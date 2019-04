NOVA AFERA U TVRTKI HDZ-OVA NASILNIKA? ‘Ovo što se događa je odvratno!’ Evo što kažu prozvani!

Ugledni HDZ-ovac Ivica Modrić do jučer čelni čovjek HOPS-a ovih se dana pobrinuo, da on, ali i tvrtka kojom je ravnao dospiju u središte pažnje javnosti. Naime, kao što je poznato, ovaj je osječki HDZ-ovac pretukao mladića koji je potom završio na hitnoj, a riječ je o incidentu koji se odvio prošlog tjedna. Prema onome što je dospjelo u javnost, do okršaja je došlo jer je mladić udario rukom automobil Ivice Modrića, nakon čega je nastala svađa koja je rezultirala tučnjavom i teškim tjelesnim ozljedama. A uz udarce, Modrić je navodno mladiću uzvikivao znaš li tko sam ja, spominjući stranku, ali i poziciju na kojoj se nalazio do izbijanja incidenta koji je preplavio medijske stupce.

Inače, Hrvatski operator prijenosnog sustava, javnosti nije pretjerano poznata tvrtka, ali s obzirom na opseg poslova koje obavljaju s njome se valja upoznati. Riječ je o korporaciji u kojoj je zaposleno 1130 zaposlenika, a zaduženi su za vođenje elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, prijenos električne energije te održavanje, razvoj i izgradnju prijenosne mreže. Institucija je na noge postavljena 2013.godine, a nastala je kao sljedbenica HEP Operator distribucijskog sustava, budući da je ulaskom Hrvatske u EU, sukladno Zakonu o tržištu električne energije morao postojati neovisni operator prijenosa energije.

Nova uprava imenovana je u travnju prošle godine, kada je za predsjednika imenovan Mario Gudelj, dok je uz Modrića u članstvu i Zlatko Visković. O netransparentnosti u ovoj državnoj tvrtki za naš je portal progovorio i sugovornik dobro upućen u zbivanja u istoj, a koji pak ponajprije ima uvid u zbivanja koja se odvijaju u Osijeku. Naime, ondje je prije nešto više od mjesec dana na natječaj za posao aplicirao Ivan Anušić, riječ je o mladom HDZ-ovcu koji je ujedno i nećak aktualnog osječko-baranjskog župana također HDZ-ovca Ivana Anušića. Slučajno ili ne, Anušić junior s prvim je danom travnja i postao zaposlenik HOPS d.o.o.-a Prijenosno područje Osijek. Ne bi u svemu tome možda niti bilo ništa sporno da se prema tvrdnjama našeg sugovornika posla nije domogao premda je bio treći na testiranju na kojem je sudjelovalo 17 ljudi.

”Posao je dobio nakon razgovora poslije testiranja, ali znate kako to ide, razgovara se općenito o sebi, ništa pretjerano stručno, i ništa što bi bilo pretjerano relevantno da bi se bodovalo. Ovo što se događa je odvratno, župan i direktor HOPS-a smiju se svima nama u facu, a rade od državne firme privatnu prčiju te služeći se nepotizmom zapošljavaju”, navodi naš sugovornik. Njegove navode nastojali smo provjeriti i kod onih koji su prozvani. Anušić mlađi na naš upit o zapošljavanju u ovoj kompaniji nije reagirao.

U kontakt smo stupili i s prozvanim direktorom Marijem Popovićem, ali on za razgovor nije bio raspoložen, iako demantira bilo kakve veze sa zapošljavanjem Anušića mlađeg uputio nas je da se obratimo glasnogovornici, od koje smo odgovor i zaprimili. Isti pak prenosimo u potpunosti.

