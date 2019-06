Nježno s šalama na policijski račun! Zbog komentara na društvenim mrežama mogli bi vas ‘opaliti’ po džepu!

Autor: Dnevno, B.V.

Prilikom objavljivanja komentara na društvenim mrežama, potreban je uvijek dodatni oprez, jer nikad ne znate tko će vaš komentar uočiti. Zakon je jasan – zbog vrijeđanja na društvenim mrežama možete dobiti novčanu kaznu ili možete završiti u zatvoru na 30 dana. Unatoč upozorenjima, na teži su način neke stvari naučili Ivan i Ivica iz Slavonskog Broda.

Ivan i Ivica komentirali su na jednome portalu i njihovoj Facebook stranici, tekst o “uličnoj redukciji” i zapljeni droge na način koji po zakonu vrijeđa i omalovažava policiju.

“Otprilike mjesec dana nakon što sam postavio komentar, policijski auto mi je došao pred kuću, pitao sam ih o čemu se radi, jedan policajac mi je pokazao isprintani papir na kojem je bio moj komentar. Rekli su mi da se moram javiti u stanicu ako je moguće u toku dana. Ja sam odmah otišao I tamo su me dva policajca ispitala. Nisam dugo bio u stanici, duže sam čekao da me prime. Pitali su me zašto sam to napisao, kazali su mi da moraju napraviti izjavu i da navedem neki razlog zbog napisanog komentara. Izjasnio sam se zašto sam to napisao i pitao što slijedi dalje. Rekli su da ću dobit poziv na sud i da tamo kažem isto što sam rekao njima. Nakon mjesec dana mi je došla kazna, nisam išao ni na sud ni nigdje, samo su mi poslali prekršajni nalog i kaznu. Inače kazao sam da nikog nisam osobno uvrijedio, niti mislio zlo određenoj osobi, a na to sam dobio odgovor da je to uvreda policije i države”, kazao je za ebrod Ivica Golemović koji je dobio kaznu od 700 kuna, dok je drugookrivljeni Ivan dobio kaznu od 400 kuna.

Kontaktirana je i Policijska uprava Brodsko -posavska. Policijski službenik za odnose s javnošću Krešimir Šimić podsjetio je da policija uvijek može pokrenuti prekršajni postupak protiv osoba koje ih vrijeđaju ili omalovažavaju, pozivajući se na članak 160. Prekršajnog zakona. “Nema razlike između vrijeđanja ili omalovažavanja za vrijeme postupanja policije ili vrijeđanja i omalovažavanja naknadno neprimjerenim komentarima na društvenim mrežama”, kaže Šimić te dodaje da nakon utvrđivanja podataka osobe, policija podnosi optužni prijedlog Općinskome sudu zbog počinjenog prekršaja. Predviđene kazne su u rasponu od 200 do 750 kuna ili zatvor do 30 dana.

Poruka svima je da pazite što pišete na socijalnim mrežama, one su javne, ali kontroliraju se i svakodnevno provjeravaju i uvredljivi sadržaji nisu dozvoljeni. Zbog komentara i sadržaja može vam na adresu pokucati policija ili doći poziv za privatnu tužbu, bez obzira gdje komentirali.