NJIH SU SVI SMETNULI S UMA! Profitirat će slomom Škorinog pokreta: Hoće li postati predvodnici hrvatske desnice?

Autor: Iva Međugorac

Do prije nekoliko tjedana uza sve neuspjehe Miroslava Škore na izborima na kojima je sudjelovao, činilo se kako je Domovinski pokret politička opcija pred kojom stoji stabilna politička budućnost.

Premda je Škoro na zagrebačkim izborima podbacio, činjenica je da je on za razliku od predstavnikea velikih stranaka ipak uspio dogurati do drugog kruga gradeći si time solidnu perspektivu za opciju koju je preuzeo nakon dugogodišnje glazbene karijere. Kako je i zašto došlo do razdora među domovincima, i kada je točno Škoro odlučio napustiti predsjedničku poziciju u Pokretu, pitanja su to o kojima naveliko razglaba hrvatska javnost, no izgleda da trzavice u DP-u nisu od jučer.

Radić protiv Škore

Na vidjelo sada izlazi težak i prgav karakter Škorine sestre Vesne Vučemilović, a izgleda da na porvšinu isplivavaju i zahlađeni odnosi između donedavnog šefa Škore i aktualnog zamjenika predsjednika Marija Radića, koji je usput i politički tajnik stranke. Rat u Domovinskom pokretu velika je vijest za HDZ u kojem se zadnjih dana lakše diše, i u kojem se najavljuje spokojna politička jesen, no osim HDZ-a razloga za zadovoljstvo svakako ima i družina iz Mosta, kojemu je zapravo Domovinski pokret još od nastanka predstavljao ozbiljnu konkurenciju na desnom spektru. Konkurenciju između Mosta i DP-a potvrđuje i posljednji Crobarometar prema kojem Škorina stranka ima potporu od 7,7 posto birača, dok družina okupljena oko Bože Petrova uživa podršku od 7,6 posto. Mala razlika na razini statističke greške sasvim sigurno ozbiljno žulja Mostovce, koji će na rasulu u Pokretu poentirati i pokušati potvrditi kako su oni zapravo jedina stabilna ‘treća’ opcija u zemlji koja iza sebe ima odrađena tri izborna ciklusa.

Ono što Domovinski pokret prolazi danas, kada na površinu izlaze unutarstranački problemi, Most je prolazio uoči posljednjih parlamentarnih izbora, pokušavajući se pronaći na političkoj mapi i u vlastitom ideološkom košmaru. Danas se može reći kako Most uistinu jest stranka s konzervativnim obrisima, ali i stranka čiji će se zastupnici s obzirom na aktivnost i u idućem sazivu Sabora moći nadati osvojenim mandatima. Nije nemoguće da se nakon ovih višednevnih turbulencija i javnih polemika s vremenom i Domovinski pokret oporavi i stane na noge, no sudeći prema istupima članova koji posljednjih dana pune medijske stupce pred njima je dug i iscrpan put na kojem bi brojni putnici mogli otpasti.