”Za slobodno radno mjesto Koordinator poslova 1 u HOPS d.o.o., Prijenosno područje Osijek, u Službi za zajedničke poslove, Odjelu za ekonomske poslove sukladno propisanoj proceduri zapošljavanja u Uputi o postupku zapošljavanja i postupku premještaja radnika broj 21.2.13 od 30.12.2013. i Odluke o izmjenama i dopunama Upute broj 156.6.16 od 03.05.2016. prvotno je raspisan interni natječaj na razini Društva koji je bio oglašen na oglasnim pločama u vremenu od 05.11.2018. do 09.11.2018. S obzirom da se na interni natječaj nije prijavio niti jedan kandidat, objavljen je javni oglas na internetskim stranicama HOPS d.o.o. u vremenu od 20.11.2018. do 27.11.2018. U roku za dostavu prijava primljeno je ukupno 33 prijave, a predselekcijskim postupkom utvrđivanja zadovoljavanja formalnih uvjeta utvrđeno je da 29 kandidata zadovoljava formalne preduvjete. Svi kandidati koji su zadovoljili formalne preduvjete, njih 29, pozvano je na stručno testiranje iz područja ekonomije, informatike i engleskog jezika. Testiranje je održano u prostorima HOPS d.o.o. Prijenosno područje Osijek dana 17.01.2019., a testiranju je pristupilo 23 kandidata. Od ukupnog broja kandidata koji su pristupili stručnom testiranju, njih 5 koji su postigli ukupni rezultat više od 50% točnih odgovora iz sva tri stručna testa pozvano je na razgovor, odnosno u sljedeći selekcijski krug.

Dana 29.01.2019. u prostorima HOPS d.o.o. Prijenosno područje Osijek na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva br. 300200402/127/19/GS od 25.01.2019. održan je razgovor s kandidatima.

Na početku razgovora svi kandidati zajednički pozvani u dvoranu te su upoznati s činjenicom da su prošli prvi selekcijski krug (stručno testiranje) i da je razgovor na koji su pozvani ključan za donošenje odluke o odabiru kandidata te da rezultat testiranja nema odlučujuću ulogu, već da odlučujuću ulogu ima pojedinačni razgovor sa svakim kandidatom. Nakon toga su svi kandidati pojedinačno pozivani na razgovor i svaki kandidat je imao 15-ak minuta za razgovor s Povjerenstvom. Svakom kandidatu je prvo bilo omogućeno da se samostalno predstavi Povjerenstvu.

Nakon predstavljanja pojedinog kandidata, članovi Povjerenstva su postavljali pitanja vezana uz dosadašnje iskustvo koje su kandidati stekli na prethodnim zaposlenjima, koliko su upoznati s djelovanjem HOPS d.o.o. kao pravne osobe i neovisnog operatora prijenosa, koliko su isti spremni na daljnje edukacije kao i koliko su spremni prihvatiti ponuđene uvjete na radnom mjestu. Svakom kandidatu je omogućeno da na kraju razgovora postavi pitanja Povjerenstvu, na što je Povjerenstvo odmah dalo i odgovore. U pravilu su ta pitanja bila postavljana vezano uz rok donošenja odluke kao i mogućnost dogovora oko dana početka rada s obzirom da je većina kandidata bila zaposlena i potrebu odrađivanja otkaznog roka.

S obzirom da je namjera poslodavca bila novozaposlenog radnika/cu rasporediti na poslove nabave, osobito zbog novoformiranog Odjela za nabavu (od 01.12.2018.), cilj je bio pronaći adekvatnog kandidata koji je imao barem nešto iskustva u području nabave. Od 5 kandidata koji su pristupili razgovoru, njih dvoje je trenutno bilo zaposleno u financijskom sektoru te shodno tome u području nabave nisu imali apsolutno nikakvog iskustva. Iskustvo koje su oni imali nije bilo upotrebljivo za slobodno radno mjesto. Drugih dvoje kandidata su bile osobe koje su imale odrađeno samo stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a kontakt s poslovima nabave je bio zanemariv, odnosno nisu imali gotovo nikakvog iskustva s poslovima nabave. Jedan od kandidata je izjavio da u slučaju njegovog odabira traži mogućnost pregovora o uvjetima zaposlenja, a ponajviše plaće, što nije bilo moguće zbog uvjeta iz oglasa.

Jedini kandidat koji je imao iskustvo upotrebljivo na poslovima gdje je novozaposleni radnik/ca trebao biti raspoređen je bio Ivan Anušić. Naime, kandidat Ivan Anušić je posljednje dvije godine bio zaposlen u jednom trgovačkom društvu na poslovima nabave i ima konkretna primjenjiva znanja iz područja nabave stečena u gospodarskom sektoru. Njegova spremnost na daljnje usavršavanje iz tog područja, iskustvo koje ima kao i spremnost prihvaćanja svih uvjeta zaposlenja kao i postignuti rezultati na stručnom testiranju rezultirali su da je Povjerenstvo jednoglasno donijelo mišljenje prema kojem predlaže direktoru Prijenosnog područja Osijek da se na slobodno radno mjesto Koordinator poslova 1 zaposli kandidat Ivan Anušić, mag.oec.

