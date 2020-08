NOVA DRŽAVA, NOVI POSAO, NOVI ŽIVOTOPIS Evo kako se Bunjac predstavlja poslodavcima u Irskoj

Autor: Dnevno/M.V.

Bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac nedavno se, video zapisom javio iz Irske u kojoj boravi već šest mjeseci. Pritom je priznao kako radi, ponekad i nekoliko poslova, ali i kako još uvijek pokušava premostiti jezičnu barijeru.

Plaća je, rekao je, i više nego dovoljna, ali i dalje je ostavio skrivenim svoje radno mjesto. No, čini se da je Bunjac na nekom, niže plaćenom poslu, kako javlja Slobodna Dalmacija koja je u posjedu njegovog životopisa kojim se prijavljuje na poslove u Irskoj.

Branimir Bunjac doktorirao je povijest koju je i predavao u više međimurskih škola prije političkog angažmana, no čini se da za to mjesta nije našao u svom životopisu. On je naime jedan dio života proveo i kao zastupnik u parlamentu, no pod radno iskustvo naveo je poslove koje je obavljao kao konobar, kamenoklesar, zaštitar, čak i kao drvosječa.

Pod obrazovanje je naveo konobarsku školu.

Te stavke pak ne mogu se pronaći u biografiji koja se o ovom bivšem političaru nalazi na Wikipediji. Tamo je naveo da je četiri godine vodio i tvrtku Sirius line za astrološko savjetovanje.

Da Bunjac teško komunicira s Ircima nije čudno jer njegove jezične sposobnosti odnose se tek na B2 razinu engleskog jezika. S tim poznavanjem jezika osoba može komunicirati dovoljno tečno i spontano, a trebala bi moći i aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.

Prava na šestomjesečnu saborsku plaću, Bunjac se u Hrvatskoj odrekao, ali je rekao da u Irskoj zarađuje više. On je na ovim izborima bio i nositelj liste Hrvatske stranke budućnosti u trećoj izbornoj jedinici, a osvojio je 158 glasova.

Što leži iza te kandidature nije nasm jasno jer Bunjac je već šest mjeseci u Irskoj, ali ni sam ne skriva da se jednog dana planira vratiti.