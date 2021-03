NOBILO I KONČAR U UNOSNOM NEKRETNINSKOM BIZNISU: Grade luksuzno zdanje u srcu Zagreba

Autor: Iva Međugorac

Prije nekoliko dana Grad Zagreb uputio je u savjetovanje Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Savski park-istog koji je donesen davne 2008. godine, na prijedlog vlasnika zemljišta. Radi se o društvu Poslovni centar Donji grad iza kojega stoji poznati odvjetnik Anto Nobilo s partnerima Milanom Carićem i Dankom Končarom. Radi se o području omeđeim sa sjevera sjevernom granicom desnog nasipa rijeke Save, s jućne se strane nalazi Jadranska avenija, dok su na istoku smješteni Spar i McDonald’s.

O kakvoj je površini riječ možda ponajbolje govori to što se prostire na preko devet hektara. ”Još uvijek smo nas trojica iza svega, a razloga za to što smo odlučili zatražiti izmjene je nekoliko. Prije svega zato što je cijeli UPU zaveden kao jedna parcela, što nam stvara problem oko prodaje dosta velikog zemljišta. Kad bi svaka parcela bila za sebe, realizacija bi bila puno brža. Drugi razlog je cesta koja je napravljena kao zamjenska dok se rekonstruirao rotor Remetinec. Prema našim planovima, mi smo cestu planirali kroz sredinu, a sad kada ova već postoji, onda bi bilo šteta da se ne iskoristi. Treća stvar su atomska skloništa koja je prije trebalo graditi, a sada više ne treba”, izjavio je Nobilo govoreći za Tportal o ovom intrigantnom projektu.

Prema prijedlogu izmjena, vlasnici zemljišta drže da je nužno redefinirati plansku odrednicu kako bi se optimalizirao način provedbe. Točnije, prema izmjenama koje se sugeriraju potrebno je predvidjeti mogućnost fleksibilnije realizacije određenih zahvata u prostoru, točnije osigurati etapnu i faznu gradnju za manje prostorne cjeline, omogućiti promjenu uvjeta gradnje, a sve to uz zadržavanje postojećeg koncepta visoke gradnje temeljenog na provedenom natječaju. Uz ostalo, navodi se preispitivanje mogućnosti različitih tipova gradnje, a predviđeno je i izmještanje planiranog vrtića za 190 djece na povoljniju lokaciju.

Uz neboder od 25 katova na toj lokaciji predviđena su i dva stambena nebodera od po 19 katova kao i jedan poslovni na 21 kat. Upućeni svjedoče kako bi samo na potezu od obnovljenog rotora do zagrebačke Arene trebalo niknuti 12 nebodera, a mnogi se pitaju je li to razlog radi kojega Bandić gradi novi most i prugu. Inače, radi se o projektu koji je opstao bez obzira na propast Bandićeva projekta zagrebačkog Manhattana, koji je predviđao nanizane poslovne i stambene prostore. Prema postojećem GUP-u uz Savu se itekako mogu graditi neboderi, a zemljište je pokupovano u zadnjih par godina te su donoseni prvotni prostorni planovi uređenja. Kriza je planove djelomice stopirala, no oni su očigledno opet oživjeli preko Končara i njegovih suradnika Danka Končara čiji su radnici u Brodotrogiru nedavno prosvjedovali radi neisplate plaća. Na popisu partnera je i kontroverzni mešetar nekretninama Milan Carić znan i kao Mišo. Trojka je ovo koja će u ovom dijelu Zagreba graditi ozbiljno i luksuzno zdanje.

Inače, Nobilo je poznat prvenstveno kao odvjetnik, dok se Carić bavi kupoprodajom nekretnina, njih dvojica, Končar i ljudi bliski poduzetniku Petru Pripuzu spominjani su i kao vlasnici golemog zemljišta na Črnomercu znanog kao Milerov brijeg gdje se također planira gradnja tisuću stanova. Usput rečeno, Nobilo kao odvjetnik zastupa Pripuza u aferi Agram, ali je javno u više navrata tvrdio kako on nije ničiji paravan.









