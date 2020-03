NOVA OPTUŽNICA PROTIV PETRA PRIPUZA: Znate li tko je zapravo najmoćniji zagrebački poduzetnik?

Uskok je ovih dana podignuo novu optužnicu protiv Petra Pripuza, kojega se tereti da je pomoću 11 suradnika, među kojima je i njegov sin Ante, malverzacijama s prodajom metalnog otpada nezakonito zaradio 39,9 milijuna kuna, pri čemu je državni proračun oštetio više od pet milijuna kuna. Neslužbeno se doznaje kako je uz Pripuzove Uskok optužio i Matu Jurišića, Zdeslava Rimca, Jakšu Micheila Tomića, Antu Ljubičića, Miru Ćurčića, Markicu Bajić, Vesnu Knežević i Vjekoslava Kneževića, Ivana Nakića, ali i Sttipu Buljubašića. U međuvremenu je preminuo Goran Paštar koji je također bio pod istragom. Inače, do podizanja optužnice Uskok je izmijenio činjenični opis te umanjio štetu koja se prethodno procjenjivala na basnoslovnih 98 milijuna kuna te dodatnih 22 milijuna neplaćenog PDV_a. uz to što ih Uskok tereti za zločinačko udruženje, spominjse se i utaja poreza ili carine, pomagaćnje u tim nedjelima, ali i zlouporaba povjerenje u gospodarskim poslovima. Prema Uskoku Pripuz je organizaciju okupio 16.siječnja 2012.godine, a navodne nezakonitosti potrajale su do travnja 2017.godine. S namjerom da realizira cilj Pripuz je, kako sumnja tužiteljstvo osmislio i kontrolirao djelovanje sustava prikazivanja ulaza metalnog otpada u firmu koristeći se drugim društvima, a u svrhu fakturiranja istog opdata. Uz to je znao da te tvrtke ne posjeduju nune dozvole za gospodarenje otpadom te na ne raspolažu ni radnicima, ni mehanizacijom, niti prostorom koji je nućžan za bavljenje tom djelatošću. Uz to, imao je spoznaje i da se nalaze pod njegovom stvarnom kontrolom.

Tvrtke su korištene i u svrhu fakturiranja istog otpada od izvornog prodavatelja do društva, a otpad su u stvarnosti također prema tužiteljstvu, preuzimali zaposlenici i mehanizacija pod Pripuzovom kontrolom neposredno od izvornog prodavatelja. Na taj način na ime plaćanja fakturiranog otpada došlo je do odlijeva novca s računa društva pod Pripuzovom kontrolom na račune izdavatelja faktura. Novac je nakon toga podizan u gotivini. Jednim se dijelom koristio za nabavu metalnog optada na crno, dok je dijelom vraćan Pripuzovom sinu Anti. Pripuz je, stoji nadalje u tezama Uskoka, nadzirao način podjele izvučenog novca. Jurišićeva je pak uloga bila upravljanje osnivanjem i poslovanjem društava čiji je cilj bio njihovo korištenje za izdavanje faktura za prodaju metalnog otpada međusobno i prema društvu, kao i korištenja njihova bankovnog računa za primanje novca sa izvorištem u imovini društva. Uskok ostalima spočitav a izdaju neistinitih računa za prodaju metalnog otpada, a osim toga navodi se i podizanje novca kojega su potom predavali ocu i sinu Pripuz. Temeljem fiktivnih računa loje su četiri tvrtke izdale Pripupovom poduzeću isplaćeno je skoro 190 milijuna kuna, od toga je neposredno, odnosno s računa, ili pak nakon prinosa na račune drugih društava pod njegovom kontrolom u gotovini isplaćeno oko 168 milijuna kuna.

Kod Ante Pripuza i njegova oca od toga je navodno završilo 39,8 milijuna, dok je ostatak utrošen za plaćenje matalnog otpada na crno, i u gotovini. Uskok stoga u optužnici predlaže da se Pripuzima oduzme imovinska korist koju su na ovaj način stekli. No, valja podsjetiti kako je zbog ovog slučaja Petru Pripuzu u lipnju 2017.godine određen istražni zatvor koju mu je zamijenjen mjerama opreza nakon što je uplatio jamčevinu u iznosu od 7,5 milijuna kuna, nekoliko dana kasnije uz jamčevinu od 5,5 milijuna kuna na slobodu je pušten i njegov sin Ante. Također, treba napomenuti kako se Pripuzu sudi i u aferi Agram također zbog potencijalnih malverzacija otpadom. Inače, Petar Pripuz diplom irani je ekonomist, koji je zagrebačkoj javnosti dobro poznat kao jedan od najmoćnijih ljudi u gradu, ali i kao svojevrsni kralj otpada. Tu titulu nije mu međutim priskrbilo samo poslovanje po Zagrebu, njegova C.I.O.S. grupa djeluje kako u Hrvatskoj, tako i u regiji, a poduzeća koja posluju pod Cisokovom kapom godišnje uprihode milijarde.

Pod Cios grupom posluje 30-ak firmi, zapošljavaju preko 1200 ljudi, a prihodi im premašuju 1,7 milijardi kuna, prosječna godišnja dobit kreće se oko deset milijuna kuna, a na godišnjoj razini obrade preko 700 tisuća tona metalnog otpada. Osim u Hrvatskoj, Cios posluje u Srbiji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu pa i u Crnoj Gori. Većinskii je pak vlasnik kompanijje njemačka Scholz grupa, loja nosi etiketu jedne od najjačih igrača u recikliranju otpada i metalnog čekila na svijetskoj razini. Svojedobno je Pripuz kupio i najveću slovensku reciklažnu tvrtku, ljubljanski Dioniz, ali ipak, naveće mu prihode osigurava zagrebački Ce-za-r koji bilježi pruhode veće od 600 milijuna kuna. Tvrtka je ovo zbog koje oporbeni skupštinari nerijetko prozivaju Bandića budući da s Gradom Zagrebom imaju skloljene ugovore vrijedne preko sedam milijuna kuna za posao uklanjanja glomaznog otpada. Pripuzov Cios u listopadu 2011.godine postao je suvlasnik nekretnina Željezare Sisak preuzetih za 10,3 milijuna eura, a dvije godine kasnije željezaru je preuzeo njemački Techcom. U paleti Pripuzovih tvrtki moguće je pronaći i Octavus, Eurohalu, Lastovske projekte, i brojne druge, a on osobno svojedobno je demantirao napise u kojima ga se spominjalo kao investitora u zagrebački projekt Mullerov brijeg, odnosno izgradnju 2350 stanova una Črnomercu.

U javnom prostoru nerijetko se spominjao i njegov brat Zoran, i to kao optuženih u procesu protiv takizvane zločinačke organizacije, no on je na koncu pravomoćno oslobođen, a Petar Pripuz na tom je suđenju bio glavni financijer dijela obrane optuženika. Brata Pripuza povezivalo se i s kontroverznim dečkima s Knežije, ali danas se uglavnom o njima priča kao o biznismenima koji se bave nekretninama. Svojedobno je pak Tportal pisao kako Pripuza vikendom rado posjećuju Milan Carić i Slobodan Ljubić, bliski suradnici Milana Bandića.