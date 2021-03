NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U RH: Evo što će biti s turistima koji su cijepljeni cjepivom koje nije odobrila EU

Autor: Tea Šojat

Od četvrtka 01. travnja uvodi se novi režim za prelazak granice u Hrvatsku, no nije poznato do kad će točno trajati, ali Stožer najavljuje kako će pratiti razvoj situacije, te kako može doći do promjena u vidu ublažavanja mjera, ali i dodatnog postrožavanja istih.

Ulazak u RH

Za ulazak u RH priznavat će se i brzi antigenski testovi, koje međusobno priznaju države članice EU Moći će se ući i s potvrdom o cijepljenju ili potvrdom o preboljeloj bolesti COVID-19 koja će važiti 180 dana, a ne 90 kao prije.

Uređen je prijelaz granice zbog turizma, a u izuzetke za prijelaz granice uvršteni su i digitalni nomadi i djeca do sedam godina ako su s roditeljima ili skrbnicima koji posjeduju negativan test ili potvrdu o cijepljenju ili preboljeloj bolesti, a za prelazak preko granice neće morati imati negativan test”, kazao je Božinović.

Nema zaključka kad su u pitanju cjepiva koja nisu odobrena od EU









“Vi znate da se na razini EU radi na dokumentu COVID putovnica. Nema zaključka kada su u pitanju cjepiva koja nisu odobrena od EU. Što se tiče nas, ljudi koji su se cijepili ruskim i kineskim cjepivom bit će tretirani kao i ostali”, kazao je Božinović.

Capak je objasnio da zemlje članice imaju mogućnost same odlučiti, uz uvjet da to mogu certificirati.

“Mi smo donijeli odluku da ćemo priznati potvrdu i za ona cjepiva koja nisu registrirana na području EU i to vrijedi od 1. travnja“, dodao je Capak.