NOĆAS SPAVAMO KRAĆE: Od sutra kreće ljetno računanje vremena, hoće li to biti jedno od posljednjih pomicanja

Autor: Dnevno

Noćas spavamo sat vremena kraće. Naime, u nedjelju 31.ožujka započinje ljetno računanje vremena te će se kazaljke u 2:00 pomaknuti na 3:00. To bi nastavno na nedavnu odluku Europske unije moglo biti jedno od posljednjih pomicanja.

S ljetnim računanjem vremena prestaje i obaveza paljenja svjetala na vozilima tijekom dana, koja ne važi za vozače mopeda i motocikla koji tijekom cijele godine moraju voziti s uključenim dnevnim svjetlima.

Također, doći će i do promjene u obračunu električne energije pa se struja utrošena od 8 do 22 sata obračunava prema višoj tarifi, a od 22 do 8 sati prema nižoj tarifi.