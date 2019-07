NOBILO SE ZALOŽIO ZA ĆIRILICU U VUKOVARU: Spominjao Plenkovića, Penavu i Pavelića

Autor: dnevno.hr

O aktualnim događanjima slijedom odluka Ustavnog suda, ali i o poziciji Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa gostujući na N1 televiziji progovorio je odvjetnik Anto Nobilo.

Sastaje se saborski Odbor za ljudska prava o odluci Ustavnog suda oko uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine – kako komentirate sudsku odluku?

“Postavlja se pitanje – ako Vukovar to odbije učiniti, što onda? Ali problem je daleko dublji i veći. Promjene koje je Ustavni sud naložio su male, svode se na to da umjesto pismenog zahtjeva vijećnik srpske manjine može usmeno tražiti da mu se da zapisnik sa sjednice na ćirilici i da svake godine Gradsko vijeće mora razmatrati stanje u gradu, jesu li svi zadovoljni odnosima – ako nisu prolongira se.

Veći je problem što imamo dvije odluke Ustavnog suda koje su potvrdile statutarne odluke i promjene u statutu Vukovara, a statut je deložirao Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i zakon o pravima na pismo i jezik nacionalnih manjina, a time i Ustav. U jednoj uređenoj pravnoj državi imate hijerarhiju pravnih propisa – Ustav, Ustavni zakon, zakon, podzakonski akti i onda vam na kraju dolazi statut grada. Ne može statut grada zamrznuti prava naconalnih manjina na svom teritoriju. To je iznuđeno političkom odlukom, to pokazuje da Hrvatska nije pravna država.

Imamo situaciju da gradonačelnik Ivan Penava, uz podršku predsjednice, daje objašnjenje, koje ide otprilike ovako: budući da nisu svi ratni zločinci procesuirani, mi Srbima nećemo kolektivno dati njihova prava. Dakle, Srbi bi trebali odgovarati zato što država nije efikasna u procesuiranju ratnih zločina ili kolektivno odgovarati zato što su neki pojedinci prije 24 i više godina počinili zločine. Dakle, nedopustivo je da se zbog grijeha cijeloj nacionalnoj manjini oduzimaju prava. To je fašistoidna ideja, grubo zvuči, ali tako je. Pismo i jezik su konstitutivni i bitan dio nacije. Ako želite narod staviti van zakona, stvoriti od njih građane drugog reda, odmah ćete krenuti na njihov jezik i pismo. To je znao i Ante Pavelić – NDH je proglašena 10. travnja 1941. godine, a već 25. travnja iste godine donio je zakon o zabrani ćirilice. Ono što se dogodilo u Vukovaru nikada se nije smjelo dogoditi. Treba provesti ratne zločince, oni imaju ime i prezime, u tome treba biti brz i efikasan, surađivati sa svima, ali ne može se jednom narodu uskratiti ustavna prava kao način odmazde dok mi ne riješimo ratne zločince.

Meni je ova kozmetička odluka Ustavnog suda nebitna, bitna je serija događanja – imamo dvije ranije odluke Ustavnog suda, imamo statut Vukovara, statutarnu odluku – koje su sve protutustavno suspendirale odluke zakona koji bi trebao vrijediti u Hrvatskoj.”

Bi li ponovno uvođenje dvojezičnih ploča uzrokovalo nemire u Vukovaru?

“Ovisi kako pripremite. Sukobi i neredi bili su u funkciju rušenja Vlade SDP-a, kao što su šatoraši bili u Zagrebu. Kad je došlo do promjene vlasti, odjednom ničega od toga nema. Ovdje postoji opasnost sukoba unutar HDZ-a. Je li Penava mogući protivnik Andreja Plenkovića na budućim unutarstranačkim odnosima? Ako se građanima objasni, politički i medijski djeluje, ja mislim da ne bi bilo problema.”

Što mislite o tezi da prvo treba riješiti pitanje ratnih zločina?

“To su floskule i jedno nema veze s drugim. Pitanje ratnih zločina ne zastarijeva i treba ga riješiti, ali kakve to veze ima s pravima građana i nacionalnih manjina. Ako to spajate, vi kolektivno kažnjavate narod zbog grijeha pojedinaca iz tog naroda u prošlosti. Po meni, to je fašizam, to je put u fašizam i strašno je da predsjednica staje iza toga. Ne možete kažnjavati jedan narod zato što država nije procesuirala zločine.”

Dodao je i da nije siguran hoće li Vlada išta poduzeti, iako preko Ministarstva uprave ima instrumente za provedbu odluke Ustavnog suda.

Koji je izlaz iz ove situacije?

“Trebalo bi primijeniti zakon i sve političke instrumente uvjeravanja,objašnjavanja, ali i represije, poduzeti kako bi se ponašanje u gradu dovelo u sklad sa zakonima Republike Hrvatske. Nije se nikada dogodilo da se jedan grad izuzeo iz primjene zakona Hrvatske.”

Blokiran je rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a Ministarstvo uprave prirema novi priprema se novi zakon?

“Povjerenstvo je važan organ, ali na ljestvici represivnih organa najmanje važan. Mogućnost kažnjavanja je do 30.000 kuna. Ali uzbunu su izazvali jer su nezavisni. U Hrvatskoj nedostaje nezavisnih državnih organa. Političare je počelo na neki način smetati taj nezavisni državni organ i pokušavaju ga eutanazirati na bilo koji način. Prijedlog predsjednika Ustavnog suda je na tom tragu. On predlaže da predsjednik Vrhovnog suda i dva člana većine u parlamentu i dva člana oporbe budu u Povjerenstvu. Predsjednik Vrhovnog suda je osoba kojeg je većina izabrala u parlamentu, a predložila predsjednica koja je izvorno iz većina. Tako uvijek imate 3 prema 2 glasa. Smatram da je to neprihvatljivo.”