ako to od vas traže osobe koje ne poznajete i nemate im razloga vjerovati. Budite svjesni činjenice da su hakeri jako dobro potkovani digitalnim znanjem i mogu se predstaviti kao djelatnici aplikacije. Kako biste se zaštitili od lažnjaka pripazite i na čudne telefonske brojeve, provjerite pozivni broj i ne klikajte na sumnjive poveznice.