Kandidat Ivan Anušić je započeo s radom u HOPS d.o.o. Prijenosno područje Osijek dana 01.04.2019.

Tijekom selekcijskog postupka, kao niti u vremenu od donošenja i slanja obavijesti kandidatima o tome da nisu odabrani do dana zaposlenja odabranog kandidata niti jedan kandidat nije uložio bilo kakav prigovor u usmenom ili pismenom obliku niti je zatražio bilo kakvo očitovanje vezano uz postupak odabira”, stoji u odgovoru uz kojega je priložena i dokumentacija koja je u posjedu našega portala.

Inače, ovo nije prvi put da naš slavonski sugovornik progovara o HOPS-u. I prije nekoliko tjedana upozoravao je na potencijalni nepotizam u navedenoj tvrtki, i to u njenom osječkom ogranku. Kako je tada tvrdio testiranja za posao u HOPS-u odvila su se početkom siječnja, a još u vrijeme obavljanja razgovora za prijem na posao, naš je sugovornik bio siguran da će Anušić dobiti posao.

”On je posao dobio iste sekunde kada je natječaj raspisan”, tvrdio je nedavno naš sugovornik. Prema tvrdnjama našeg sugovornika, mladi Anušić obožavatelj je lokalnog ogranka HDZ-a, a kako je isticao župan je bivši načelnik Općine Antunovac, do kuda dolazi i osječki direktor HOPS-a Popović.

”Zajedno su nekada kao pravi sumještani bili na istim listama za lokalne izbore, došlo vrijeme da se i nećak negdje uhljebi. Na što je ova Slavonija spala”, pitao se u to doba ovaj Slavonac. No, sve te tvrdnje prije nekoliko tjedana za naš su portal od strane rukovodećih i prozvanih osporene.

”Isti posao nije dobio jer je u tijeku drugi krug odabira kandidata. Nije bilo moga posredovanja između župana Ivana Anušića i povjerenstva za odabir kandidata”, tvrdio je direktor, dodajući da je s obzirom na poziciju koju obnaša upoznat s rang listama kandidata koji su se prijavili na natječaj, pa je samim time upoznat i s apliciranjem Anušića juniora. Osporio je tvrdnje da je sa županom Anušićem povezan preko HDZ-a te demantirao da je politički aktivan. ”Nakon što smo zaprimili Vaš upit, župan je kontaktirao svog nećaka koji ga je obavijestio da je do sada bio pozvan na pismeno testiranje i da o daljnjim rezultatima natječaja nema spoznaje. Sukladno tome informacija da je njegov nećak Ivan Anušić posao u HOPS-u već dobio – ne stoji. Gospodin Mario Popić živi u Općini Antunovac kao i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić (u kojoj živi oko 3500 stanovnika), a nikada nisu zajednički politički istupali niti su bili na istoj izbornoj listi”, tvrdilo se iz Anušićeva ureda. Glas na ovu temu digao je i HDZ-ov župan.

”Moj nećak, Ivan Anušić trenutno je zaposlen u jednoj privatnoj tvrtki, a ako se i javlja na raspisane natječaje za druge poslove, smatram da je to njegovo pravo i da u tome treba imati i određenu dozu zaštite privatnosti. Osobno nisam bio upoznat s njegovim odlaskom na testiranje u HOPS sve do Vašeg upita”, rekao nam je župan, uz opasku da je njegov nećak ekonomist po struci te da je riječ o visokoobrazovanom, perspektivnom mladiću na kojega on kao stric može biti ponosan. Osim toga, požalio se što se njegova nećaka povezuje s njime, te mu se to stavlja na teret kao otegotna okolnost već na početku karijere.

”Istina je da sam prošao pismeno testiranje za navedeni posao u HOPS-u, ali me još uvijek nitko iz te tvrtke nije kontaktirao i obavijestio o konačnom rezultatu natječaja”, tvrdio je prozvani mladić potvrđujući rodbinske veze sa stricem Anušićem, no istodobno negirajući bilo kakav oblik pogodovanja prilikom apliciranja za spomenuti posao.