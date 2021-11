NJIH DVIJE NE SMIJU SADA OTIĆI! Najveći sukob u povijesti hrvatskog pravosuđa: Potvrdila bi se Plenkovićeva krivnja

Autor: Iva Međugorac

Smjena glavne ravnateljice Uskoka Vanje Marušić, za sada ako je suditi po riječima njene kolegice, glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek nije opcija. No, bez obzira na to upućeni svjedoče kako se u pozadini ovih posljednjih medijskih napisa doista u Državnom odvjetništvu odvija ozbiljna drama koja je uslijedila nakon što je uhićena bivša HDZ-ova ministrica Gabrijela Žalac koja je pala u aferi softver.

Problematično je to što je istraga protiv Žalac u Uskokovim ladicama stajala sve dok se za nju nije zainteresirao Ured europskog javnog tužitelja. Ne samo da je slučaj nekadašnje HDZ-ove ministrice stajao u Uskokovim ladicama, već su u Uskoku nakon provedenih izvida zaključili da je slučaj potrebno zatvoriti jer iz njihovih rezultata nije vidljiv dovoljan stupanj osnovane sumnje da bi protiv Žalac istraga bila pokrenuta. Nije nevažno spomenuti da je Žalac bila ministrica u prošloj Vladi premijera Andreja Plenkovića te da se u HDZ-u smatrala premijerovim kadrom, baš kao što nije zgoreg podsjetiti da je Žalac još uvijek članica HDZ-a bez obzira na to što su se i stranka, i Plenković njenim uhićenjem izblamirali pred Europom pošto se ovdje radi o pronevjeri milijuna iz europskih fondova.

Usporedno s uhićenjem bivše ministrice, u nekim medijima pojavile su se spekulacije kako je Uskokova ravnateljica Marušić slučaj Žalac držala u ladici kako bi zaštitila premijera Plenkovića, dok se iz istražiteljskih krugova može čuti kako je slomljena bivša ministrica u svojoj ispovijesti istražiteljima u probleme uvalila dobar dio Plenkovićevih ministara, priznajući da su imali saznanja o njenom slučaju softver. U oporbenim se redovima radi ovog slučaja otvoreno propitkuje uloga premijera Plenkovića, ali i neovisnost hrvatskog pravosuđa, koje je u zadnjih nekoliko dana kontaminirano u više navrata do te mjere da je predsjednik Milanović došao do zaključka kako se povjerenje građana u taj sustav rasulo kao kineska vaza.

Smjena nije opcija

Povjerenje ne ulijeva ni saborsko izvješće Zlate Hrvoj Šipek, ni činjenica da DORH nije izvijestio EPPO da imaju predmet koji bi mogao biti u njihovoj nadležnosti pošto se radi o sumnji u kazneno djelo počinjeno na štetu fondova EU. Baš radi toga u pravosudnim krugovima drže da odlazak ravnateljice Marušić ne bi bio dovoljan te da bi tima Hrvoj Šipek nastojala zaštititi vlastitu upitnu poziciju. Moraju otići obje, komentiraju naši sugovornici iz pravosudnih krugova, no taj scenarij također je malo vjerojatan. Spekulira se kako dvije perjanice hrvatskog pravosuđa posljednjih dana ozbiljno ratuju te da najblaže rečeno nisu u dobrim odnosima, bez obzira na to što su prošlog tjedna nastupile na zajedničkoj konferenciji za medije. No, kako tvrde naši sugovornici, smjena Marušić nije opcija, jer bi takvo što bilo ishitreno.

”Prije svega, da se taj potez povuče Hrvoj Šipek ne bi mogla pobjeći od vlastite odgovornosti, da smijeni Marušić i ona sama morala bi odstupiti”, komentiraju naši sugovornici te tvrde da to ni zbog političkog ozračja trenutno nije opcija.

”Da njih obje odu potvrdile bi se teze iz medija o tome da su štitile Plenkovića i zbog njega pogodovale Žalac. Da su one odgovorne i savjesne ostavku bi podnijele odmah čim je Žalac uhićena, ovako će se još malo govoriti o propusti i očekuje se da bi ta priča trebala pasti u zaborav, a njih dvije ostati tu gdje jesu”, smatraju naši sugovornici te napominju kako situacija u pravosuđu i s njihovim odlaskom ne bi bila ništa bolja. ”Sve dok se politika povezuje s pravosuđem ne možemo očekivati napredak i boljitak”, zaključuju naši sugovornici komentirajući jednu od najvećih afera hrvatskog pravosuđa, ali i sukob kakav se u pravosuđu ne pamti.