NJEGOVO IME POZNATO VAM JE IZ JEDNE AFERE! Nećak utjecajne HDZ-ovke dobio posao testiranja službenika: Evo kako to objašnjavaju iz njegove tvrtke

Uvođenje obaveznih Covid-potvrda nedvojbeno zahtjeva veći broj testiranja, a kako brzi antigenski test vrijedi 48 sati, tako bi se i svi javni i državni službenici trebali testirati dva puta tjedno. Testiranje će se među ostalim provoditi u nizu certificiranih laboratorija i ustanova, među kojima se nalaze i one u vlasništvu osoba bliskih vladajućim strukturama. Tako će primjera radi u Puli testiranja zaposlenika u gradskoj upravi, ali i gradskim tvrtkama provoditi tvrtka Terra Medica tpovezana s mladim liječnikom Dominikom Gjonijem, koji se u javnom prostoru spominjao i kada je Vlada od njegove tvrtke Medical and pharm naručila zaštitne maske.

Projekt je to koji se doveo u pitanje radi toga što je u trenutku narudžbe firma ovog mladog liječnika bila tek osnovana, no bez obzira na to Vlada je ovoj tek oformljenoj tvrtki odobrila 18,9 milijuna kuna predujma. Kao što je poznato, Vlada je od tog posla ubrzo odustala djelom pod pritiskom javnosti, a dijelom zbog toga što je Hrvatskoj stigla pozamašna donacija maski iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako su vladajući odustali od posla s Gjonijevom tvrtkom, znatiželjna javnost mogla je saznati kako je ovaj mladi liječnik nećak Marije Glasnović, utjecajne HDz-ovke bliske bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, koja se družila i s premijerom Andrejom Plenkovićem.

Mada je doktor Gjoni teze o pogodovanju odbacivao i javno demantirao kroz medijske napise saznalo se kako je njegova obitelj prijateljski povezana s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, HDz-ovcem Ivanom Bubićem, a saznalo se i da je Gjoni medicinu diplomirao u Osijeku, i to nedugo nakon što je pokušao realizirati ozbiljan i unosan posao s vladajućima. Prema pisanju Indexa Ministarstvo gospodarstva s ovim je poduzetnikom bez obzira na odustajanje od posla sa zaštitnim maskama ipak ostvarilo suradnju pa su od njegove tvrtke kupili preko milijun zaštitnih rukavica i 130.000 zaštitnih maski.

”Dobili smo posao jer smo najjeftiniji, nemamo nikakve veze ni s kim”, tvrdio je svojedobno Gjoni čija je tvrtka 2019.godine imala 0,7 milijuna kuna prihoda, dok je prošle godine ostvarila 1,1 milijun kuna prihoda, dobit tvrtke je u toj istoj 2019.godini iznosila 59 tisuća kuna, da bi ona lani dosegnula 428 tisuća kuna, usporedno s time rastao je i broj zaposlenih pa su od njih dvoje dogurali do petero djelatnika.

Upit o cijenama testova, kao i o detaljima ovoga posla uputili smo Gradu Puli, ali i navedenoj tvrtke iz koje poručuju kako u svojim subjektima testiranja brzim testovima provode od samog početka njihove šire primjene.

"Naime, kako su tijekom studenog i prosinca 2020. bilježeni rekordi u broju zaraženih, kada su kapaciteti testiranja lokalnih zavoda za javno zdravstvo postali nedostatni te se na testiranja čekalo danima, promptno smo reagirali i započeli s testiranjima građana. Zahvaljujući dobroj organizaciji, većina je građana testirana na samom početku pojave simptoma, odmah su saznali svoj status, čime je brzo i efikasno "ulovljen" velik broj zaraženih građana i njihovih bliskih kontakata te time pravovremeno spriječena daljnja transmisija virusa. Takvim aktivnostima značajno smo pomogli preopterećenoj epidemiološkoj i mikrobiološkoj službi lokalnog Zavoda za javno zdravstvo u obradi zaraženih pacijenata, obzirom smo ne samo provodili testiranja, već su naši liječnici telefonski kontaktirali svakog pacijenta, revidirali njihove kontakte te im davali preporuke sukladno aktualnim smjernicama HZJZ-a i ECDC-a. Nadalje, u kontekstu odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i mjera koje su stupile na snagu u utorak, s ciljem daljnjeg doprinosa zajednici, značajno smo reducirali cijenu testiranja za sve građane, a posebno za zaposlenike državnih i javnih službi, kojima je važeća COVID potvrda preduvjet dolaska na radno mjesto. Cijena za sve državne i javne službenike i namještenike iznosi simboličnih 50 kn. Slijedom toga, upite za testiranja dobili smo ne samo od Grada Pule, već i od drugih gradova i općina te brojnih državnih i javnih institucija.