NOBILO SE BRUTALNO OBRUŠIO NA KOLINDU: U svakom istupu napravi skandal

Poznati odvjetnik Anto Nobilo gostujući na N1 televiziji pretresao je društveno, političke aktualnosti te se među ostalim osvrnuo na suđenje u slučaju Ina-Mol.

”Kod arbitraže u tom slučaju jedan od najvažnijih elemenata trebala je biti upravo pravomoćna presuda Sanaderu za slučaj INA – MOL. Ovako dugačak postupak koji se vodi protiv Ive Sanadera je apsolutno neprihvatljiv”, kazao je Nobilo napominjući da je to s jedne strane problem.

”Možda će to biti problem u konačnici. S druge strane, prvostupanjska sutkinja želi pošto poto doći do prvostupanjske presude. To je sada trka s vremenom. I to pokazuje jedan globalni sustav u Hrvatskoj. Pravosuđe u Hrvatskoj je presporo i previše neefikasno”, naglasio je odvjenik koji se potom osvrnuo na prosvjed zbog stanja u pravosuđu motiviranog slučajem silovanja maloljetnice u Zadru.“Radi se o predmetu u kojem uopće ne znamo činjenice. Jer se radi o istrazi i radi se o maloljetnicima. Zaključak iz svega je apsolutno nepovjerenje građana Hrvatske prema hrvatskom pravosuđu. I to je najporazniji zaključak za hrvatsko pravosuđe. Naše pravosuđe nema utjecaja na javnost i javnost ne vjeruje pravosuđu. Imamo situaciju da prosvjednici u Zadru i šire tvrde da je odluka o istražnom zatvoru donesena samo zbog pritiska medija. Mi vidimo da se i predsjednica zalaže da se sluša narod. Očito je neki trend populizma naišao na plodno tlo”, objasnio je.

Komentirao je i izjavu predsjednice da pravosuđe treba slušati narod. “Katastrofa. To je čisti populizam. Predsjednica faktički u svakom javnom istupu napravi javni skandal, ali je problem što se sada operacionaliziralo. Trebalo se usmjeriti na bolju zaštitu žrtve”, stava je Nobilo koji je naveo i kako govorimo o javnom pritisku na sud.

“Ako smo ocijenili da pravosuđe nije dobro, onda se narod ima pravo buniti. Ono sve što imamo u društvu – nepotizam, korupciju i utjecaj politike – sve vam je tako i u pravosuđu. Mi moramo reformirati pravosuđe, ali reformirati i društvo. Vi se političara možete riješiti za četiri godine, a sudac se bira na četrdeset godina. Mislim da bi čelnici pravosudnih tijela morali povećati odgovornost”, istaknuo je Nobilo koji je uvjeren kako se ništa neće riješiti povećanjem kazni, te kako te kazne nisu problem.





“Svi bježe od korjenite reforme društva i korjenite reforme pravosuđa. Sve u ovom društvu je pod utjecajem politike, pa onda i pravosuđe. Naravno da vi te utjecaje ne možete dokumentirati. Zadnjih 4, 5 godina je daleko veće miješanje u pravosuđe”, rekao je Nobilo koji se dotakao i afere SMS.

“Ne znamo činjenice i ne možemo donijeti odluku, ali svi imamo neko nepovjerenje i u policiju i u državno odvjetništvo. Moguće je da zaista nisu našli nikakve činjenice. Kad je došlo do smirivanja tenzija između Plenkovića i Brkića, došlo je do zatišja i potom do ovoga”, rekao je Nobilo uz opasku da nitko u ovom društvu nije postavio pitanje morala i etike.

”U Europi bi i za manji moralni gaf ljudi dali ostavku, ali tu kod nas apsolutno nitko ne postavlja pitanje. Mi moramo reformirati ovo društvo, ali nikome od vladajućih ne pada na pamet ući u bilo kakve reforme”, istaknuo je odvjetnik.