NOBILO SE OKOMIO NA ŠKORU I DESNICU: Populisti koji se hrane mržnjom

Autor: dnevno.hr

Gostujući na N1 televiziji poznati odvjetnik Anto Nobilo dotakao se brojnih društveno-političkih aktualnosti te među ostalim progovorio o tome ima li Hrvatska problema sa zločinima iz mržnje na nacionalnoj osnovi. On oko toga nema dileme, kako je istaknuo, sasvim je sigurno da Hrvatsku muče problemi toga tipa. “Apsolutno, i ne samo Hrvatska, nego cijela Europa. Svi populistički i desno orijentirani pokreti hrane se mržnjom. Tako dobivaju političke pristaše. Tako je i u Hrvatskoj. Predsjednička kampanja je krenula i morate naći nekoga koga mrzite. Predsjednica je rodonačelnica toga. Vidimo da se i Miroslav Škoro pridružio prijedlogu za ukidanje stranke SDSS”, objasnio je Nobilo dodajući da zakonodavni okvir za sankcioniranje zločina i mržnje na nacionalnoj osnovi postoji, ali se rijetko rabi. “Ali mislim da se treba sankcionirati i govor mržnje. To moramo suzbiti, jer nakon toga idu konkretni akti nasilja”, poručuje Nobilo koji se dotakao i odluke Povjerenstva za suočavanje s prošlošću o pozdravu ZDS. Nobilo naime, smatra da treba priznati da je ‘Za dom spremni’ naš oblik fašizma i da to treba sankcionirati po uzoru na Austriju. “Austrija je donijela propis da se 10.000 eura plaća pozdrav ZDS. Bleiburg je terorizirao Europu, bio je ustaški dernek.

Ove godine nije bio”, kaže Nobilo i dodaje da je to primjer koji treba slijediti jer funkcionira. Kao glavnog krivca za nesankcioniranje izvikivanja ovog pozdrava, Nobilo navodi policiju. “Makar zakon nije dovoljno precizan, nesporno je da je ZDS neprihvatljiv, zabranjen. Ali problem je u policiji koja ne želi prijavljivati”, rekao je Nobilo. Zatim je komentirao i slučaj dvojezičnih ploča u Vukovaru. “Ne može se Statutom Grada suspendirati Ustavni zakon. To je pravno nasilje prema Srbima. To je isto radio Ante Pavelić. To želim komenirati kada Andrej Plenković kaže da nema dodirnih točaka između Hrvatske i NDH. To je Pavelić napravio čim je došao na vlast. Jezik je simbol nacije. Ako od nekoga želite stvoriti građane drugog reda, uzmite mu jezik i pismo”, kazao je i pružio primjer za pitanje ‘Kako je biti Srbin u Hrvatskoj?’. “Ako na stadionu, u pristustvu predsjednice, nekoliko tisuća navijala viče ‘Ubij, ubij Srbina’, a predsjednica poslije kaže kako je bila lijepa utakmica, kako se osjeća Srbin u Hrvatskoj? Morate imati povijesno sjećanje. Mi smo tom narodu nanijeli neko zlo. Neki Hrvati su prije 70-ak godina ubijali Srbe samo zato što su Srbi, Rome samo zato što su Romi, Židove samo zato što su Židovi. Moramo biti osjetljivi na svaki napad na Rome, Židove i Srbe”, smatra Nobilo koji ne vjeruje da će SDSS izaći iz vladajuće koalicije. “Po mojoj procjeni, neće doći do raskida koalicije jer to ne odgovara nikome”, konstatirao je.