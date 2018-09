NOVA NADA ZA OBOLJELE OD MULTIPLE SKLEROZE: HZZO usvaja nove smjernice za liječenje

Autor: Hina

Savez društava multiple skleroze (SDMS) Hrvatske pozdravio je u srijedu nove smjernice Hrvatskoga neurološkog društva u kojima se predlaže ukidanje sadašnjih diskriminirajućih kriterija za liječenje oboljelih te su u povodu današnjeg Nacionalnog dana multiple skleroze (MS) pozvali Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) da prihvati smjernice struke.

Iz HZZO-a su izvijestili kako je u tijeku proces revizije smjernica za liječenje MS-a te da je prije završetka tog procesa, koji se očekuje uskoro, preuranjeno komentirati konačne izmjene.

Prema važećim stručnim smjernicama, liječenje bolesnika s MS-om započinje tek nakon godinu dana od postavljane dijagnoze, odnosno nakon dva relapsa (povratak/pogoršanje bolesti) u dvije godine, a liječenje nije moguće započeti ako se bolest dijagnosticira nakon 55. godine života.

Od MS-a u Hrvatskoj boluje 6160 osoba, a riječ je o kroničnoj i neizlječivoj upalnoj bolesti središnjeg živčanog sustava, koja može zahvatiti i mozak, moždano deblo te kralježničku moždinu. Javlja se u svim životnim dobima, a najčešće između 18. i 50. godine života, nepoznatog je uzroka i nepredvidljivog tijeka te može dovesti i do invalidnosti oboljelih.

Dr. Tereza Gabelić iz KBC Zagreb kazala je na konferenciji za novinare kako su u posljednjih godinu dana registrirani novi lijekovi za liječenje visokoagresivne MS tako da su dodatno povećane mogućnosti liječenja tih bolesnika.

“Važno je rano započeti liječenje i to smjernice Hrvatskoga neurološkog društva predviđaju. Nove smjernice predviđaju početak liječenje kada je bolesti dijagnosticirana, te bolesnici neće više trebati čekati godinu dana i dva relapsa liječiti lijekovima kortikosteroidima. Zasad je to na razini stručnog društva, međutim, surađujemo s HZZO-om i nadamo se da će to biti službeno prihvaćeno i da ćemo moći implementirati u liječenje bolesnika”, kazala je Gabelić.

“SDMS očekuje da će uskoro promjene u kriterijima dijagnostike i liječenja prihvatiti i HZZO te tako omogućiti bolesnicima s MS-om ravnopravni položaj s ostalim skupinama bolesnika, u skladu s europskim načelima liječenja multiple skleroze”, rekla je koordinatorica Saveza Tanja Malbaša.

Osobama s MS-om trenutno nije omogućeno da ravnopravno sudjeluju u životu zajednice o čemu govore podaci da je samo 25 posto članova zaposleno, da više od 67 posto njih zadržalo posao nakon što im je utvrđena MS, a samo 20 posto pacijenata ima pristup lijekovima koji modificiraju tijek bolesti.

Na konferenciji za novinare najavljen je i 11. simpozij oboljelih od MS-a, koji će se održati od 28. do 30. rujna u Varaždinskim toplicama, na kojemu će biti govora o novostima u liječenju, a sudjelovat će i pacijenti iz Makedonije, koji će podijeliti svoja iskustva u liječenju i rehabilitaciji s pacijentima iz Hrvatske.