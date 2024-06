‘Nova HDZ-ova Hercegovka’: Britka mlada dama kćer je moćnog ministra bliskog s Goranom Milićem

Autor: Iva Međugorac

Kao jedno od novih lica u Hrvatskom saboru pojavilo se i ono HDZ-ove zastupnice Danijele Blažanović. S obzirom na to da je Blažanović rođena 1975.godine, ona među HDZ-ovcima spada u skupinu relativno mladih političarki, a u Sabor je pak ušla kao zamjena za ministra zdravstva Vilija Beroša s kojim je sudjelovala na parlamentarnim izborima gdje se natjecala na stranačkoj listi u 6.izbornoj jedinici.

Ondje Blažanović nije ostavila veći trag, no oni koji poznaju ovu perspektivnu HDZ-ovku tvrde da njeno vrijeme tek dolazi. Prema dostupnim podacima nova zastupnica rođena je u Mostaru. U svojem rodnom gradu završila je Pravni fakultet.

Da će biti aktivna u Saboru može se zaključiti i iz toga što je već postala članica pet saborskih odbora- Odbora za ravnopravnost spolova, Odbora za zakonodavstvo, Odbora za međuparlamentarnu suradnju, Odbora za pravosuđe te Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Blažanović je ujedno zamjenica člana Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a.

Smatra se kadrom Marka Milića

Upućeni u odnose snaga unutar HDZ-a tvrde kako se za ulazak nove zastupnice u Sabor kao i za samo postavljanje na stranačku listu založio Vladin glasnogovornik Marko Milić koji uživa veliko povjerenje premijera Andreja Plenkovića.

Nova zastupnica inače je do ovog angažmana na nacionalnoj političkoj razini bila tek članica gradske organizacije HDZ-a Trešnjevke te široj javnosti niti nije bila pretjerano poznata. No, zato je njen pokojni otac Jerko Doko dobro poznat hercegovačkoj pa i hrvatskoj javnosti. Riječ je naime o bivšem ministru obrane Bosne i Hercegovine s početka 90-tih koji je vjenčani kum roditeljima Marka Milića.-Goranu i Ani Milić što navodno i jest razlog radi kojega se Blažanović našla na HDZ-ovim listama za Hrvatski sabor i to kao jedna od rijetkih žena na tom Plenkovićevom pomno skrojenom popisu na kojega je malo tko imao utjecaja.

Iako do sada možda nije bila vidljiva široj javnosti na zagrebačkoj razini Blažanović kao političarka nije bila neaktivna. Štoviše, istaknula se u vrijeme kada je aktualna zagrebačka vlast predvođena strankom Možemo razmatrala mogućnost da se ime Oca domovine i jednog od najznačajnijih hrvatskih političara u povijest dr. Ante Starčevića ukloni iz imena jednoga od mjesnih odbora u Zagrebu.

Glasna na gradskoj razini

Ta je točka na koncu nakon lavine kritika uklonjena s dnevnog reda sjednice Mjesnog odbora Dr. Ante Starčević u Voltinom, a Blažanović se na tu temu istakla svojim osvrtom. “Zagreb je naš i cijela ta platforma bavi se ideološkim pitanjima kako bi ljudima pokazali da se oni kao nečime bave i da uvode nekakve promjene. A riječ je samo o ideološkim promjenama. Uopće se ne bave komunalnim temama vezanim uz kvart, kao što je rješavanje odvoza otpada. Ovaj kvart kao i svaki drugi kvart u gradu izgleda grozno, posebno kada je u pitanju nagomilani otpad i parkiranje.









Zato smo se i angažirali da pomognemo ljudima i da se ovakve stvari, poput promjene imena Mjesnog odbora, maknu s dnevnog red”, ispričala je za HRT Blažanovi dodajući da su Možemovci unatoč većini u Mjesnom odboru i Gradskoj četvrti sami povukli točku bez obrazloženja. “Meni je drago da je to ovako završilo, jer ljudima nije jasno zašto se tako neke bitne odluke donose bez njihove suglasnosti i sudjelovanja, trebali bi stvarno uvažavati njihovo mišljenje kod nekakvih takvih bitnih pitanja, pogotovo mijenjanja naziva nakon 30 godina što neki mjesni odbor ima taj naziv.

Mi smo tražili još prošli tjedan da se taj prijedlog makne s dnevnog reda, što nije učinjeno i bili smo prisiljeni jednostavno organizirati građane, a druga intencija je bila da takve točke uopće ne budu na dnevnom redu dok se ne riješi neka komunalna politika u kvartu i naprave stvari koje su bitne za svakidašnji život građana”, naglasila je ova aktualna zastupnica.

Otac preminuo u Zagrebu

Njen je otac Jerko Doko inače bio jedan od organizatora referenduma o neovisnosti Bosne i Hercegovine početkom 1992.godine. Za ministra obrane Doko je izabran kao dužnosnik HDZ-a BIH te je na dužnost stupio nakon prvih demokratskih višestranačkih izbora koji su u BiH održani koncem 90-te. Na toj se funkciji opstao sve do konca 1992.godine, kada se iz Sarajeva preselio u Zagreb.

U jednom od rijetkih istupa za medije u BiH Doko je izjavljivao kako je tenkovska kolona JNA zaustavljena između Mostara i Širokog Brijega u svibnju 1991.godine na prijedlog pokojnog predsjednika Franje Tuđmana i zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića kako bi se internacionalizirala prijetnja i ukazalo na posljedice rata koji je kasnije izbio na području Bosne i Hercegovine.

”Problem je tada bio što nam nitko nije vjerovao. Izgleda da je sve bilo uzaludno dok se nije dogodio naš bunt sa zaustavljanjem tenkova. To je prezentirano diljem svijeta, došao je i CNN, sve relevantne TV postaje predstavile su Europi i svijetu što se događa“, rekao je svojedobno Doko koji je velikim problemom nazivao to što se Hrvate u BiH preglasava od brojnijih Bošnjaka. Tu je najveća odgovornost na Bošnjacima, kao najbrojnijem narodu, da se ne dogodi da se Hrvatima biraju njihovi politički predstavnici“, izjavljivao je otac aktualne zastupnice HDZ-a.