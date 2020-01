NJEGA NITKO NE SPOMINJE: Je li ovaj HDZ-ovac zaslužan za Milanovićevu pobjedu?

Hrvatska javnost, ali i dobar dio HDZ-ovaca posljednjih dana razbija glavu, zbrajajući odgovorne za poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima, na kojima je snage odmjerila sa Zoranom Milanovićem. Nabrojila su se u postizbornom razdoblju mnoga imena, od Miroslava Škore, do Andreja Plenkovića, Milana Bandića, pa i Milijana Brkića, no rijetki su oni koji su za debakl šefice države prst uperili u voditelja njenog izbornog stožera, osječko-baranjskog župana Ivana Anušića, na čijem je angažmanu Grabar-Kitarović osobno inzistirala.

Da Anušić ne drži situaciju u kampanji pod kontrolom moglo se naslutiti od samoga starta, kada su u javni prostor uz transkripte predsjedničina govora isplivale i upute o njenom ponašanju za govornicu, nedugo potom uslijedio je debakl s autobusom i prometnom nesrećom koji je neadekvatno iskomuniciran, a tu je i serijal gafova po predsjedničinim skupovima, na kojima je ona u najmanju ruku djelovala neartikulirano, nije zanemarivo niti to da je Anušić u prvom krugu izbora podbacio u svojoj županiji, u kojoj se predsjednicu nadigrao Miroslav Škoro. U to doba, prije svega desetak dana Anušić koji gubi županiju minorizira debakl tvrdeći da mu je važno da je dobio u svome selu. I sada, kada se atmosfera ohladila, na sastanku stranačkih glavešina Anušić je iznio svoju analizu, pokušavajući HDZ-ovcima prezentirati uzroke neuspjeha. Osobno odgovornost, dakako, nije preuzeo.

”Rekao je da su ključni propusti u kampanji bili prekidanje televizijske debate na RTL-u, na kojem on nije niti bio, on se nije pojavio uz svoju kandidatkinju, a sada to navodi kao propust. Osim toga, spominjao je i predsjedničina savjetnika Tomu Madžara, ali i Milana Badnića”, tvrdi naš sugovornik koji je sudjelovao na sjednici HDZ-a, te dodaje kako je Anušić spominjao i teren. ”Progovorio je o odazivu u Zagrebu, Istri, Međimursoj i Primorsko-goranskoj županiji koje su tradicionalno SDP-ove, dakle, on je time neizravno aludirao na Milijana Brkića, koji ipak u drugom krugu nije dobro odradio teren, ti podaci ukazuju na to”, ističe naš izvor iz vladajućih redova te naglašava kako animozitet između Brkića i Anušića traje dulje vrijeme, a premda su prije kampanje bili prisni, i to do razine prijatelja ta situacija sada je definitivno promjena.