NJEGOVO IME ŠOKIRAT ĆE CIJELU DRŽAVU! Po HRT-u se već šuška o novom ravnatelju: Plenković dovodi nekadašnjeg Tuđmanova suradnika!

Autor: Iva Međugorac

U novoj antikorupcijskoj akciji policija i Uskok uhitili su nekoliko osoba osumnjičenih za korupciju, a na tom popisu našao se i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić. Prema medijskim napisima navodno je riječ o sumnji u počinjenje koruptivnih kaznenih djela, a sporan je i ugovor koji je u ime javne televizije potpisao s Tvornicom žarulja.

Upućeni svjedoče kako je ovo uhićenje Bačićev kraj na čelu HRT-a, državne televizije koja se u javnom prostoru uglavnom percipira kao servis vladajuće garniture. Nije tajna da svaka vlast na čelu televizije želi imati svoje kadrove pa se to imputira i Plenkoviću, međutim, po kuloarima se već dugo šuška o tome da se Bačiću zaljuljala fotelja premda je riječ o dugogodišnjem, pomalo samozatajnom bivšem šefu Tehnike koji godinama radi na javnoj televizija.

Iako se još prije nekoliko tjedana šuškalo o njegovoj smjeni, do nje ipak nije došlo, a dio djelatnika s Prisavlja to pripisuje njegovoj navodnoj prisnosti s ministricom Obuljen-Koržinek. No da je sada situacija ozbiljna jasno je iz toga što se već jutros po HRT-u počelo spominjati ime Bačićeva nasljednika.

U igri je slijedom toga Miljenko Manjkas kojemu bi ravnateljska pozicija bila kruna karijere. Poznato je da je Manjkas godinama blizak s HDZ-ovcima kojima je vodio i posljednju kampanju za parlamentarne izbore. Osim njega u tom se kontekstu spominje i Radovan Švob, koji bi se time vratio na televiziju na kojoj je započeo svoju karijeru.

Inače, Kazimir Bačić diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu te magistrirao na Bledu studij menadžmenta, a na televiziju Zagreb stigao je davne 1984. godine. Samozatajni čovjek iz sjene uhićenjem je sasvim sigurno izgubio kredibilitet, dok je s druge strane to za Manjkasa prilika života koja bi mu se mogla osmjehnuti i zahvaljujući tome što je u posljednje vrijeme prisan s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem s kojim se zbližio tijekom posljednje kampanje za parlamentarne izbore, navodno upravo Manjkas stoji iza Jandrokovićeva angažmana na društvenim mrežama te je on taj koji radi na njegovom političkom brendiranju.

Manjkas se zapravo oko HDZ-a vrti još od Tuđmanove ere. Bio je njegov savjetnik, nakon Tuđmana, zbližio se i s Tomislavom Karamarkom, povezivalo ga se i s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, dijelom i zbog njegovih kvalitetnih odnosa s nekadašnjom predsjedničinom savjetnicom Mirjanom Hrgom. Kada je o kvaliteti posljednje kampanje riječ, valja reći da je Manjkas kvalitetno osmislio personalizirane videe HDZ-ovaca, on je navodno bio taj koji je Jandrokovića uvukao u sukob s Raspudićem, a šuška se i da je baš po njegovim uputama Beroš zapalio javnost tvrdnjama o djeci iz domova i homoseksualnim parovima.

Savjetovao je Manjkas i samog Plenkovića, baš kao što je nekoć dijelio političke lekcije njegovu prethodniku Karamarku. Medijske je stupce punio i kao potencijalni šef kabineta bivšeg premijera Oreškovića, čime je Karamarko navodno kanio podrezati njegov utjecaj na stranku, no na koncu su i Orešković i Karamarko pali u drugi plan. Time su u zaborav otišle glasine o Manjkasovim vezama s Anom Karamarko, ali i glasine o lošim odnosima s Milijanom Brkićem.

Još u Karamarkovo doba šuškalo se da Manjkas ima ambicije vratiti se na HRT i preuzeti ravnateljsku fotelju, međutim, dobro je poznato da Karamarkova vladavina nije bila dugog vijeka. Dugovječna je zato bila Manjkasova karijera na HRT-u, gdje je devedesetih uređivao kultna Motrišta. Tada je slovio kao Pašalićev kadar.









Nakon javne televizije skrasio se u Večernjaku, u kvoti članova iz Fonda za privatizaciju, a kada Večernji preuzima Styria, on se prebacuje na Plavi radio. Ondje je jedno vrijeme bio glavni urednik, zatim prelazi na Novu TV kao zamjenik direktora programa. Međutim, Manjkas ubrzo zbog neslaganja s programskim konceptom i informativnim programom te televizije daje otkaz te se zapošljava u Dinamu, a onda opet dolazi u Večernji, iz kojeg uz Sanaderov blagoslov odlazi s izdašnom otpremninom.

Osniva tvrtku Cratis Retis, zamišljenu da bude krovna tvrtka cijele mreže Soundset. Kolege Manjkasa opisuju kao konzervativca i desničara, a većina njegovih nekadašnjih suradnika kao Manjkasovu ključnu osobinu navodi ambicioznost.

Ambiciozno i odmjereno zavukao se pod kožu Jandrokoviću, a time i Plenkoviću koji bi mogao ostvariti njegov najveći san omogućujući mu poziciju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, što će sasvim sigurno izazvati lavinu reakcija u javnom prostoru.