U službenoj biografiji jednoga od najutjecajnijih hrvatskih odvjetnika stoji kako je rođen u Splitu, a djetinjstvo i mladost osim u rodnom gradu provodio je i u Karlovcu te Osijeku, jer otac mu je bio zaposlenik Udbe i pomoćnik Josipa Boljkovca. Nobilo je završio pravo u Zagrebu, a koncem 70-ih radio je kao pripravnik u Okružnom javnom tužiteljstvu, a nakon toga je četiri godine bio tužitelj u Donjoj Stubici. Prvi veliki proces za kojega se veže njegovo ime jest proces protiv bivšeg ministra u vladi NDH Andrije Artukovića, kada su javna tužiteljica Ivanka Pintar-Gajer i njezin zamjenik Nobilo za Artukovića tražili smrtnu kaznu na koju je i osuđen, ali presuda nikada nije izvršena jer je umro u siječnju 1988.godine u zatvoru. Zanimljivo je kako je čak i Ivo Goldstein javno progovarao o tome kako je proces protiv Artukovića bio montiran.

Večernji je pak pisao kako je Nobilo tada želio svim silama dobiti taj proces pa nije prezao ni od toga da u dogovoru s Udbom prisluškuje Artukovićeva branitelja Željka Olujića i Srđu Popovića. ”Taj podatak ne iznose samo njegovi protivnici, nego se i sam Nobilo hvalio tim ‘podvigom’ u jednom intervjuu“, pisalo se u hrvatskim medijima. Zgodno je spomenuti kako je davne 1989.godine Nobilo prijavio i pokojnog Tuđmana radi njegova istupa u Klubu hrvatskih književnika, ali kako je kasnije objašnjavao postupao je prema tadašnjim zakonima i odredbama. Medijske arhive bilježe i zanimljivu Šeksovu izjavu o Nobilo. Ovaj se odvjetnik okušao i u poduzetničkim vodama pa je s Mićom Carićem kupio tvornicu Nadu Dimić i čakovečku robnu kuću Šavrić, a njegova nekadašnja supruga Jadranka tvrdila je da je ista kupljena njezinim novcem.

Ujedno, Jadranka Nobilo svojeg je supruga prijavljivala za fizičko nasilje, a neugodan susret s njime imao je 2009.godine i dječak kojega je ošamario nasred ceste. Podsjetimo, naš je portal nedavno također izvještavao o Nobilovoj ulozi u slučaju oca ubijenog Davida Dragičevića, Davora Dragičevića, koji kroz svoju inicijativu “Pravda za Davida” pokušava pronaći istinu o smrti svojega sina. Na pomalo nemoralan način suradnju s nesretnim ocem prekinuo je upravo Nobilo progovarajući o Dragičeviću kao o očajniku kojime manipuliraju političari. Uz Nobila, Dragičevića su napustili odvjetnici Duško Tomić i Zora Dobričanin Nikodinović.









“Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina”, rekao je Nobilo napuštajući slučaj, a detalje suradnje s Nobilom za naš je portal ekskluzivno otkrio razočarani otac.

”On se u priču uključio prije otprilike dva mjeseca i to na nagovor, ili po nalogu drugih ljudi. Ono za što on mene optužuje, dakle da iza mene stoji politika, to više odgovara istini u njegovom slučaju”, poručio je Dragičević.

Kako je Ante Nobilo pomogao u vašem slučaju, pitanje je na koje je našem novinaru također odgovorio Davidov otac.

”On se svrstao uz tužiteljstvo, i ponašao se kao da zastupa suprotnu stranu. Prihvatio je njihove svjedoke, a za naše ustvrdio da nisu relevantni. Zbog toga što je ovako postupio, upoznati ću javnost sa svim činjenicama. Mi imamo dokaze za naše tvrdnje, ali još nismo u poziciji da ih iskoristimo. Jedno je sigurno. Neću im dopustiti da mi drugi puta ubiju sina”, istaknuo je nadalje. Ono što je posebno intrigantno, u cijeloj priči oko hrvatskog odvjetnika Nobila jest detalj koji se nedovoljno spominje u javnom prostoru. Naime, Nobilo je svojedobno snimljen kao počasni gost na večeri koju je organizirao Milorad Dodik, sjedili su jedan do drugoga za istim stolom, i po svemu sudeći vodili više no zanimljiv razgovor pa se stoga nameće pitanje je li ovo razlog radi kojega otac Dragičević sumnja u njega, i njegovo poštenje te propituje Nobilov odvjetnički legitimitet.