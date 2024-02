Nova Plenkovićeva uzdanica: Alkoholiziran vrijeđao susjeda jer je prekinuo tulum sa cajkama

Autor: Iva Međugorac

Ono o čemu se po HDZ-u posljednjih tjedana spekuliralo ovih se dana poprilično neprimjetno i realiziralo. Naime, nakon što je bivši predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije i nekadašnji ministar obrane Mario Banožić podnio ostavku na svoju stranačku funkciju njegovu poziciju preuzeo je vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić.

Prema tvrdnjama lokalnih HDZ-ovaca Bosančić je zapravo jedini koji je i mogao doći na tu funkciju, a odluka o tome skuhana je u Zagrebu. ”Nakon sastanak s vodećim HDZ-ovcima iz stranačke središnjice premijer Andrej Plenković donio je jedinu moguću odluku i prepustio upravljanje ovom organizacijom Bosančiću”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik iz vladajuće stranke.

Ne treba biti neki pretjerani politički stručnjak da bi se zaključilo da je posljedično do ovog izbora došlo nakon prometne nesreće sa smrtnim ishodom koju je Banožić prouzročio u studenom prošle godine. Tada je HDZ praktički i ostao obezglavljen u ovoj važnoj županiji u kojoj će na nadolazećim parlamentarnim izborima Plenković snažnog konkurenta imati u Domovinskom pokretu čiji je predsjednik Ivan Penava ujedno i vukovarski gradonačelnik. Nije međutim za vladajuće u ovom kraju problematičan samo Banožić već i župan Damir Dekanić koji je zbog problema s pravosuđem nedavno i privođen.

Nezadovoljstvo traje već dugo

”Sve se to osjetilo među nezadovoljnim članstvo, posebice otkako je Banožić smijenjen s ministarske pozicije. U ovoj organizaciji već dugo traju unutarstranački ratovi, ogranak je podijeljen na klanove, a sukobi traju još od 2016.godine, odnosno od unutarstranačkih izbora. Od tada Plenković ne uspijeva riješiti problem u ovoj organizaciji, niti je on za to pokazivao pretjeran interes. Sada kada mu na vrata kucaju izbori Plenković je shvatio koliko je važno imati snažne organizacije, međutim, bojim se da je to prekasno spoznao barem kada je u pitanju ovaj ogranak”, smatra naš sugovornik iz vladajućih redova koji ujedno drži da Bosančić ima premalo vremena da do parlamentarnih izbora ovlada organizacijom koju mu je Plenković dao na upravljanje.

”Među HDZ-ovim načelnicima, gradonačelnicima i lokalcima ovdje na terenu još uvijek ogroman utjecaj ima župan Dekanić kojega je Plenković zbog afere odlučio marginalizirati”, tumači ovaj HDZ-ovac koji tvrdi da se na koncu uspostavlja da se njih u organizacijama iz središnjice ionako ništa ne pita, ali se zato od njih očekuje da obrane HDZ-ovu poziciju i na nadolazećim parlamentarnim izborima na kojima će vladajuće u vukovarskoj županiji predvoditi gradonačelnik Bosančić koji se vodstvu svoje stranke uz ostalo zahvalio i na društvenim mrežama.

Ranije je pak baš na društvenoj mreži Facebook gradonačelnika Bosančića prozivao vinkovački gradski vijećnik Goran Kajkić koji je na svojem profilu objavio da je HDZ-ov gradonačelnik na rafting na Uni u BiH išao službenim vozilima Gradskog muzeja i vinkovačkog Crvenog križa.

Kajkić ga višestruko prozivao

“Gradonačelnik Bosančić je organizirao zabavu za pročelnike i ostale podanike i to u drugoj državi, daleko od poznatih očiju. Vjerujem da je sve plaćeno ‘njihovim’ novcem, ali isto tako vam prilažem dokumentaciju da su koristili službena vozila Gradskog Muzeja i Crvenog križa koja se koriste samo u službene svrhe, a ne za privatne izlete i team-building”, napisao je Kajkić na Facebooku dodajući kako na muzejskom kombiju jasno stoji da je za vlastite potrebe. “Jasno se vidi da su ljudi iz Ureda gradonačelnika Bosančića, tj. zamjenici Dalibor Šandrk i Marko Jureta, na zahtjev Bosančića zatražili i zadužili službena vozila (unutar radnog tjedna) od Gradskog muzeja i Crvenog križa za potrebe pročelnika u privatne svrhe, točnije za zabavu i provod. Zatražio sam odgovor od muzeja i Crvenog križa mogu li putem njihovog Pravilnika fizičke osobe zatražiti besplatno korištenje njihovih vozila.









Njihov odgovor je da mogu. Također, postavio sam i pitanje jesu li odobrili bilo kojoj fizičkoj osobi korištenje vozila, na što oni odgovaraju kako je do sada takav zahtjev odobren samo zamjenicima pročelnika kako bi gradonačelnik i pročelnici/e otišli na rafting na Uni. Gradonačelnik i pročelnici koji imaju plaću između 10.000 do 18.000 kn nisu dosljedni platiti najam kombija nego koriste službena vozila za privatne zabave i ponašaju se kao da je to njihovo vlasništvo“ isticao je vijećnik Kajkić koji je svojedobno objavljivao i snimku na kojoj Bosančić prijeti susjedu liječniku nakon što ga je zamolio da stiša glazbu jer je kasno.









Gradonačelniku se ta ideja nije dopala pa ga je otjerao vičući ‘marš’. Prijetnje navodno na tome nisu stale pa je tijekom ovog događanja intervenirala i policija. “Ma je*at ću mu mamu sutra. Pa oni ne znaju kakav će oni problem imati“, zaprijetio je tada čovjeku pred policijom gradonačelnik Bosančić koji je tada kako se navodilo bio pod utjecajem alkohola do čega je lako moguće došlo i na spomenutoj zabavi na kojoj su se ‘slušale cajke’. Upućeni u odnose unutar HDZ-a svjedoče da inače Bosančić i Banožić nikada nisu bili u idiličnim odnosima, ali to navodno postojanje unutarstranačkih trzavica nije previše utjecalo na Bosančićev uspjeh na lokalnim izborima na kojima je za vinkovačkog gradonačelnika po prvi put izabran 2017.godine. Drugi mandat osvojio je u prvom krugu izbora održanih 2021.godine. Podaci iz imovinske kartice otkrivaju da Bosančić mjesečno zarađuje 2.435 eura. Supruga je zaposlena u Hrvatskim šumama gdje prima plaću od 1.474 eura. U svojem gradu Bosančić posjeduje stan od 95 m2 vrijedan 133 tisuće eura dok je na 25 tisuća eura procijenio svoj Hyundai santa fe iz 2019.godine.