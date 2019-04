NOBILO RASPALIO PO PLENKOVIĆU ZBOG BRKIĆA! Nećete vjerovati što je izgovorio

Državni vrh utječe na Državno odvjetništvo, stav je odvjetnika Ante Nobila koji se referirao na slučaj HDZ-ovca Milijana Brkića.

“Ja vjerujem da ima i delegiranih slučajeva. Ovo s Brkićem, meni nije bitno je li on špijunirao bivšu suprugu ili nije, bitna je selektivna pravda. Ako se sjećate, u početku su otkrili da je Varga radio za HDZ pa je Plenković rekao da on nije bio na platnoj listi. Onda smo zaključili da je primao ‘crni novac’. Ako se malo prekopa, onda se vidi da je Varga sudjelovao u dvjema izbornim kampanjama – za predsjednicu i za parlamentarne izbore. Neki sumnjaju i za europske izbore. Teško da radi legitiman posao jer, koliko smo shvatili, on se bavio trolanjem, rubnim aktivnostima koje bismo mogli okarakterizirati kao paraobavještajne”, rekao je odvjetnik Anto Nobilo dodajući kako je važno da, ako je kontaminiran proces izbora, odnosno dva važna izborna procesa, javnost za to mora znati i to je nešto što treba istražiti.

“Takvo bi nešto trebao biti prioritet policije i Državnog odvjetništva. Međutim, to onda šteti HDZ-u i tu vidimo selektivnu pravdu. Skalpelom se izvlači nešto što ne šteti stranci, što ima osobni karakter, a što opet ima dovoljno materijala da se iskoristi za političku eliminaciju”, smatra Nobilo, koji uz to misli kako se afera previše poklapa s potrebama Andreja Plenkovića, riječ je o nečemu što će eliminirati Brkića, a neće nanijeti štetu stranci.

”Plenkoviću smeta Brkić koji je rušio Karamarka i koji ga je zapravo doveo na vlast”, objašnjava odvjetnik tvrdeći da je dojam kako Brkić nije Plenkovićev čovjek, a javnost svjedoči Plenkovićevu pokušaju redizajna HDZ-a. “Uvijek je dobra pozicija za obranu ako je oštećenik, na neki način, sklon obrani, a nije sklon optužbi. Tu se može stvoriti veći manevarski prostor za kvalitetnu obranu”, odgovorio je odvjetnik Nobilo na pitanje koliko Brkiću može biti olakašavajuća okolnost to što se ni njegova supruga ni druge gospođe ne osjećaju žrtvama tog djela, javljaju Vijesti.hr.