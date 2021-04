NOVA AFERA PLENKOVIĆEVE MILJENICE: Zadravec optužena da ugrožava onkološke pacijente, ona ‘oprala’ predstojnika Klinike za tumore

Autor: Dnevno

Predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostiku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice Dijana Zadravec pažnju javnosti je privukla nakon što ju je kolegica Mija PrimoRac 2019. godine optužila da je fizički nasrnula na nju, ali i po telefonskoj snimci razgovora s ministrom Vilijem Berošem čija je glavna tema bila natječaj za ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, na koji se prijavila i Zadravec.

Ponovno je Dijana Zadravec dospjela u medije, nakon što su ju liječnici optužili da je upravo ona glavni razlog zašto liječnici masovno napuštaju Kliniku za tumore. Naime, u Klinici za tumore KBC-a Sestre milosrdnice u zadnja dva i pol tjedna otkaz su dala tri radiologa, a troje ih je ostalo raditi, zbog čega se pojavila bojazan da su direktno ugroženi onkološki pacijenti, kojima su dijagnostičke pretrage ključne za preživljavanje.

Zadravec ‘oprala’ predstojnika Klinike za tumore

Kako je Klinika za tumore spojena s KBC-om Sestre milosrdnice, u Klinici za tumore predstojnik je dr. Ivan Milas, dok je radiolozima koji rade u Klinici nadređena Dijana Zadravec.

Predstojnik dr. Ivan Milas tvrdi da radiolozi masovno odlaze iz Klinike za tumore, te kako je na to prije godinu dana upozoravao Zadravec. Pojasnio je kako je Klinika 2013. godine imala 10 radiologa, dok ih danas ima tri, no broj pretraga kaže, se ne smanjuje. Kazao je i kako je u zadnjih godinu dana otišlo 5 radiologa, od toga samo jedan u mirovinu, a ostali u druge bolnice.

”Onkološke pacijente neće imati tko pregledati”

“Dio ih je otišlo na Merkur, tako da ne odlaze zbog toga što im je bila želja veća plaća, jer su po bolnicama iste plaće, nego je problem u radnim uvjetima, atmosferi i odnosu nadređenih prema zaposlenicima“, kazao je za Index dr. Ivan Milas, predstojnik Klinike za tumore, koji se boji pomisliti što budućnost nosi. Kazao je kako bi radio htio biti u krivu kad tvrdi da će doći do toga da će se “pacijentima morati otkazivati pregledi na koje su naručeni jer ih neće imato tko pogledati”.









Dr. Milas obratio se i Dijani Zadravec koja je njegov dopis shvatila kao “kršenje hijerarhije”, poručivši mu kako direktno izlazit izvan okviea svojih kompetencija, a na kraju ga je pozvala na sastanak.

Index je razgovarao s jednim od troje liječnika koji su u zadnjih dva i pol tjedna dali otkaz. Ona navodi kako bi po sistematizaciji radnih mjesta trebali imati osam radiologa, te kako u takvim uvjetima nije moguće raditi onako kako to zaslužuju onkološki pacijenti. Dodao je kako posao zbog svega ne mogu obavljati kvalitetno.

“Šefica dolazi u konflikt sa svima. Na prvom mjestu joj je politička ambicija”

“Nama je šefica Dijana Zadravec, koja, otkad je došla na vlast, dolazi u konflikt sa svima. Na prvom mjestu joj je politička ambicija. U principu velik broj ljudi koji je otišao s Klinike za tumore, kao i sa Zavoda za radiologiju Vinogradske, je otišao zbog nje. Zbog nemogućnosti profesionalnog razvoja, zbog neadekvatne opremljenosti, zbog mikroklime, masovnih odlazaka i otežanih uvjeta rada. Cijela negativna atmosfera vlada zbog nje, i to već dugo vremena. Ne znam zašto se nitko ne zapita zašto odlaze ljudi, tko je odgovoran. Otkad je Zadravec šefica, otišlo je 17 ljudi s radiologije (i Klinike i Zavoda)”, kazao je za Index jedan od tri liječnika koji su nedavno dali otkaz.









Istaknuo je i kako su pacijenti zakinuti zbog nedostatka kako radne snage, tako i adekvatne opreme. “Mi na Klinici za tumore nemamo moderan uređaj koji bi bio najadekvatniji za dijagnostiku onkoloških pacijenata, i to je isto razlog što smo svi nezadovoljni”, rekao je liječnik.

“Specijalizanti ne mogu zamijeniti specijaliste”

Dr. Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika HUBOL, za Index je je potvrdila kako je upoznata s problemima radiologije kojom rukovodi Zadravec, te kako problemi nisu u primanjima niti financijama, a u konačnici vidi probleme u kvaliteti rada ističući kako spezijalizanti ne mogu zamijeniti specijaliste, što bi se, čini se moglo dogoditi. Naime, specijalizantima specijalzacija traje 5 godina, te ne mogu samostalno obavljati posao do polaganja specijalističkog ispita.

Otišlo 15-ak specijalista, upitna je kvaliteta rada

“Po dobivenim informacijama, u pitanju su uvjeti rada, za što je odgovorna pročelnica Zavoda. Ako odlazi puno ljudi, treba se zapitati zašto oni odlaze. U zadnje tri do četiri godine otišlo je 15-ak specijalista radiologije kojima je Zadravec bila nadređena. I odlazak specijalista ne može se nadoknaditi dovođenjem specijalizanata, naime specijalizacija traje 5 godina, ti ljudi ne mogu raditi samostalno do polaganja specijalističkog ispita. Oni mogu raditi uz nadzor, ali ne mogu raditi samostalno. Bojimo se da će u pitanje doći i kvaliteta rada onih koji su ostali raditi, jer će se to prelomiti na njihovim leđima. Stvari ozbiljno ne štimaju”, kazala je za Index dr. Šmit.

Index ima informaciju, kako tvrde pacijenata, koji su naveli kako su im već odgođeni pregledi, no Zadravec nije potvrdila da je to istina, niti o kolikom bi broju takvih odgođenih pregleda bilo riječ, a nije dala niti informaciju kolikim brojem radiologa trenutno rukovodi.









Dijana Zadravec spominjala se kao moguća ministrica zdravstva, no na kraju je dobila mjesto zamjenice ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, a inače je šefica Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Do parlamentarnih izbora bila je potpuno nepoznata hrvatskoj javnosti, a po struci je radiologinja s užom specijalizacijom iz neuroradiologije u KBC-u Sestre milosrdnice.

Ravnatelj Vinogradske dr. Mario Zovak, krajem 2019. godine rekao je za Index da mu se dosta ljudi žalilo na Zadravec, no neslužbeno, te kako bi reagirao da je imao pismeni dokaz mobinga. Nije poznato jesu li liječnici koji su dai otkaze naveli razloge koje donosi Index, niti je li ju itko od njih prijavio za te navode.