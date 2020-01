Nosila bi kolače Bandiću, ali liječniku koji joj liječi majku ne bi odnijela ni čokoladu! Tvrdi i da korupcija počinje s djecom!

Autor: Dnevno

Korupcija je ugrađena u hrvatsko društvo, i u škole gdje djeca varaju na ispitima i onda ih slave kao heroje, a one koji dobro napišu tekst nazivaju štreberima, rekla je Kolinda Grabar Kitarović, a prenosi britanski Guardian.

Predsjednica je izjavila da se korupcija može naći svugdje u hrvatskom društvu, ali je naglasila da počinje s djecom. Predsjednica je, nastavlja Guardian, rekla da i svakodnevni običaji u hrvatskom društvu podržavaju korupciju.

“Često uopće nismo svjesni što korupcija zapravo jest. Kad odete doktoru, svi očekuju da donesete barem cvijeće, čokoladu ili slične stvari. To je običaj. Moja majka je nedavno bila u bolnici i prijatelji su me pitali zašto sestrama nisam ništa odnijela, jer one to očekuju. Odgovorila sam da ne želim sudjelovati u takvoj vrsti korupcije”, nastavila je predsjednica.

Razgovor s novinarima je zaključila konstatacijom da su svjetla točka Hrvatske mladi ljudi koji su otišli iz Hrvatske u razne zemlje i koji će se vratiti i otamo donijeti različite etičke i radne standarde od kojih Hrvatska može profitirati.