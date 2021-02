NJEGOVO DIJETE JE STOTO BANDIĆEVO KUMČE, ČAK MU JE I SPAŠAVAO BRAK! ‘Kad nisam za litru mlijeka imao, pomogao mi je više nego socijalna ustanova’

Autor: T.Š.

Pred završetak ugostiteljske škole doživio je nesreću zbog čega školu nikad nije završio, a brak mu se raspao nakon 15 godina, nakon čega je ostao sam sa svoje osmero djece. Cijeli život samohranog oca osmero djece Milivoja Malkovića iz Jastrebarskog, bio je jedna velika borba, a upravo je njegovoj kćeri Luciji zagrebački gradonačelnik Milan Bandić bio krsni kum. Lucija je tako bila 100. jubilarno kumče Milana Bandića, a iako je trebao biti krsni kum i njegovom osmom djetetu, malenoj Mariji, Bandić nažalost nije uspio od obaveza pronaći vremena, a Milivoj nije htio odgađati krštenje, zbog čega su našli drugove kumove.

I Milivoj je danas primio vijest o smrti gradonačelnika Milana Bandića o kojemu ovaj skroman samohrani otac ima samo riječi hvale. Kaže nam, pomogao mu je Bandić više od socijalne ustanove u trenucima kad mu je bilo najteže.

“Nije mi baš ugodno čuti. Za mene je to ipak bio čovjek koji je uvijek volio pomoći. Meni je pomogao u hrani više nego socijalna ustanova kad mi je bilo najteže, kad nisam za litru mlijeka imao i na tome mu veliko hvala. Njemu je Zagreb bio sve, iscrpio se“, govori nam Milivoj.

Kaže nam kako će ga pamtiti po svojoj srdačnosti i tome što je bio jednostavan.

“Srdačan čovjek. Ja nisam ni u jednoj političkoj stranci, međutim, bio je jednostavan kao čovjek, ne kao političar”, pojašnjava i dodaje: Ponašao se jednostavno”.









Nekoliko puta kroz razgovor nam ponavlja kako nije uspio razgovarati s obitelji zagrebačkog gradonačelnika kako bi im izrazio sućut.

“Nisam ih uspio kontaktirati. Žao mi je i njegove obitelji i stvarno rado bi izrazio saučešće njima ali evo ne znam direktne brojeve.”

Bandić mu je svojevremeno pokuša spasiti brak, te je danas bivšim supružnicima rekao kako “nekada u braku treba i žabu progutati”, a Milivoj se danas prisjetio tih trenutaka te je zaključio kako je Bandić htio spasiti njegov brak zbog djece.









“Čovjek kao čovjek, zbog djece je vjerojatno pokušao spasiti brak, ali to nije bilo više za spasiti”, zaključio je.

Bandić je Milivoju pomagao u najtežim trenucima, a sad kad ga više nema, upitali smo ga hoće li osjetiti taj gubitak pomoći, no Milivoj nam pojašnjava kako Bandićeva pomoć nije bila konstanta. Ne samo to, Milivoj nam otkriva i zašto je tomu tako, a potom otkriva i razlog zašto ga se pribojavao zvati, čak i kad mu je pomoć bila potrebna.

“Nije on stalno pomagao da bi ja imao redovitu pomoć, to ne mogu reći, niti sam to očekivao od čovjeka, jer vidim da su ga politički razapinjali. Koliko god je on pokušao biti čovjek, ne političar nego baš čovjek, toliko se sve odmah politički okretalo.

Ja ga i dalje poštujem bez obzira na to koliko je mogao pomoći. Ja sam se trudio i nisam inzistirao na tome zato što je netko kum da mora meni stalno pomagati”, govori na Malković.









“Uvijek ima tih potreba, ali mene je nekada i sram pitati jer vidim da ima loših situacija. Evo sad potresi su bili, onda meni dođe žao čak smo i mi išli dolje u Petrinju. Nekim ljudima sam odnio koliko sam mogao odvojiti, jer kako su drugi meni pomagali, volim i ja ako mogu bar malo odvojiti u nekom trenutku” pojašnjava nam ovaj skroman samohrani otac koji nam potom pojašnjava kako trenutno živi njegova obitelj, a nakon emisije u Provjerenom 2015. godine.

“Nije se puno toga promijenilo, a i nama eto tada su ljudi nešto uskočili. Hrana mi je uvijek bila problem za djecu i to sam si uvijek šparao i ono što je moglo stajati to sam razvlačio. Eto na taj način smo se krpali. Uvijek se nađe neki dobri čovjek, hvala Bogu, i onda se na taj način, ja kažem: “Ako ljudi ne vide, Bog vidi”, i kroz neki taj način pošalje nekog da vam pomogne”, govori nam Malković koji nam govori i kako je zadovoljan uspjehom svoje djece u školi.

Ponovno se vraćamo na Milana Bandića i tada nam Milivoj otkriva zašto se neko vrijeme nije čuo s Bandićem, pa ni u trenucima kad mu je pomoć bila potrebna.

“Ja nisam htio kuma niti tražiti toliko zato jer su ga razapinjali politički, i taj USKOK je snimao te telefone…da ne bi po još sudovima išao za kakav paket hrane! Reko, ako bude još toliko…nije mene sram niti na Trg bana Jelačića sjesti isprositi za djecu da ne budu gladni”, kazao je Milivoj.

Smatra i kako Milana Bandića neće nitko moći zamijeniti na mjestu gradonačelnika Grada Zagreba, a pojasnio je i zašto:

“Osobno smatram da niti jednom kandidatu nije toliko do Zagreba i Zagrepčana koliko je bilo njemu. On se uživio u taj posao i jednostavno je stvarao nešto što će nakon njega ostati. I ti spomenici za koje su ga prozivali i fontane, sve to ostaje za njim i po tome će se poznati Zagreb i njega će se sjetiti“, zaključio je ovaj samohrani otac.

Za kraj nam je kazao kako bi volio otići na sprovod preminulog zagrebačkog gradonačelnika. Kad se već nisu uspjeli čuti, onda da bar bude pristan na posljednjem ispraćaju.

“Ja ću svakako pokušati doći na sahranu. Nadam se da neće zbog epidemioloških mjera onemogućeno, ali svakako ću ići”, govori nam Milivoj Marković za kraj.